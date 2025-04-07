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Yaşayan Nostradamus'tan Çin kehaneti: Pasifik’te ve dünyada dengeler değişebilir

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#Kehanet#Yaşayan Nostradamus#Athos Salome
Yaşayan Nostradamustan Çin kehaneti: Pasifik’te ve dünyada dengeler değişebilir
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2025 17:31

Brezilyalı "Yaşayan Nostradamus", Çin kehanetinin gerçek olduğunu iddia etti. Salome, Çin tarafından geliştirilen savaş makinesi ile küresel iletişimin çökebileceği uyarısı yaptı. Brezilyalı kahin, Pasifik'te ve dünyada dengelerin değişebileceğini vurguladı.

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Yaşayan Nostradamus ismiyle dünya çapında üne kavuşan 38 yaşındaki Brezilyalı Athos Salome, iki yıl önce yaptığı Çin kehanetinin gerçekleştiğini iddia etti.

Çin'in yeni "savaş makinesinin" Pasifik'te ve dünyada dengeleri değiştirebileceğini söyleyen Salome, yeni makine ile "tek atışla düşmanın iletişim altyapısını sabote edebileceği" ve "modern savaşları yeniden tanımlayabileceği uyarısında bulundu.

Denizaltı kablolarının, internetteki verilerin %95'inin taşıdığını ifade eden Salome, "Bunların kesilmesi ya da manipüle edilmesi uluslararası iletişimin çökmesine, ekonomilerin, finansal sistemlerin ve askeri ağların istikrarsızlaşmasına neden olabilir” dedi.

Yaşayan Nostradamustan Çin kehaneti: Pasifik’te ve dünyada dengeler değişebilir

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HİBRİD SAVAŞIN PARÇASI

Pekin yönetimi, makinenin sivil amaçlı olduğunu iddia etse de güvenlik uzmanları askeri potansiyeli konusunda uyardı. Uzmanlar, makinenin bölgesel çatışmalarda hibrid savaşın parçası olarak kullanılabileceğini söyledi.

Uzmanlar, "Güney Çin Denizi bölgesi halihazırda ABD ve Çin gibi güçler arasındaki rekabete sahne olmakta. Siber savaşın yükselişiyle birlikte görünmez saldırı olasılığı daha da somut hale geliyor. Düşmanın iletişim altyapısını tek bir kurşun atmadan sabote etmek modern savaşları yeniden tanımlayan bir strateji" değerlendirmesi yaptı.

Yaşayan Nostradamustan Çin kehaneti: Pasifik’te ve dünyada dengeler değişebilir

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"SESSİZ SAVAŞ DÖNEMİ"

Salome, iki yıl önce açıkladığı "dijital savaş" kehanetinin Çin tarafından gerçeğe dönüştüğünü savundu.

Denizaltı kablolarının modern çağın yeni yıkım silahı haline geldiğini belirten Salome, "Yeni bir sessiz savaş dönemi, dünyanın kaderini belirmek üzere adım adım yaklaşıyor" dedi.

Yaşayan Nostradamustan Çin kehaneti: Pasifik’te ve dünyada dengeler değişebilir

Salome ayrıca, yeni makinenin dünyadaki güç dinamiğini değiştirebileceğini belirtti.

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Salome; Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü, Covid-19 pandemisini, Microsoft'un dünya genelinde kesinti yaşamasını, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini öngörmüştü.

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#Kehanet#Yaşayan Nostradamus#Athos Salome

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