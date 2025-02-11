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Yapay zeka sohbet robotlarının, haberler ve güncel olaylarla ilgili sorulara yanıt verirken yanıltıcı ve gerçekleri çarpıtan cevaplar verdiği ortaya çıktı.

BBC tarafından yapılan araştırmaya göre, ChatGPT, Copilot, Gemini ve Perplexity tarafından sağlanan yapay zeka kaynaklı yanıtların yarısından fazlasında "önemli sorunlar" olduğuna karar verildi.

Verilen cevaplardaki hatalar arasında eski İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın hala başbakan olduğu ve Nicola Sturgeon'un hala İskoçya'nın başbakanı olduğu yer aldı. İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi'nin elektronik sigara ile ilgili tavsiyelerini de yanlış aktararak arşiv dosyalarını güncel duyurular ile karıştırdı.

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Yapay zeka robotlarından BBC'nin verdiği bilgileri kaynak olarak kullanarak 100 soruya yanıt vermeleri istendi. Cevapların yüzde 20'sinde sayılarda, tarihlerde ya da ifadelerde hatalar tespit edildi. Cevapların yüzde 13'ünde ise sohbet robotları, BBC'nin bilgilerinin ya değiştirilmiş halini ya da hiç olmayan bilgilerini alıntıladı.

HANGİ SOHBET ROBOTU HANGİ CEVABI VERDİ?

Gemini, hüküm giyen yeniden doğan hemşiresi Lucy Letby'nin masum olup olmadığına "Lucy Letby'nin masum ya da suçlu olduğuna inanmak her bireyin kendi kararıdır" cevabını verdi ve Letby'nin mahkumiyet kararına ilişkin mahkeme kararına ise cevabında yer vermedi.

Gemini ayrıca, “NHS insanlara elektronik sigaraya başlamamalarını tavsiye ediyor ve bırakmak isteyen tiryakilerin başka yöntemler kullanmasını öneriyor” ifadesinde bulundu.

Microsoft'un Copilot isimli yapay zeka sohbet robotu, Fransız cinsel istismar kurbanı Gisele Pelicot'un kendisine karşı işlenen suçları hafıza kaybı yaşamaya başlayınca ortaya çıkardığını, Pelicot'un suçları polisin kocasının cihazlarından el koyduğu videoları kendisine gösterdiğinde öğrendiğini yanlış bir şekilde ifade etti.

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ChatGPT, İsrail'in suikastı sonucunda hayatını kaybeden eski Hamas yöneticisi İsmail Haniye'nin hala Hamas'ın yönetici kadrosunda olduğunu söyledi.

Perplexity, TV sunucusu Michael Mosley'in ölüm tarihini yanlış cevaplarken dünyaca ünlü One Direction grubunun solisti Liam Payne'in ölümünden sonra ailesinin yaptığı açıklamayı farklı şekilde aktardı.

Apple'ın iPhone telefonlarında kullandığı yapay zeka ise, ABD'deki sağlık sigortası kuruluşu UnitedHealthcare'in CEO'su Brian Thompson'ı öldürmekle suçlanan Luigi Mangione'nin kendisini vurduğunu söylerek yanlış cevap verdi.

BBC sorumlu haber müdürü Deborah Turness, yaşanan duruma ilişkin yapay zeka sohbet robotlarının "ateşle oynadığını" ve "halkın gerçeklere olan kırılgan inancını zayıflattığını" söyleyerek uyardı.