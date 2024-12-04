Yetişkin ilacı bu hale getirdi: Bebeklerde 'kurt adam sendromu'

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İspanya'nın kuzeyindeki Navarra eyaletindeki bebeklerde, saç kıran hastalığının tedavisi için kullanılan ilaç "kurt adam sendromu" olarak bilinen hipertrikoz vakasına neden oldu.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Navarra Farmakovijilans Merkezi, İspanya genelindeki 11 bebekte "kurt adam sendromu" tespit ettiklerini duyurdu.

Merkezden yapılan açıklamada, bebeklerde görülen "kurt adam sendromu" vakasına, bebek bakıcılarının sebep olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, yeni doğan bebeklerin saçlarının büyümesi ve saç kıran vakasının geçmesi için reçetesiz satılan saç çıkartıcı ilacın kullanıldığı aktarıldı.

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Sağlık kuruluşu, yetişkinler için üretilen ilaca maruz kalan bebeklerin kalp ve böbreklerinde hasar riski olabileceği konusunda uyardı. Daha önce yapılan araştırmalarda ise, bir yetişkinin günde iki kez kullandığı ilaç nedeniyle kalp hızında artış, vücudunun tuz ve su tutma konusunda sorunlar yaşadığına değinildi.

Bebeklerin bu ilacı uygulayan ebeveynlerinin parmaklarını ya da kafalarını emmiş olabileceğine işaret eden sağlık kuruluşu, ilacın bebeklere deriden nüfus etmesi ya da ağız yoluyla verilmesi ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

İlacın, Avrupa'daki satışlarında artık ambalahında uyarı işaretleri bulundurmak zorunda kalacağı ve küçük çocuklarla ile temas edilmesinden kaçınmaları tavsiye edileceği bildirildi.

2019'DA DA GÖRÜLMÜŞTÜ

2019 yılında İspanya'da bazıları bebek olan en az 17 çocuk, reflü ilacı şişelerine yanlışlıkla saç dökülmesi önleyici ilaç koyulmasının ardından "kurt adam sendromu" yaşamıştı.

Dönemin Sağlık Bakanı Maria Luisa Carcedo, hatalı ilaçların yanlış kaplara dağıtıcı laboratuvar tarafından koyulmasının, bu soruna neden olduğunu açıklamıştı.