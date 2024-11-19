Uzmanlar tarih verdi: Buzullar yarısından fazlası yok olacak

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İsviçre'deki ETH Zürih Üniversitesi ve Belçika'daki Vrije Brüksel Üniversitesi'nden bilim insanları, dünyanın geleceğine ilişkin karamsar bir tablo çizdi.

DailyMail'de yer alan habere göre, bilim insanlarının iklim değişikliği üzerine yaptıkları çalışmada, dünyamızın en değerli tatlı su depoları buzulların karbon emisyonuna yenik düşeceği konusunda uyardı.

Dünyadaki buzulların yarısından fazlasının yüksek karbon emisyonu nedeniyle eriyeceğini belirten bilim insanları, tüm buzulların yüzde 54'ünün yok olacağı tahmininde bulundu.

Bilim insanları, Alplerde yok olacak buzul oranın yüzde 75'e kadar çıkabileceğini belirtti.

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TATLI SU KAYNAKLARI TÜKENECEK

Vrije Brüksel Üniversitesi'nden buzulbilimci Profesör Harry Zekollari, buzulların dünyanın pek çok yerinde hayati önem taşıdığının altını çizdi ve buzulların erimesinin doğal afetlere yol açabileceğini vurguladı.

Buzul kaybının milyonlarca insanın içme suyu için kullandığı tatlı kaynaklarını da tüketeceğini söyleyen Profesör Zekollari, “Buzullardan gelen su kaynağının azalması, tarım ve hanelerin yanı sıra endüstride kullanılan miktarın azalmasına sebep olacaktır” dedi.

DÜNYA'NIN RENGİ DEĞİŞECEK, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAHA HIZLI GERÇEKLEŞECEK

Bilim insanları, buzulların erimesi ile deniz seviyesinin yükseleceği ve deniz kenarına kurulan şehirler ile kasabaların tehdit altına gireceğini bildirdi.

Buzulların erimesi ile güneşten gelen ışınların yansımasının da azalacağını belirten bilim insanları, dünyanın renginin de bu sebeple değişeceğini ifade etti.

Bilim insanları, güneşten gelen ışınların yansımasının dünyanın ısınma riskini arttıracağı ve iklim değişikliğinin daha hızlı gerçekleşeceği konusunda uyardı.

Buzul kaybı tahminlerinde hala net bir sonuca varamadığını belirten bilim insanları, 2100 yılına kadar buzulların yarısından fazlasının yok olacağını öne sürdü.