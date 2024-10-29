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Vegan çifte bebeğini öldürme suçlaması

Güncelleme Tarihi:

#Vegan#Diyet#Mahkeme
Vegan çifte bebeğini öldürme suçlaması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 11:02

İngiltere'de Tai-zamarai ve Naiyahmi Yasharahyalah çifti, 4 yaşına girmesine 3 ay kalan bebekleri Abiyah'ı ölümüne neden olmak suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede, Abiyah'ın "aşırı yetersiz beslenme" nedeniyle ölmüş olabileceği vurgulanırken çiftin vegan olduğu belirtildi. Cesedi öldükten 2 yıl sonra konutlarının bahçesinde bulunan bebeğe ilişkin uzmanlar, bağışıklık sisteminin vegan beslenme nedeniyle zayıflamış olabileceğini vurguladı.

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İngiltere'nin Birmingham şehrinde yaşayan 42 yaşındaki Tai-zamarai ve 43 yaşındaki Naiyahmi Yasharahyalah çifti, 4. yaşına girmesine 3 ay kalan bebeklerinin ölümüne neden olmak suçlamasıyla mahkemelik oldu.

3 yaşındaki Abiyah Yasharahyalah'ın cesedi, öldükten 2 yıl sonra kiralık konutun bahçesinde bulundu. Bebeğin otopsi raporunda, "aşırı derecede yetersiz beslenme" nedeniyle öldüğü edildiği bilgisi yer aldı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, mahkeme karşısına çıkan çift, bebeklerinin ölümüne sebebiyet verdikleri, kasıtlı ihmal, zulüm ve adaleti engelleme suçlamarını reddetti.

Vegan çifte bebeğini öldürme suçlaması

Uzmanlar mahkemede, bebeğin organlarının çürümesi ve vücut sıvılarının yokluğu nedeniyle ölüm nedeninin "güvenli" bir şekilde belirlenmediğine değindi.

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VEGAN DİYETİ İDDİASI

Sıkı bir vegan diyeti uyguladığı iddia edilen çift, bebeğin kendilerinin de aynı dönemde geçirdiği soğuk algınlığı hastalığından sonra öldüğünü iddia etti.

Patoloji alanında uzmanlaşan Dr. Lockyer, bebeğin soğuk algınlığı sebebiyle ölmüş olmasında, aşırı yetersiz beslenmenin çok daha fazla etkili olabileceğini vurguladı.

Aşırı yetersiz beslenmenin bebeğin enfeksiyona yenik düşme olasılığını arttıracağının altını çizen Dr. Lockyer, bağışıklık sisteminin bozulmuş olabileceğine de değindi.

Vegan çifte bebeğini öldürme suçlaması

Dr. Lockyer, "Enfeksiyon bir kez yerleştiğinde, vücudu enfeksiyona karşı savaşamayacak ve bu nedenle kolaylıkla ölüme sebebiyet verebilecektir" dedi.

Mahkemede ayrıca, Naiyahmi Yasharahyalah'ın, şimdiki eşi Tai-zamarai Yasharahyalah ile tanıştıktan sonra Donna Rowe ismini aldığı ve daha zayıf göründüğü belirtildi.

Naiyahmi Yasharahyalah'ın üvey kardeşi Julie Graham, kardeşinin şimdi eşiyle bir müzik festivalinde tanıştıklarını ve düzenledikleri bir yemek davetine katıldığını söyledi.

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Yemek davetine ilişkin konuşan Graham, güzel yemekler yediğini ancak masada hiç et olmadığını sadece sebze yemeklerinin olduğunu belirtti.

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#Vegan#Diyet#Mahkeme

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