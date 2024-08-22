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Vücudunuzdaki sağlık sorunlarına işaret ediyor olabilir: Ellerinizdeki bu 5 değişikliğe dikkat!

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#Sağlık#Doktor#Uyarı
Vücudunuzdaki sağlık sorunlarına işaret ediyor olabilir: Ellerinizdeki bu 5 değişikliğe dikkat
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 16:56

Vücudumuzdaki değişiklikleri ilk görüşte anlamak kolay olmasa da, hastalıklar genellikle bazı işaretler ile kendilerini belli ederler. Bağımsız eczaneler zinciri "The Independent Pharmacy doktoru Donald Grant, ellerinizin sağlığınıza dair önemli bilgiler sunabilecek beş özelliğini sıraladı.

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Vitamin eksikliğinden egzamaya, şeker hastalığından akciğer sertleşmesine kadar bir çok hastalık, ellerimiz aracılığıyla bizi uyarıyor olabilir. Bağımsız eczaneler zinciri The Independent Pharmacy'nin kıdemli klinik danışmanı Dr. Donald Grant, ellerimizdeki ciddi sağlık sorunlarına işaret edebilecek değişikliklere karşı uyardı.

"Ellerimiz potansiyel olarak ciddi sağlık sorunlarına işaret ederek sağlığımız hakkında bize çok şey söyleyebilir" diyen Dr. Grant, ellerimizde görülen ve sağlığımıza dair önemli bilgiler sunabilecek beş işareti sıraladı.

TIRNAKLARA DİKKAT

Dr. Grant, tırnaklardaki küçük eziklerine, sararmalarına, tırnak parçalanmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Dr. Grant, bu durumların mantar enfeksiyonlarının veya diğer uzun vadeli sağlık sorunlarının belirtisi olabileceğini söyledi.

 

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"EKLEMLERDE İLTİHAP OLABİLİR"

Vücudunuzdaki sağlık sorunlarına işaret ediyor olabilir: Ellerinizdeki bu 5 değişikliğe dikkat

Dr. Grant, parmakların çıtırdamanın "genellikle" iltihaplanmaya (artrit) neden olmayabileceğini söyledi. Ancak Dr. Grant, parmak eklemlerinizin sertleşmesi ve şişmesi iltihaplanma belirtisi olabileceğini belirtti. 

SOĞUK ELLER

Ellerde yaşanılan soğumaya ilişkin Dr. Grant, bu durum kan dolaşımının zayıflaması ya da kansızlık (anemi) gibi sağlık sorunlarına işaret edebileceğini vurguladı. 

Dr. Grant, soğuk ellerin diyabet veya kan pıhtılaşması gibi diğer sağlık problemlerinin belirtisi olabileceğini belirtti.

CİLDİNİZ RENGİ UYARI OLABİLİR

Vücudunuzdaki sağlık sorunlarına işaret ediyor olabilir: Ellerinizdeki bu 5 değişikliğe dikkat

Hasta olduğumuzda değişen cilt rengi ve dokusuna değinen Dr. Grant, avuç içlerindeki kızarıklık ve yanma hissinin bir cilt rahatsızlığına işaret edebileceğinin altını çizdi. Dr. Grant ayrıca, ellerde görülen kuru lekelerin, egzama ve alerjik bir reaksiyon olabileceğine ya da vitamin eksikliğini belirtisi olabileceğine değindi.

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SOSİS PARMAKLAR

Vücudunuzdaki sağlık sorunlarına işaret ediyor olabilir: Ellerinizdeki bu 5 değişikliğe dikkat

Dr. Grant son olarak, aniden şişen parmakların, akciğer sertleşmesinin (pulmoner fibrozis) belirtisi olabileceği konusunda uyardı.

Dr. Grant, parmakların hızla şekil değiştirmesi orak hücre hastalığı, tüberküloz veya enfeksiyon gibi durumları işaret edebileceğini söyledi.

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#Sağlık#Doktor#Uyarı

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