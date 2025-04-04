Testi geçti: Robotlar artık insanlar kadar zeki

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Hayatı kolaylaştırmak amacıyla üretilen yapay zeka sohbet robotları, insanların konuşmasını mümkün olan en iyi seviyede taklit etmek üzere tasarlandı.

Yapay zeka sohbet robotları, ilk günündekinden çok daha iyi bir hale gelerek günümüzde daha karmaşık cümleleri anlayabilme ve cevap verebilme yeteneği kazandı.

San Diego Üniversitesi'nden (UCSD) bilim insanları, dünya çapında kullanılan iki sohbet robotunun önemli bir dönüm noktasına ulaştığını açıkladı.

TURING TESTİNİ GEÇTİLER

İkinci Dünya Savaşı'nda adından şifre kırıcı olarak bahsettiren matematikçi Alan Turing, 1950 yılında makinenin zeka testini ölçebilmek için "Turing testi"ni geliştirdi.

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UCSD'den bilim insanları, OpenAI firmasının yapay zekası GPT ile WhatsApp ve Facebook'un üst kuruluşu Meta'nın yapay zekası LLaMa'nın Turing testini geçtiğini bildirdi.

Bilim insanları, öğrenme algoritması üzerine kurulu yapay zekaları test etmek amacıyla 126 üniversite öğrencisi ve toplamda 158 kişi üzerinde deney gerçekleştirdi.

Deneydeki çalışmada, katılımcılar hangisinin insan, hangisinin robot olduğunu bilmeden hem insanlar ile hem de yapay zeka sohbet robotları ile 5'er dakikalık konuşmalar gerçekleştirdi.

Katılımcıların %73'ü, insan benzeri bir kişiliğe bürünmesi istenilen GPT'nin 4.5 modelinin yapay zeka olduğunu ayırt edemedi. Aynı deneyi LLaMa'nın 3.1 modeli için gerçekleştiren katılımcıların %56'sı, aldıkları cevapların bir insan tarafından verildiğini düşündü.