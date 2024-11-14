Yeni kanıt bulundu: 37 yıl hapis yatan 'Kurt Adam' tahliye olabilir

Haberin Devamı

İngiltere'nin Liverpool kentinin güneyindeki Bebington'da, 21 yaşındaki Diana Sindall, Ağustos 1986'da yarı zamanlı çalıştığı işinden çıkıp arabasına bindi.

Gündüzleri çiçek satarak geçimini sağlayan Diana'nın yolda benzini bitti. Evlilik arifesindeki Diana, yürüyerek aracına benzin almaya gittiği yolda levye ile vahşice öldürüldü.

Daily Mail'de yer alan habere göre, polisin, Merseyside bölgesi olarak adlandırılan bölgedeki en büyük insan avını başlatmasının 1 yıl sonra Peter Sullivan adındaki bir adam cinayetten suçlu bulundu.

Çiçekçi Diana'nın vücudundaki yaralar o kadar korkunçtu ki yapılan incelemelere rağmen katilin kim olduğu bulunamadı. Ancak Diana'nın vücudundaki ısırık izleri Peter'ın diş kayıtlarıyla eşleşti.

Haberin Devamı

"Kurt Adam" lakabı takılan işsiz ve bir çocuk babası Peter, cinayetin gerçekleştiği gün bir otelde gerçekleşen dart müsabakasını kaybettikten sonra alkolü fazla kaçırdı. Daha sonra sarhoş Peter'ın yolu, çiçekçi Diana ile kesişti.

"EŞLEŞMEYEN BİR DNA PROFİLİ ELDE ETTİK"

Çarşamba günü Ceza Davalarını İnceleme Komisyonu (CCRC), çiçekçi Diana cinayetinden suçlu bulunduktan 37 yıl sonra Peter'ın davasını, DNA kanıtlarına dayandırarak Temyiz Mahkemesine sevk ettiğini açıkladı.

CCRC, The Mirror gazetesine yaptığı açıklamada "Peter, komisyonumuza başvurarak polis tarafından yapılan sorgulamaları, duruşmasında sunulan ısırık izi kanıtları ve cinayet silahı olduğu söylenen şeyle ilgili endişelerini dile getirdi. Yaptığımız incelemelerde, Peter ile eşleşmeyen bir DNA profili elde ettik. Komisyonumuz, Peter'ın dosyasını bu sebeple mahkemeye geri gönderdi" dedi.

CCRC, Peter'ın yasal temsilden mahrum bırakıldığını ve yasada ihlaller olduğunu gösteren kanıtları Temyiz Mahkemesine sunduğunu belirtti.

Haberin Devamı

"ISIRIK İZLERİ ÖNEMLİ KANIT"

Peter, 2008 yılında CCRC'ye başvurarak DNA kanıtlarıyla ilgili şüphelerini dile getirse de adli tıp uzmanları daha ileri testlerin bir DNA profili ortaya çıkarma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

Peter, 2019 yılında mahkumiyet kararına itiraz etmek amacıyla Temyiz Mahkemesine başvurdu. Ancak bu başvuru 2021 yılında reddedildi.

Peter'ın yargılandığı sırada uzman bir bilim insanı, diş izlerinin parmak izleri kadar benzersiz olduğunu söyledi. Davanın savcısı Andrew Rankin ise, "'Sanık bu ısırık izlerine neden oldu. Diana Sindall'ı öldürdüğüne şüphe yok. Isırık izleri bunun en önemli kanıtı" ifadesinde bulundu.

Haberin Devamı

Liverpool Kraliyet Mahkemesinde görülen davada mahkeme, Peter'ın diş izlerinin Diana'nın sağ göğsünde bulunan ısırık izleriyle eşleştiğini belirtti ve Peter'ı 1987 yılında cezaevine gönderdi.

Isırık izlerinin yanı sıra Diana'nın üzerindeki iplikler, Peter'ın çoraplarıyla ve evindeki kanepeyle eşleşti. Mahkemede ayrıca, vücudunda, yüzünde, kafasında çok sayıda kırık olduğu vurgulanan Diana'nın, kıyafetlerinin, ayakkabılarının ve el çantasının kayıp olduğu aktarıldı.