Yaşayan Nostradamus'tan 2025 kehanetleri

Haberin Devamı

Yaşayan Nostradamus ismiyle dünya çapında üne kavuşan 38 yaşındaki Brezilyalı Athos Salome, 2025 yılı için öngördüğü kehanetleri açıkladı.

Salome daha önce, Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü, Covid-19 pandemisini, Microsoft'un dünya genelinde kesinti yaşamasını, Dünya Kupası finalinde Arjantin ve Fransa'nın karşılaşacağını, Putin'in Ukrayna'yı işgal edeceğini öngördü.

2024 yılı için 3. Dünya Savaşı'nın aniden tetikleneceği ve yapay zeka sistemlerinin öz farkındalığa ulaşacağı kehanetlerinde bulunan Salome, 2025'in "insanlığın teknoloji üzerindeki kontrolünü kaybedebileceği" yıl olacağı uyarısında bulundu.

Salome, 2025 yılının radikal yeniliklerin yanı sıra eşi benzeri görülmemiş zorluklara da gebe olduğunu söyledi.

DEVRİM YA DA FELAKET

Salome, 2025 yılında yapay zeka, kuantum bilgisayar ve tıbbı gelişmelerin artışıyla birlikte, dünyanın devrim niteliğinde bir ilerlemenin ya da yakın bir felaketin eşiğinde olabileceğini söyledi.

Haberin Devamı

2025'in dönüm noktası olacağını ifade eden Salome, bilim aracılığıyla insanların sayısız sorununun çözülmesi için araçlar geliştirileceğini ancak diğer yandan teknolojini "bilgisizce" kullanımına şahit olacağımızı belirtti.

"Geleceğe doğru ilerlememi inşa ediyoruz yoksa kaos dünyasına mı sürükleniyoruz?" diyen Salome, dünyanın en kritik yol ayrımında olduğuna işaret etti.

DEHA MI? RİSK Mİ?

Yaşayan Nostradamus, 2025 yılında yapay zekanın, hayal bile edilemeyecek seviyelere ulaşacağını öngördü. Salome, "Gelişmiş sistemler, insan muhakemesini taklit ederek aynı anda birden fazla alanda faaliyet gösterebilecek" dedi.

Yapay zekanın saniyeler içinde binalar tasarlayabileceğini söyleyen Salome, yapay zekanın kısa süre içerisinde reklam kampanyaları planlayabileceğini ve hastalıklara teşhis koyabileceğini ifade etti.

Öngürülerinin ardından "Makinelere bu kadar fazla güç aktardığımızda şu soru ortaya çıkıyor" diyen Salome, "Kontrolü kaybedersek ne olur?" sorusunu sordu.

Haberin Devamı

KAOS YARATABİLECEK GÜCE SAHİP

Kuantum bilgisayarların geliştirilmesinin hız kazandığı günümüzde Salome, 2025 yılında kuantum hesaplamalar kullanılarak pratik sorunların kolayca çözülebileceğini belirtti.

Salome, kuantum hesaplama yardımıyla yeni ilaçlar için moleküllerin modellenmesinin "mümkün" olduğunu ve küresel dijital güvenlik sistemlerinin aşılmasının "çok yakın" zamanda gerçekleşeceğini söyledi.

Salome, hükümetlerin, bankaların ve şirketlerin benzeri görülmemiş bir siber krizle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

İLERLEME Mİ? MAHREMİYET Mİ?

Salome, "Mahremiyetin son kalesi olan zihinlerimizden vazgeçmeye hazır mıyız?" diye sordu.

Haberin Devamı

İnsan beyninin doğrudan yapay zekaya bağlanabildiği bir gelecek hayal edilmesini isteyen Salome, bu teknoloji ile nörolojik hastalıkların tedavi edilebileceğini ifade etti.

Ancak Salome, beyin ve makinelerin birbirlerine bağlanması ile zihinlerin istila edilebileceğine ve düşüncelerin istenilen şekilde yönlendirilebileceğine değindi.

VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR TEKNOLOJİ

Bir zamanlr bilim kurgu filmlerinin nefes kesen teknolojisi vücuda yerleştirilebilen çiplerin yaygın bir biçimde kullanılacağını söyledi.

Salome, "Vücuda yerleştirilebilir çipler popüler olma yolunda ilerliyor. Bu cihazlar sağlığı izleyecek, kullanıcılarını internete bağlayacak ve gerçek zamanlı konum takibine izin verecek" dedi.

Haberin Devamı

Salome, "Çoğu kişi için bu kulağa özgürleştirici geliyor. Çoğu kişi için ise sürekli izlendiğimiz bir dünyanın habercisi" sözlerini ifadesine ekledi.

FİZİKSEL PARANIN SONU

Salome, 2025 yılında devletlerin dijital para birimlerinin güçleneceğini öngördüğünü söyledi.

Hükümetlerin dijital para birimlerinin tam kontrolüne sahip olacağı kehanetinde bulunan Salome, hükümetlerin aynı zamanda dijital para hesaplarını dondurabileceğini ya da her satın alma işlemini izleyebileceklerini ifade etti.

Ancak Salome, "İşlemler hızlı ama tamamen izlenebilir olacak. Bu da gizlilik konusunda ciddi endişelere yol açacak" dedi.

Haberin Devamı

YENİ SAVAŞ ALANI: SİBER SİLAHLAR

Teknolojinin gelişmesiyle artış yaşanan siber saldırı krizlerine ilişkin konuşan Salome, hastaneleri ve bankacılık sistemlerini hatta elektrik şebekelerini felç edebilecek siber saldırıların artacağı konusunda uyardı.

Salome, "Kutuplaşmış bir küresel senaryoda bu silahlar, iki güç arasındaki çatışmanın ana araçları haline gelebilir" dedi.

UFO, TEMİZ ENERJİ, İKLİM

Salome, James Webb teleskobu sayesinde insanlığın nihayet uzaylı yaşamının varlığına dair yanıt bulabileceğine değindi.

"ABD gibi hükümetler UFO dosyalarının gizliliğini kaldırabilir" açıklaması yapan Salome, "Bu keşifler içinde var olduğumuz evren ve kendimiz hakkındaki görüşlerimizde devrim yaratabilir" yorumu yaptı.

Salome, temiz ve sınırsız enerji fikrinin nükleer füzyon ile hayalden gerçeğe dönüşebileceği kehanetinde bulundu.

Salome ayrıca, küresel ısınmanın çok büyük boyutlarda metan gazı salınımının Kuzey Kutbu'nun erimesi gibi sorunlar yarattığına dikkat çekerken bu durumun iklim krizini derinleştireceğini belirtti.