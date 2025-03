Türkiye'den de görülmüştü: Gizemli ışık hüzmesinin sırrı çözüldü

Rusya, İngiltere, Fransa, Polonya, Ukrayna, Almanya ve Türkiye'de gökyüzünde beliren gizemli spiral şeklindeki ışık hüzmesi, sosyal medyada büyük heyecan yarattı.

Merak uyandıran görüntüler "uzaylılar" veya "başka dünyaya açılan portal" şakalarına konu olurken, gerçek sebep düşünülenden çok daha basit çıktı.

Kaynağı merak edilen ışık hüzmesine, SpaceX tarafından fırlatılan bir roketin sebep olduğu iddia ediliyor.

İngiltere Meteoroloji Ofisi, sıra dışı görüntünün 24 Mart 2025'te Florida'daki Cape Canaveral uzay üssünden fırlatılan SpaceX NROL-69 roketinden kaynaklanmasının "muhtemel" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Spiralin nedeninin, SpaceX tarafından fırlatılan Falcon 9 roketinin olması muhtemel. Roketin donmuş egzoz dumanının atmosferde dönerek güneş ışığını yansıtması sonucu bu etkileyici spiral görüntüsü oluştu" ifadeleri kullanıldı.

We've received many reports of an illuminated swirl in the sky this evening 💫



This is likely to be caused by the SpaceX Falcon 9 rocket, launched earlier today. The rocket's frozen exhaust plume appears to be spinning in the atmosphere and reflecting the sunlight, causing it to… pic.twitter.com/4a9urgZceR