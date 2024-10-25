Yapay zeka destekli ölüm tahmini: Hastanelerde işleme konulacak… Kalp hastalığı tarihe mi karışacak?

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İngiltere’deki hastanelerin, hastaların ölüm zamanını yapay zeka ile tahmin edecek bir program kullanmaya başlayacağı bildirildi.

Mail Online’da yer alan habere göre, program aynı zamanda EKG testi sonuçlarını değerlendirerek kalp ritmi ve kalp yetmezliği sorunlarını henüz ortaya çıkmamışken tespit etti.

Yapay zeka destekli EKG risk tahmini ya da AIRE olarak adlandırılan programın, EKG çekildikten sonraki 10 yıl içindeki ölüm riskini yüzde 78'e varan doğrulukla tespit ettiği yapılan çalışmalarla kanıtlandı.

Haberde, programın başkent Londra’daki iki Ulusal Sağlık Hizmeti kuruluşunda 2025 ortasından itibaren denenmeye başlanacağı ve beş yıl içinde tüm sağlık hizmetlerinde kullanılmasının umulduğu ifade edildi.

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Programın kullanılacağı iki kuruluştan biri olan “Imperial College Healthcare” kardiyoloji uzmanı Dr. Arunashis Sau, AIRE'nin amacının doktorların yerini alacak bir şey geliştirmek değil, “insanüstü” bir şey yaratmak olduğunu söyledi.

Hastalarının risk seviyesine ilişkin analiz veren program hakkında Dr. Sau, “Programın amacı, yüksek risk altındaki hastaları belirlemenin yöntemi olarak kullanmaya çalışmaktır” dedi.

Dr. Sau, programın, doktorun yapabileceği bir şeyi değiştirmek ya da süreci hızlandırmak için değil, doktorun yapamayacağı bir durumu ortaya çıkarmak için yaratıldığını söyledi.

Hakemli bir tıp dergisinde yayınlanan araştırmada, AIRE’nin gelecekteki kalp yetmezliği yaşayabilecek vakaları yüzde 80 oranında tahmin edebileceği vurgulandı.

Programın geliştiricileri, 189 bin 539 hastaya toplamda 1,16 milyon EKG testi çekerek AIRE’yi bu konuda eğitti. Eğitim sürecine dahil olan vakaların yüzde 76’sının, gelecekte kalp ritmi sorunu yaşayacağı gözlemlendi. Vakaların yüzde 70’inin ise, gelecekte kalp-damar rahatsızlığı yaşayacağını tespit edildi.

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Hastanede EKG çektiren her hastanın program tarafından analiz edilmesini belirten kardiyolog Dr. Fu Siong Ng, böylece hastalara erken müdahele edebileceklerini ve hastalığı önleyebileceklerini ifade etti.

HER YIL YAKLAŞIK 18 MİLYON KİŞİ ÖLÜYOR

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünyada 300 milyondan fazla kalp hastası olduğunu ve 2 milyardan fazla kişinin ise kalp hastalığı riski taşıdığını açıkladı.

WHO, her yıl yaklaşık 17,9 milyon kişinin kalp hastalığı sebebiyle hayatını kaybettiğini raporladı. Bu sayı, dünyadaki toplam ölüm sayısının yüzde 32'sini oluşturdu.