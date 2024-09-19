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Ürkütücü mü, motivasyon kaynağı mı? Yapay zeka artık potansiyel ölüm tarihinizi veriyor...

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#Ölüm Saati#Uygulama#Ne Zaman Öleceğim
Ürkütücü mü, motivasyon kaynağı mı Yapay zeka artık potansiyel ölüm tarihinizi veriyor...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 10:06

Yeni bir yapay zeka uygulaması, kullanıcıların sağlık bilgileri ve sorulan sorulara verdikleri cevaplarla 'potansiyel ölüm tarihini' tahmin edebildiğini öne sürüyor....

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Ne zaman öleceğinizi öğrenmek ister miydiniz? Yılda 40 dolar karşılığında 'kötü haberi' size verebileceğini iddia eden bir uygulama ABD basınında dikkat çekti...

Yeni bir yapay zeka uygulaması, kullanıcıları daha sağlıklı seçimler yapmaya ve daha uzun yaşamaya motive etmek amacıyla ölüm tarihini belirleyebileceğini iddia ediyor.

BİYOLOJİK YAŞINI VE ÖLÜM TARİHİNİ VERİYOR

'Ölüm Saati' isimli uygulamama kullanıcılara sağlık ve sosyal alışkanlıkları hakkında bir dizi soru sorduktan sonra, karşısındaki kişinin biyolojik yaşını hesaplıyor ve ölüm tarihini belirliyor.

New York Post gazetesinde yer alan incelemeye göre uygulama insanları sağlıklı değişimlere itmeye yardımcı olmak için ölüm faktörlerini hesaplıyor. Uygulamanın amacı çok geç olmadan hayatlarında anlamlı değişiklikler yapmak için insanları uyarmak.

Ürkütücü mü, motivasyon kaynağı mı Yapay zeka artık potansiyel ölüm tarihinizi veriyor...

Şirketin kurucusu Brent Franson, “Günümüz dünyasında sağlık hizmetleri genellikle reaktiftir, yalnızca sorunlar ortaya çıktığında ve genellikle çok geç müdahale edilir” diyor. Franson'a göre, Ölüm Saati sağlıklı yaşamla ilgili ipuçları ile donatıldı ve bireyleri daha uzun ve daha bir sağlıklı yaşam için teşvik ediyor.

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KOLESTEROL SEVİYESİNDEN, RUH SAĞLIĞINA UZANAN SORULAR...

Uygulamaya kan testleri, genetik taramalar gibi kişisel sağlık belgeleri yüklenebiliyor. Yapay zeka daha sonra girilen veriler ışığında kişiye özel bir “uzun ömür planı” oluşturuyor.

Uygulamayı kullananlar sorulan soruların kolesterol seviyeleri gibi biyolojik faktörlerden hem uyku hem de ruh sağlığı ile ilgili sorulara ve bir kişinin günde ne kadar oturduğuna kadar uzandığını belirtiyor. Diğer sorular da diyet, fiziksel aktivite, sigara içme ve sosyal bir hayata sahip olup olmama etrafında dönüyor.

Ürkütücü mü, motivasyon kaynağı mı Yapay zeka artık potansiyel ölüm tarihinizi veriyor...

ÜRKÜTÜCÜ MÜ, MOTİVASYON KAYNAĞI MI?

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Ölüm saati resmi olarak 18 Eylül'de piyasaya sürüldü, uygulamadan ölüm tarihinizi ücretsiz olarak görebiliyorsunuz ancak sağlığınızı iyileştirmek ve potansiyel ölüm tarihinizi ertelemek için sunulan 'uzun yaşam planı' için yıllık 40 dolar ödemeniz gerekiyor.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda uygulamanın ürkütücü olduğunu söyleyenler kadar bunun iyi bir motivasyon aracı olduğunu söyleyenler de var.

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#Ölüm Saati#Uygulama#Ne Zaman Öleceğim

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