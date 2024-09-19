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YouTube canlı yayınında ceset bulundu: 25 bin dolar ödül

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#ABD#Otoyol#Youtube
YouTube canlı yayınında ceset bulundu: 25 bin dolar ödül
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 12:38

Otoyolda beş sürücüyü vurarak yaraladığı düşünülen kişinin cesedi, YouTube canlı yayınında çürümeye başladığı sırada bulundu. Ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıbba gönderilirken kanalın sahiplerine 25 bin dolar (yaklaşık 852 bin TL) ödül verildi.

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ABD'nin Kentucky eyaletinde polis, daha önce otoyolda beş sürücüyü vurarak yaralayan kişiye ait olduğunu düşündüğü kişinin cesedinin “Hatfield McCoy Müzesi Maceraları” adlı YouTube kanalından yapılan yayın sırasında bulunduğunu duyurdu.

Polis düzenlediği basın toplantısında, cesedin çürümeye başladığı ve 32 yaşındaki Joseph Couch'a ait olduğunu düşündüklerini ve cesedin üzerindeki kıyafetlerin şüphelinin eşkaline uyduğu belirtildi.

YouTube canlı yayınında ceset bulundu: 25 bin dolar ödül

Joseph Couch

Yapılan açıklamada, resmi kimlik tespitinin yapılması ve ölüm nedenin belirlenmesi için cesedin adli tıbba gönderildiği ifade edildi.

YouTube kanalının sahibi Fred ve Sheila McCoy çifti, Kentucky eyalet polisi ve suçla mücadele derneğinin yanı sıra özel bir bir bağışçıdan toplamda 25 bin dolar (yaklaşık 852 bin TL) ödüle layık görüldü.

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ARAMALARDA TÜFEK BULUNDU

YouTube'da canlı yayın yapan Fred ve Sheila McCoy çifti, üstlerinde dolaşan akbabaları takip ederek ormanlık alana daldı. Burunlarına gelen kötü kokuyu takip eden çift, Couch'a ait cesedi buldu.

YouTube canlı yayınında ceset bulundu: 25 bin dolar ödül

Couch'un, iki kişinin yaralanmasına yol açan bir kazaya sebebiyet verdiği ve bir kişiyi yüzünden olmak üzere toplamda 5 kişiyi vurarak yaraladığı iddia edilmişti.

Yapılan aramalarda, Couch'un adına kayıtlı gümüş renkli bir SUV model araç ve terk edilmiş bir AR-15 tüfeği ele geçirildi.

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#ABD#Otoyol#Youtube

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