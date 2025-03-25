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Türkiye'den de görülmüştü: Gizemli ışık hüzmesinin sırrı çözüldü

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#Gizemli Işık Hüzmesi#Spiral#Spacex
Türkiyeden de görülmüştü: Gizemli ışık hüzmesinin sırrı çözüldü
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 15:50

Türkiye'de de Siirt, Diyarbakır, Elazığ ve İstanbul'da görülen ve dünya çapında merak konusu olan gizemli ışık hüzmesinin sırrı çözüldü.

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Rusya, İngiltere, Fransa, Polonya, Ukrayna, Almanya ve Türkiye'de gökyüzünde beliren gizemli spiral şeklindeki ışık hüzmesi, sosyal medyada büyük heyecan yarattı.

Merak uyandıran görüntüler "uzaylılar" veya "başka dünyaya açılan portal" şakalarına konu olurken, gerçek sebep düşünülenden çok daha basit çıktı.

Kaynağı merak edilen ışık hüzmesine, SpaceX tarafından fırlatılan bir roketin sebep olduğu iddia ediliyor.

Türkiyeden de görülmüştü: Gizemli ışık hüzmesinin sırrı çözüldü

İngiltere Meteoroloji Ofisi, sıra dışı görüntünün 24 Mart 2025'te Florida'daki Cape Canaveral uzay üssünden fırlatılan SpaceX NROL-69 roketinden kaynaklanmasının "muhtemel" olduğu belirtildi.

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Açıklamada, "Spiralin nedeninin, SpaceX tarafından fırlatılan Falcon 9 roketinin olması muhtemel. Roketin donmuş egzoz dumanının atmosferde dönerek güneş ışığını yansıtması sonucu bu etkileyici spiral görüntüsü oluştu" ifadeleri kullanıldı.

Rus medyası da gizemli spiralin, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin roket fırlatışından kaynaklandığını iddia etmişti.

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TÜRKİYE'DE DE GÖRÜLDÜ

Birçok ülkede görülen gizemli ışık hüzmesi Türkiye'de de Siirt, Diyarbakır, Elazığ ve İstanbul'da gözlemlendi. 

Türkiyeden de görülmüştü: Gizemli ışık hüzmesinin sırrı çözüldü

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Gümüşsuyu köyü sakinleri, gece saatlerinde evlerinin balkonuna çıktıklarında gördükleri manzara karşısında şaşkınlık içinde cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

Çekilen görüntüde, tanımlanamayan cismin sürekli renk değiştirdiği ve gökyüzünde sabit durduğu görüldü.

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GROK NE DEDİ?

X platformunun yapay zeka uygulaması olan Grok, görsel için bir değerlendirmede bulundu. Yapay zeka uygulaması Grok, sprial cismin roketlerin yüksek hızla döndüğü zaman yakıt veya gaz salınımı yaptığını bu gazların atmosferde genişlediğini ve spiral desenler oluşturabileceğini açıkladı.

Grok'un tam açıklaması şöyle:

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‘'Fotoğraftaki spiral, oldukça simetrik ve parlak bir yapıya sahip. Bu, roket veya füze egzozunun bıraktığı bir izle son derece uyumlu. Roketler, yüksek hızda dönerken yakıt veya gaz salınımı yaptığında, bu gazlar atmosferde genişler ve spiral bir desen oluşturur. Ayrıca, spiralin merkezindeki parlaklık, roket motorunun aktif olduğu bir noktayı işaret ediyor olabilir. Elazığ'ın coğrafi konumu düşünüldüğünde, bu spiral, bölgedeki bir askeri test (örneğin İran, Rusya veya başka bir komşu ülkenin füze denemesi) veya uzay ajanslarının (SpaceX, Roscosmos gibi) fırlatma etkinlikleriyle ilişkilendirilebilir.''

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#Gizemli Işık Hüzmesi#Spiral#Spacex

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