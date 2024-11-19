Yaşadığı felaket hayatını değiştirdi: Dünyanın ilk başarılı yüz ve el naklini oldu... Başından geçenleri anlattı...

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ABD'nin New York şehrinde yaşayan Joe DiMeo, 6 yıl önce Temmuz 2018'de gece vardiyasından dönerken direksiyon başında uyuya kaldı. DiMeo, uyuya kalmasının ardından hayatını değiştiren trafik kazası geçirdi.

DiMeo kaza sırasında, kullandığı aracı kaldırıma çarparak takla attı. Yardımına koşan insanlar DiMeo'yu yanan aracından sağ olarak çıkarmayı başarsa da ölümcül yaralar almasına engel olamadı.

Vücudunun büyük bir kısmında ciddi yanıklar oluşan DiMeo, 2020'de New York'ta 23 saat süren bir ameliyatın ardından yüz ve çift el nakliyle hayatta kalmayı başardı.

Dünyanın ilk başarılı yüz ve el nakli yapılan DiMeo, geçirdiği korkunç kazayı ve yaşadıklarını anlattı.

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"TEL ÖRGÜDEN DIŞARIYA BAKMAYA" BENZETTİ

Kaza hakkında konuşan DiMeo, "Arabam yolun kenarından savruldu. Kaldırıma çarptı, birkaç kez takla attı ve sonra da alev aldı" dedi.

Aracının alev almasına kaldırıma çarpmasıyla çıkan kıvılcımın neden olduğunu belirten DiMeo, "Çıkan kıvılcım, çarpma sırasında çatlayan yağ karterini tutuşturmasıyla oluştu" ifadesinde bulundu.

Yangın sebebiyle vücudunun yüzde 80'inin yandığını belirten DiMeo, ameliyat sürecine ilişkin, "Yaşadığım hayata geri dönmek istiyordum. Bana teklif edildiğinde operasyon için hazırdım" açıklamasında bulundu.

DiMeo, operasyon sırasında parmaklarının ikinci boğuma kadar ampute edildiğini ve göz kapaklarının dikildiğini söyledi. DiMeo, göz kapaklarının dikilmesinin "tel örgüden dışarıya bakmaya" benzetti.

DiMeo, iyileşme sürecinin çok zor geçtiğini ve ilk iki hafta parmaklarını bile oynatamadığı için hastane personelinin yardım ettiğine değindi.

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"KİMLERE GERÇEKTEN GÜVENEBİLECEĞİMİ ÖĞRENDİM"

DiMeo, yaşadığı felaketin ardından "Pek çok sahte arkadaşını kaybettiğini" ifade etti ve "Kimlere gerçekten güvenebileceğimi öğrendim" dedi.

Hayatının dönüm noktalarına değinen DiMeo, kendisine organ nakledilen kişinin ameliyatından iki gün önce hayatını kaybeden 48 yaşında felçli bir hasta olduğunu söyledi.

DiMeo ayrıca, Jessica Koby adında bir kadınla sosyal medya üzerinden arkadaş oldu. Kısa süre içinde köpeklere karşı besledikleri sevgi sayesinde arkadaşlıklarını ilerleten Koby ve DiMeo, nişanlandıklarını duyurdu.

Tanıştıkları sırada DiMeo'nun çekingen davrandığını ifade eden 33 yaşındaki hemşire Koby, "Evlenmek için sabırsızlandığını" söyledi.