Uzayda inanılmaz keşif! Bir detay var ki bilim insanları da açıklayamıyor | Bu insanlık için neden önemli?

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Çin’in Tiangong Uzay İstasyonu’ndan alınan örneklerde, Dünya’da daha önce hiç gözlemlenmemiş yeni bir bakteri türü keşfedildi. Bilim insanları, bu bakterinin zorlu uzay koşullarında hayatta kalmaya yardımcı olacak özel yeteneklere sahip olduğunu belirtti.

“Niallia tiangongensis” adı verilen bu yeni tür, adını keşfedildiği uzay istasyonundan aldı.

Keşfi gerçekleştiren Shenzhou Uzay Biyoteknoloji Grubu ve Pekin Uzay Aracı Sistem Mühendisliği Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, bu ve benzeri mikroorganizmaların uzun süreli uzay görevlerinde astronot sağlığını ve uzay araçlarının işlevselliğini korumak için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Science Alert'ün aktardığına göre, Mayıs 2023’te Shenzhou-15 mürettebatı tarafından istasyon kabininden alınan örneklerle yapılan analiz, Çin Uzay İstasyonu Yaşam Alanı Mikrobiyom Programı kapsamında yürütülen iki kapsamlı incelemeden birinin parçasıydı.

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Araştırmalar, istasyondaki mikrobiyal yaşamın, hem bileşim hem de işlev açısından Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki örneklerden oldukça farklı olduğunu ortaya koydu.

DÜNYA'DA YAKIN BİR AKRABASI VAR

Yeni türün, toprağın derinliklerinde yaşayan bilinen bir bakteri olan Niallia circulans’a yakın akraba olduğu belirtiliyor. Önceden patojen bir Bacillus türü olarak sınıflandırılan bu bakteri, yakın zamanda farklı bir cins altında yeniden tanımlanmıştı.

Tıpkı Bacillus türleri gibi, N. tiangongensis de yaşamını sürdürmek için zor koşullarda dayanıklı sporlar üretiyor.

BURAYA NASIL GELDİ?

Bilim insanları, bu bakterinin uzayda mı evrimleştiği yoksa Dünya’dan istasyona spor formunda mı taşındığı konusunda henüz kesin bir bilgiye sahip değil. Ancak genetik analizler, bu türün dikkat çekici bazı özelliklere sahip olduğunu gösteriyor.

Özellikle jelatini parçalayarak azot ve karbon kaynağı olarak kullanabilmesi, zorlayıcı ortam şartlarında hayatta kalmasını sağlayan koruyucu bir biyofilm tabakası oluşturmasına yardımcı oluyor. Öte yandan, diğer enerji bakımından zengin bileşenleri kullanma yeteneğini yitirmiş olması da dikkat çekiyor.

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Bu durum, Niallia cinsinin ne kadar çeşitlilik gösterebileceğini ortaya koyarken, aynı zamanda bakterilerin uzay ortamına ne denli kolay uyum sağlayabileceğinin çarpıcı bir kanıtı.

UZAYDA MİKROORGANİZMALARDAN KAÇIŞ YOK

NASA'nın Mars Phoenix görevi için kullandığı “temiz odalarda” bile onlarca farklı mikrop türüne ait 26 yeni bakteri keşfedilmişti.

Yeni çalışmalar, bu bakterilerin hayatta kalma becerilerini DNA onarımı ve toksik maddelere direnç sağlayan genlerine borçlu olduklarını gösterdi.

Bilim insanlarına göre bu mikroorganizmaları tamamen yok etmek mümkün değilse de, onları tanımak ve davranışlarını öngörmek büyük önem taşıyor.

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Henüz N. tiangongensis’in astronot sağlığına doğrudan bir tehdit oluşturup oluşturmadığı bilinmiyor. Ancak akrabasının bağışıklığı zayıf bireylerde sepsise yol açabildiği ve yeni türün jelatini parçalayabilme yeteneği göz önüne alındığında, bu bakterinin potansiyel sağlık riskleri taşıyabileceği düşünülüyor.

Ay ve ötesine yapılacak yeni görevler planlanırken, insanlarla birlikte seyahat eden bu görünmez yolcuların nasıl bir yaşam sürdüğü ve ne tür riskler barındırdığı sorusu her zamankinden daha önemli hale geliyor.