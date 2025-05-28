Uzayda dikkat çeken keşif! Sinyaller neden kesiliyor?

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Keşif, Çin’in Guizhou bölgesinde yer alan ve “Çin Gök Gözü” olarak bilinen FAST (Beş Yüz Metre Açıklıklı Küresel Radyo Teleskobu) aracılığıyla yapıldı. Bu teleskop, dünyanın en büyük tek çanaklı radyo teleskobu olma özelliğine sahip

Keşfedilen sistemde, pulsar olan yıldız zamanla diğerinden madde çekiyor ve bu süreçte ikisi ortak bir gaz bulutunun içinde dönmeye başlıyor. Bu aşamada sinyaller zaman zaman kesiliyor çünkü diğer yıldız, pulsarın ışığını engelliyor.

Yaklaşık bin yıl süren bu dönemden sonra, pulsar bu gazı dağıtıyor ve geriye, nötron yıldızıyla onun çevresinde dönen küçük ama sıcak bir yıldız kalıyor. Bu tür sistemler evrende oldukça nadir görülüyor ve bilim insanları için büyük önem taşıyor.

Çalışmayı yürüten bilim insanı Dr. Han Jinlin, “Bu sistem bize yıldızların birlikte nasıl değişip dönüştüğünü gösteriyor. Bu tür gözlemler sayesinde evrende neler olup bittiğini daha iyi anlayabiliyoruz” dedi.

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EVRENDE DAHA FAZLA SIR AÇIĞA ÇIKABİLİR

Pulsarlar uzayda nadir olmayan yıldız kalıntıları ve bugüne kadar galaksimizde 3 bin 500’den fazla tespit edildi. Ancak bu yeni keşif, pulsarın sinyallerinin bir başka yıldız tarafından düzenli olarak engellendiği çok özel bir durumu gözler önüne seriyor.

FAST teleskobu, sadece bu keşifle değil, aynı zamanda evrendeki hızlı radyo patlamalarını, hidrojen gazlarını ve hatta olası uzaylı sinyallerini araştırma çalışmalarıyla da dikkat çekiyor.

Bu tür keşifler sayesinde bilim insanları, yıldızların nasıl doğup geliştiğini, birbirlerini nasıl etkilediğini ve sonunda nasıl büyük enerji patlamaları (örneğin yerçekim dalgaları) oluşturabildiklerini daha iyi anlama şansı yakalıyor.

Yeni sistemin adı PSR J1928+1815. Dünya’dan yaklaşık 455 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Bilim insanları, önümüzdeki yıllarda FAST gibi güçlü teleskoplar sayesinde benzer nadir yıldız çiftlerini keşfetmeyi umuyor.