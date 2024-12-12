Uzmanlar uyardı: Şekerlerdeki tehlike... DNA bozulması, hormonal dengesizlik hatta kanser...

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Yılbaşı etkinliklerinin ve çocukların vazgeçilmezi şekerlemelerin, zararlı kimyasallar içerdiği İngiltere'de yapılan özel bir araştırma ile tespit edildi.

ABD'den ithal edilen şekerlemelerin içerisindeki zararlı kimyasalların, DNA'ya zarar verdiği, davranış bozukluklarına yol açtığı hormon dengesizliği yarattığı ve hatta kansere yakalanmaya neden olduğu bildirildi.

Mail Online'da yer alan habere göre araştırma, İngiltere'nin Staffordshire bölgesinde 4 bin şekerleme ürününe el konulmasının ardından gerçekleşti.

Beslenme uzmanı Sophie Bertrand, çocukların vazgeçilmezi şekerlemelerin yapımında mısır şurubu kullanıldığına işaret etti ve "Mısır şurubu, kan şekeri seviyelerinde hızlı artışa neden olabilir ve çok tüketilmesi tip 2 şeker hastalığına, kalp hastalığına ve kanser riskinin artmasına neden olabilir" uyarısı yaptı.

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Bertrand, "Esas endişe verici olan, bu tür ürünlerin çoğunun işlenmiş gıda olduğunu ayırt edemeyecek çocuklara yönelik pazarlanması" dedi.

Bu ürünlerin satışına sınırlama getirilmesini öneren Bertrand, mısır nişastasından elde edilen ve şekerleme endüstrisinde kullanılan maltodekstrin adlı kimyasal birleşime dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Kolay sindirilebilen, kana hızla karışabilen ve hızlıca enerji seviyesini yükseltebilen maltodekstrin hakkında Bertrand, “Bu kimyasal karışım, kan şekerini olumsuz etkileyebilir ve bağırsak bakterilerinin yapısını bozabilir" dedi.

İNTERNET ÜZERİNDEN DE SATIN ALINABİLİR

Çoğunun sağlık açısından hiçbir faydası olmadığı ifade edilen şekerlemelerin içerisinde protein, lif, vitamin ve mineral içermediği ancak yüzde 80'i şeker içeren ürünün 24 gram ilave şeker bulundurduğu aktarıldı.

İnternet üzerinden de satın alınabilen ve göze sevimli gelen şekerlemelerin paketlerinde, endişe verici sağlık uyarıları taşıdığının görüldüğü belirtildi.

Sağlık uyarıları arasında, bir seferde birden fazla tüketmenin ağızda tahrişe yol açabildiğinin ve biyomühendislik ürünü kimyasal bileşenler içerdiği bilgisinin yer aldığı görüldü.

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Bir başkan beslenme uzmanı Aidan Goggins, kırmızı renkli bazı şekerlemelerin içerisinde, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından 1980'lerin başında kullanımı yasaklanan E129 (allure red) katkı maddesinin kullanıldığını açıkladı.

Daha önce yapılan incelemelerde, E129 katkı maddesinin farelerde kansere yol açtığı tespit edilmişti. Şekerlemeleri inceleyen Goggins, sarı renkli şekerlemelerin içerisinde ise, hiperaktivite ve alerjik reaksiyonlarla ilişkilendirilen E110 ve E102 katkı maddelerinin kullanıldığını tespit etti.

E102 katkı maddesi, karaciğer ve böbrekler gibi temel organlar üzerinde strese neden olmasıyla ilişkilendirilmişti.

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SEVİLEN ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİNİN ARKASINDAKİ TEHLİKE

"Sentetik gıda boyaları yasal sınırlar içinde kullanıldığında genellikle zararsız olarak görülmektedir" diyen Goggins, analiz ettiği en tehlikeli şekerlemelerin ambalajında sevilen çizgi film karakterleri olduğunu belirtti.

Goggins, beyaz renkli şekerlemelerin, kansere yol açabileceği endişesiyle Avrupa Birliği'nde yasaklanan E171 ya da diğer adıyla titanyum dioksit içerdiğini belirtti. Goggins, E171 katkı maddesinin DNA'ya zarar verdiğinin altını çizdi.

Goggins, çiğnedikçe sakıza dönüşen parlak renkli şekerlemelerin yapımında E321 katkı maddesinin kullanıldığını ifade etti. Goggins, hormonal dengesizliğe sebebiyet veren E321'in, aynı zamanda petrol ürünlerinde, kauçuk ve plastik imalatında kullanıldığına değindi.