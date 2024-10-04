Yüzyıllık gizem çözüldü mü? Loch Ness Canavarı'nın bulunduğunu iddia etti.. Görüntüleri paylaştı...

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İlk kez yaklaşık yüzyıl önce İskoçya'nın Loch Ness gölünde görüldüğü iddia edilen Loch Ness Canavarı'nın, iki kaptan tarafından tespit edildiği öne sürüldü.

Mail Online'da yer alan habere göre, 30 yaşındaki kaptan Shaun Sloggie, gölün 98 metre derinliğinde Loch Ness Canavarı'nı gördüğünü söyledi.

Gölde seyir halindeyken sonarda canavarı gördüğünü ifade eden Sloggie, "Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Garipliği tüyler ürperticiydi. İnsanın nutkunun tutulmasına sebep olacak türden bir şeydi" dedi.

Sloggie, "Burada olmaması gereken her türlü balığı gördük, ancak bu farklıydı. Sonar uzmanı değilim ama bu hayatımda gördüğüm en büyük şeydi." sözlerini ifadesine ekledi.

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Bir diğer görgü şahidi olduğunu iddia eden 29 yaşındaki Liam McKenzie, garip şekle rastladıklarında rutin turlarını attıklarını söyledi.

İkili daha sonra araştırma yapmak amacıyla görüntüyü gördükleri yere geri dönse de hiç bir kanıt bulamadı.

İkilinin iddiasından önceki son Loch Ness Canavarı'nın görüldüğü iddiiası 24 Eylül 2020'de bildirilmişti.

Albay Robert Kenneth Wilson, meraklı kişileri cezbeden ünlü Loch Ness canavarı fotoğrafını 1934 yılında çektiğini öne sürse de bu fotoğrafın sahte olduğu kanıtlanmıştı.