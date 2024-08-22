Vücudunuzdaki sağlık sorunlarına işaret ediyor olabilir: Ellerinizdeki bu 5 değişikliğe dikkat!

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Vitamin eksikliğinden egzamaya, şeker hastalığından akciğer sertleşmesine kadar bir çok hastalık, ellerimiz aracılığıyla bizi uyarıyor olabilir. Bağımsız eczaneler zinciri The Independent Pharmacy'nin kıdemli klinik danışmanı Dr. Donald Grant, ellerimizdeki ciddi sağlık sorunlarına işaret edebilecek değişikliklere karşı uyardı.

"Ellerimiz potansiyel olarak ciddi sağlık sorunlarına işaret ederek sağlığımız hakkında bize çok şey söyleyebilir" diyen Dr. Grant, ellerimizde görülen ve sağlığımıza dair önemli bilgiler sunabilecek beş işareti sıraladı.

TIRNAKLARA DİKKAT

Dr. Grant, tırnaklardaki küçük eziklerine, sararmalarına, tırnak parçalanmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Dr. Grant, bu durumların mantar enfeksiyonlarının veya diğer uzun vadeli sağlık sorunlarının belirtisi olabileceğini söyledi.

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"EKLEMLERDE İLTİHAP OLABİLİR"





Dr. Grant, parmakların çıtırdamanın "genellikle" iltihaplanmaya (artrit) neden olmayabileceğini söyledi. Ancak Dr. Grant, parmak eklemlerinizin sertleşmesi ve şişmesi iltihaplanma belirtisi olabileceğini belirtti.

SOĞUK ELLER

Ellerde yaşanılan soğumaya ilişkin Dr. Grant, bu durum kan dolaşımının zayıflaması ya da kansızlık (anemi) gibi sağlık sorunlarına işaret edebileceğini vurguladı.

Dr. Grant, soğuk ellerin diyabet veya kan pıhtılaşması gibi diğer sağlık problemlerinin belirtisi olabileceğini belirtti.

CİLDİNİZ RENGİ UYARI OLABİLİR





Hasta olduğumuzda değişen cilt rengi ve dokusuna değinen Dr. Grant, avuç içlerindeki kızarıklık ve yanma hissinin bir cilt rahatsızlığına işaret edebileceğinin altını çizdi. Dr. Grant ayrıca, ellerde görülen kuru lekelerin, egzama ve alerjik bir reaksiyon olabileceğine ya da vitamin eksikliğini belirtisi olabileceğine değindi.

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SOSİS PARMAKLAR





Dr. Grant son olarak, aniden şişen parmakların, akciğer sertleşmesinin (pulmoner fibrozis) belirtisi olabileceği konusunda uyardı.

Dr. Grant, parmakların hızla şekil değiştirmesi orak hücre hastalığı, tüberküloz veya enfeksiyon gibi durumları işaret edebileceğini söyledi.