Uzmanı uyardı: Dikkat etmeniz gereken 9 işlenmiş gıda!

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Araştırmalar, kolay ulaşılabilir ve aç-bitir pratikliğindeki aşırı işlenmiş gıdaların (UPF) yol açtığı risklere karşı uyarırken kanser, diyabet, kalp rahatsızlığı ve kaygı bozukluğu gibi sağlık sorunlarına sebebiyet verdiği ortaya çıktı.

Mail Online’da yer alan habere göre, beslenme uzmanı Kayla Daniels, ev yemeklerinde bulunmayan ancak aşırı işlenmiş gıdalarda bulunan gıda boyası, aromalar, koruyucular gibi bileşenleri içeren gıdaları açıkladı.

Daniels, insan sağlığına en çok zarar veren dokuz aşırı işlenmiş gıdanın tüketilmemeye özen gösterilmesi konusunda uyardı.

PROTEİNLİ YOĞURTLAR

Daniels, spor ile birlikte tüketilen daha hızlı kas yapmamıza olacağı düşünülen proteinli yoğurtlar konusunda uyardı.

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Daniels, bu tür yoğurların birçoğunun “doku ve tadı iyileştirmek için sağlığa zararlı kıvam arttırıcılar ve yapay tatlandırıcılarla dolu” olduğuna dikkat çekti.

“Özellikle tatlandırıcılar vücudun kafasını karıştırabilir. Beyni şeker tüketildiğine inandırarak kandırır ve insülin salınımını tetikler” diyen Daniels, bu ürünlerin sık tüketilmesi halinde, diyabet gibi kronik hastalıklarla bağlantılı olan insülin direncine zarar verebileceğini söyledi.

BİTKİSEL SÜT ÜRÜNLERİ

Daniels, son dönemlerde market raflarında sıkça görülen bitkisel bazlı süt ürünleri konusunda dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.





İnek sütünden çok daha sağlıklı bir seçenek olarak tanıtılan bitkisel süt ürünlerine karşı Daniels, birçoğunun rafine tohum yağları ve kıvam arttırıcılar gibi işlenmiş bileşenleri normal ürünlerden çok daha yüksek miktarlarda içerdiğini söyledi.

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Daniels, “Rafine tohum yağları omega-6 yağ asitleri bakımından zengin olabilir, bu da fazla tüketildiğinde iltihaplanmaya ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir. Bitki sütüne eklenen kıvam arttırıcılar genellikle sütün dokusunu ve kıvamını iyileştirmek için eklenmektedir. Ancak bu kıvam arttırıcılar sindirim sorunlarına yol açabilir ve zamanla bağırsak sağlığına zarar verebilir” dedi.

PROTEİN BARLARI

Daniels'ın uyardığı bir başka işlenmiş gıda, spor yapanların vazgeçilmezi haline gelen protein barları oldu.

Çikolatalı atıştırmalıkların sağlıklı alternatifi olarak düşünülen protein barlarına ilişkin Daniels, bu gıdaların vücuda zarar verebilecek çeşitli katkı maddeleriyle dolu olduğunu söyledi.

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Yüksek kolesterol ve kalp hastalığı konusunda uyaran Daniels, “Bu barlar sıklıkla yapay tatlandırıcılar içerir, bu da daha şekerli atıştırmalıklar için istek duymanıza neden olabilir ve bağırsak sağlığınızı olumsuz etkileyerek vücudunuzun hastalıklarla savaşmasını zorlaştırabilir. Protein barlarında palm yağı da yaygın olarak kullanılır ve bu yağın doymuş yağ oranı çok yüksektir, bu da yüksek kolesterol ve nihayetinde kalp hastalığı riskini artırır” açıklaması yaptı.

ÖĞÜN YERİNE GEÇEN KARIŞIMLAR

Halk arasında “shake” olarak bilinen karışımların içeriğindeki maddeler konusunda uyaran Daniels, “Bu gibi bileşenler bağırsak duvarının bütünlüğünü bozarak kolit (kalın bağırsak iltihabı) gibi sorunlara yol açabilir” dedi.

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Daniels, öğün yerine geçtiği ifade edilen ve kalori alımını azaltmanın kolay yolu olarak gözüken bu karışımlar hakkında “Yapay bileşenler içeren bu içecekler, bağırsaklardaki mikropların dengesini bozabilir, bu da hem bağışıklığınıza hem de genel sağlığınıza zarar verebilir” ifadesinde bulundu.

GRANOLA BARLAR

Daniels, sağlıklı atıştırmalık olarak pazarlanan granola barların, özellikle yulaf içeriği sebebiyle yüksek şeker içerdiğini ve bu sebeple son derece sağlıksız olabileceğini söyledi.

“Birçok marka lezzeti arttırmak için önemli miktarda şeker ekliyor. Bu da bu barları sağlıklı bir seçenekten çok tatlılara dönüştürüyor” diyen Daniels, “Doğal olduğu iddia edilenler bile, enerji artışının ardından halsizliğe sebep olabiliyor. Bu durum, bu ürünlerin, ruh halini ve odaklanmayı etkileyen şeker bombasına dönüşmesine neden oluyor” dedi.

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SERİ ÜRETİM BEYAZ EKMEK

Seri bir şekilde üretilen ve raflara gelen somun beyaz ekmek konusunda Daniels, “Bu ekmekler, normal una göre daha az besin ve lif içeren rafine unlarla yapılmaktadır” uyarısı yaptı.

Doğal ekmekte bulunan dört malzemeye kıyasla 15 malzeme bulunan ekşi mayalı bir somuna ilişkin Daniels, bağırsak duvarındaki mukus bariyeri bozan bileşenler içerdiğini aktardı.

Daniels, bu bileşenlerin diyabetten ülseratif kolite kadar çeşitli hastalıklara sebebiyet verdiğini belirtti.

HAZIR ERİŞTE (NOODLE)

Daniels, halk arasında “Noodle” olarak bilinen hazır eriştelere değindi. Hazırlaması ortalama 3 dakika gibi çok kısa bir süre alan hazır erişteler konusunda Daniels, “sodyum oranı inanılmaz derecede yüksek. Bu da kan basıncını artırarak kalp hastalığına ya da felç geçirmeye sebebiyet verebilir” dedi.

“Birçoğu ayrıca lezzet arttırıcı kullanmakta” diyen Daniels, lezzet arttırıcının migren, hiperaktivite, mide bulantısı ve düşük seviyeli beyin iltihabına neden olabileceği konusunda uyardı.

SOSİSLER

Kahvaltı masalarının vazgeçilmezlerinden sosislilere dikkat çeken Daniels, hem solunuma hem de sindirim sistemine zarar verebileceğini ifade etti.

Daniels, “Sosisler, astım benzeri alerjiler, nefes darlığı ve akciğerlerde tahriş ile bağlantılı bir koruyucu olan sodyum türevlerini içermektedir. Sosis, pastırma ve sosis gibi işlenmiş etler de kolon kanseri ile bağlantılı olan nitrat ve sodyum ile yapılmaktadır” dedi.

DİYET KOLALAR

Daniels, diğer kola çeşitlerine göre daha sağlıklı olduğunu düşündüğümüz diyet kolalara karşı da uyardı.

Alternatiflerine göre daha az kalorili ve şekerli diyet kolalar hakkında Daniels, bağırsak enfeksiyonu hatta organ yetmezliğine sebebiyet verebileceği uyarısı yaptı.

Daniels, diyet kolaların çok sık tüketilmesinin tip iki şeker hastalığına yol açabileceğini vurguladı.