×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERSıra Dışı Haberleri

Uzayda dikkat çeken keşif! Sinyaller neden kesiliyor?

Güncelleme Tarihi:

#Uzay#Yaşam#Çin Gök Gözü
Uzayda dikkat çeken keşif Sinyaller neden kesiliyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2025 10:10

Çinli gökbilimciler, uzayda çok nadir görülen bir yıldız sistemi keşfetti. Bu özel sistemi oluşturan iki yıldızdan biri olan pulsar (ışık saçan, çok yoğun ve hızlı dönen bir yıldız kalıntısı), düzenli olarak Dünya’ya sinyaller gönderiyor. Ancak bu sinyallerin bazı anlarda kesintiye uğraması, bilim insanlarının dikkatini çekti.

Haberin Devamı

Keşif, Çin’in Guizhou bölgesinde yer alan ve Çin Gök Gözü” olarak bilinen FAST (Beş Yüz Metre Açıklıklı Küresel Radyo Teleskobu) aracılığıyla yapıldı. Bu teleskop, dünyanın en büyük tek çanaklı radyo teleskobu olma özelliğine sahip

Keşfedilen sistemde, pulsar olan yıldız zamanla diğerinden madde çekiyor ve bu süreçte ikisi ortak bir gaz bulutunun içinde dönmeye başlıyor. Bu aşamada sinyaller zaman zaman kesiliyor çünkü diğer yıldız, pulsarın ışığını engelliyor.

Gözden KaçmasınDünya için görünmez tehdit: En yakın komşumuzla aynı yörüngedeDünya için görünmez tehdit: En yakın komşumuzla aynı yörüngede!Haberi görüntüle

Yaklaşık bin yıl süren bu dönemden sonra, pulsar bu gazı dağıtıyor ve geriye, nötron yıldızıyla onun çevresinde dönen küçük ama sıcak bir yıldız kalıyor. Bu tür sistemler evrende oldukça nadir görülüyor ve bilim insanları için büyük önem taşıyor.

Çalışmayı yürüten bilim insanı Dr. Han Jinlin, “Bu sistem bize yıldızların birlikte nasıl değişip dönüştüğünü gösteriyor. Bu tür gözlemler sayesinde evrende neler olup bittiğini daha iyi anlayabiliyoruz” dedi.

Haberin Devamı

Uzayda dikkat çeken keşif Sinyaller neden kesiliyor

EVRENDE DAHA FAZLA SIR AÇIĞA ÇIKABİLİR

Pulsarlar uzayda nadir olmayan yıldız kalıntıları ve bugüne kadar galaksimizde 3 bin 500’den fazla tespit edildi. Ancak bu yeni keşif, pulsarın sinyallerinin bir başka yıldız tarafından düzenli olarak engellendiği çok özel bir durumu gözler önüne seriyor.

FAST teleskobu, sadece bu keşifle değil, aynı zamanda evrendeki hızlı radyo patlamalarını, hidrojen gazlarını ve hatta olası uzaylı sinyallerini araştırma çalışmalarıyla da dikkat çekiyor.

Gözden KaçmasınJames Webb Uzay Teleskobundan bir ilk daha Evrenin en uzak galaksisi gözlemlendiJames Webb Uzay Teleskobu'ndan bir ilk daha! Evrenin en uzak galaksisi gözlemlendiHaberi görüntüle

Bu tür keşifler sayesinde bilim insanları, yıldızların nasıl doğup geliştiğini, birbirlerini nasıl etkilediğini ve sonunda nasıl büyük enerji patlamaları (örneğin yerçekim dalgaları) oluşturabildiklerini daha iyi anlama şansı yakalıyor.

Yeni sistemin adı PSR J1928+1815. Dünya’dan yaklaşık 455 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Bilim insanları, önümüzdeki yıllarda FAST gibi güçlü teleskoplar sayesinde benzer nadir yıldız çiftlerini keşfetmeyi umuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uzay#Yaşam#Çin Gök Gözü

BAKMADAN GEÇME!