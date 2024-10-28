Uzmanlar açıkladı: Ünlü film gerçek olacak mı? Katil robotlar yükseliyor mu?

Haberin Devamı

Dünyaca ünlü yönetmen James Cameron'ın ikonik bilim kurgu filmi Terminatör vizyona gireli 40 yıl oldu. Terminatör filminin kıyamet senaryosu, 21. yüzyılın başlarında kendi bilincine sahip makinelerin neden olduğu nükleer savaşı ve milyarlarca insanın ölümünü izleyici ile buluşturdu.

Filmde, Hollywood yıldızı ve eski Kaliforniya Valisi Arnold Scwarzenegger'in canlandırdığı Terminatör adındaki suikastçı robot, insan direnişini başlamadan bitirmesi için 2029 yılından 1984 yılına gönderildi.

Kulağa sadece bilim kurgu gibi gelse de, uzmanlar ve ABD'li iş insanı Elon Musk, Yapay Zeka'nın insanlığın sonunu getirebileceği konusunda endişelerini dile getirdi.

"ESAS TEHLİKE, SIRADAN DURUMLARDA BİLE YAPAY ZEKA’YA BAŞVURULMASI"

Veri firması JMAN Group'un ortağı Natalie Cramp, Terminatör filmindeki suikastçı robotun, bilim kurgudan gerçeğe dönüştürülebileceğini ancak henüz teknolojinin o seviyede olmadığını söyledi.

Haberin Devamı

Mail Online'a demeç veren Natalie Cramp, “Gelecekte her şey mümkün, ancak robot teknolojisinin Terminatör benzeri makinelerin insanlığı devirecek kapasiteye ulaşmasından çok uzaktayız” dedi.

Böyle bir robotun etkili bir şekilde çalıştırmanın önünde çok fazla engel var. En önemlisi de ona nasıl güç vereceğiniz ve hareketleri nasıl koordine edeceğiniz” ifadesinde bulunan Cramp, şu an için daha acil tehdit konumunda dronların ve otonom araçların olduğunu belirtti.

İngiltere’deki Birmingham Üniversitesi'nde Yapay Zeka profesörü olan Mark Lee, Terminatör filmindekine benzer bir kıyamet senaryosunun “Ancak bir hükümet ulusal savunmasını Yapay Zeka'ya devredecek kadar delirdiğinde” gerçekleşebileceğini söyledi.

“Neyse ki bunu düşünecek kadar çılgın bir ulus olduğunu sanmıyorum” ifadesinde bulunan Lee, “Çoğu insan için esas tehlike, sıradan durumlarda bile Yapay Zeka’ya başvurularak toplumun üzerindeki etkisini artırmasıdır” dedi.

Yine de Yapay Zeka destekli güdümlü füze sistemleri ya da İHA’lar üzerinde kayda değer çalışmalar gerçekleştirildiği bildirildi. Dünya üzerinde ortak bir karar alınsa dahi bir ülke bu karara uymamayı tercih edebilir.

Haberin Devamı

Amerikan dış politikası ve uluslararası güvenlik üzerine araştırmalar yapan Dr. Tom Watts, Yapay Zeka destekli sistemlerin insanlar tarafından kontrol edilmesinin “Hayati derecede önemli” olduğunu söyledi.

Dr. Watts, yayınladığı son yazısında “Çin ve ABD gibi süper güçlerden daha küçük ülkelere kadar tüm uluslararası toplumun işbirliği yapmak için siyasi iradeyi bulması ve jeopolitik çalkantıların yaşandığı bu dönemde Yapay Zeka'nın askeri uygulamalarının ortaya çıkardığı etik ve yasal zorlukları yönetmesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Dr. Watts, “Yakın zamanda robot askerler görmesek bile ulusların bu zorlukların üstesinden nasıl gelecekleri, Terminatör'de çok canlı bir şekilde hayal edilen distopik gelecekten kaçınıp kaçınamayacağımızı belirleyecektir” dedi.

Haberin Devamı

FİLMİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN ÇALIŞILIYOR

Terminatör filminin, 1991 yapımı devam filmi Terminatör 2: Mahşer günü adlı yapımdaki unutulmaz sahnede bir robot, sıvılaşarak demir parmaklıkların arasından geçebilmişti.

Hong Kong’daki araştırmacıların, sıvı ve katı formlar arasında geçiş yapabilen prototip tasarlayarak filmi gerçeğe dönüştürmek için çalıştıkları bildirildi.

“YAPAY ZEKA İLE ŞEYTANI ÇAĞIRIYORUZ”

ABD’li milyarder Elon Musk, yapay zeka teknolojilerinin yaratılmasında ön saflarda yer alırken, aynı zamanda tehlikeleri konusunda uyardı.

Yaptığı açıklamalar ile korkuları tetikleyen Musk, “Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Potansiyel olarak nükleer silahlardan daha tehlikeli” değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

“Yapay zeka ile şeytanı çağırıyoruz” diyen Musk, “Aşırı zeki Yapay Zeka karşısında evcil hayvandan farkımız kalmaz. Ev kedisi gibi oluruz” ifadesinde bulundu.