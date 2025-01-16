Uzmanlar uyardı: Tehlike büyüyor... Kadınlar erkeklerden daha fazla risk altında

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Amerikan Kanser Derneği, son 50 yılda genç insanlarda görülen kanserin artışının endişe verici olduğu konusunda uyardı.

1900'lü yılların başında sigara içmeye başlama oranı erkeklerde daha yüksekti. Bu sebeple de akciğer kanseri vakaları ve ölüm oranları tırmanışa geçmişti. Akciğer kanseri hala erkekler için en büyük düşman olmaya devam ederken sigara içme oranlarının düşmesiyle vaka ve ölüm oranlarının düşüş yaşadığı görüldü.

Ancak kadınlar için durum erkeklerdeki gibi olmadı. Sigaraya daha geç başlayan kadınların, bırakma kararını daha geç almaları sebebiyle akciğer kanserindeki vaka ve ölüm oranı önemli ölçüde düşmedi.

Amerikan Kanser Derneği tarafından yapılan açıklamada, özellikle göğüs kanseri olmak üzere 65 yaş altı kadınlardaki kanser teşhisinde artış yaşandığı belirtilirken erkeklerde konulan kanser teşhisinin son 10 yıla göre düşüş yaşandığı ifade edildi.

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Amerikan Kanser Derneği'nin baş bilim sorumlusu Dr. William Dahut, “65 yaşın altında bir kadınsanız, aynı yaş grubundaki bir erkeğe göre kansere yakalanma olasılığınız daha yüksek” dedi.

KADINLARA GÖRE İKİ KAT DAHA FAZLA

ABD'de yapılan araştırma raporuna göre, kanser sebebiyle gerçekleşen genel ölüm oranı 1991'de bu yana yüzde 34 düşüş yaşadı. Düşüşte, sigara kullanımının azalmasının yanı sıra kanser ile mücadelede tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi yer aldı.

Önlenen ölümlerin sayısı ise, erkeklerde kadınlara göre iki kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.

1992'de her bir kadına karşılık 1,6 erkeğe kanser teşhisi konulurken, 2021'de her bir kadında görülen kanser vakasına karşılık yaklaşık 1,1 erkeğe kanser teşhisi konuldu.

Kanser Araştırma ve Tedavi Merkezi City of Hope'da çalışan Dr. Stephen Gruber, “İzlenmesi ve takip edilmesi gereken kanserleri tespit etmekte daha iyi bir iş çıkarıyoruz” dedi.

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2021'DE KADINLAR ERKEKLERİ GEÇTİ

Göğüs kanseri oranları son on yılda her yıl yaklaşık yüzde 1 artış gösterdi. Bu oranda büyük pay, genç kadınlar arasında yaşanan göğüs kanseri riskinde görülen artışın oldu.

2007 yılında, 50-64 yaş arası kadınlarda kanser oranları erkek yaşıtlarına göre yüzde 21 daha düşüktü. Ancak 2021'de, kadınların oranı erkekleri geçti.

2002'de kadınlardaki tiroid ve meme kanserleri nedeniyle bu kadınlar için kanser oranı erkeklere göre yüzde 51 daha yüksekti. 2021'de erkek yaşıtlarıyla kıyaslandığında yüzde 32 artış gösteren bu oran, yüzde 82 yükseldi.

Pennsylvania Eyalet Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanı Dr. Karen Kim, “Kadınlar, özellikle de genç kadınlar arasında kanserdeki değişim gerçekten şok edici” dedi.

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Araştırmacılar, genç kadınlar arasında artan obezite hastalığı, fiziksel hareketsizlik ve ağır alkol tüketimi oranlarının da potansiyel kanser riskinin tetikleyicisi olduğunu söyledi.