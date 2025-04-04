×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERSıra Dışı Haberleri

Testi geçti: Robotlar artık insanlar kadar zeki

Güncelleme Tarihi:

#Yapay Zeka#Turing Testi#Sohbet Robotları
Testi geçti: Robotlar artık insanlar kadar zeki
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 17:57

Yapay zeka devlerinin sohbet robotları tarihi başarıya imza attı. ABD'de yapılan bir deneye katılan insanların çoğu, sohbet robotları ile mi yoksa insan ile mi konuştuklarını ayırt edemedi. Bilim insanları, sohbet robotlarının "Turing testi"ni geçmelerini "dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Haberin Devamı

Hayatı kolaylaştırmak amacıyla üretilen yapay zeka sohbet robotları, insanların konuşmasını mümkün olan en iyi seviyede taklit etmek üzere tasarlandı.

Yapay zeka sohbet robotları, ilk günündekinden çok daha iyi bir hale gelerek günümüzde daha karmaşık cümleleri anlayabilme ve cevap verebilme yeteneği kazandı.

San Diego Üniversitesi'nden (UCSD) bilim insanları, dünya çapında kullanılan iki sohbet robotunun önemli bir dönüm noktasına ulaştığını açıkladı.

Testi geçti: Robotlar artık insanlar kadar zeki

Gözden KaçmasınTürkiyeden de görülmüştü: Gizemli ışık hüzmesinin sırrı çözüldüTürkiye'den de görülmüştü: Gizemli ışık hüzmesinin sırrı çözüldüHaberi görüntüle

TURING TESTİNİ GEÇTİLER

İkinci Dünya Savaşı'nda adından şifre kırıcı olarak bahsettiren matematikçi Alan Turing, 1950 yılında makinenin zeka testini ölçebilmek için "Turing testi"ni geliştirdi.

Haberin Devamı

UCSD'den bilim insanları, OpenAI firmasının yapay zekası GPT ile WhatsApp ve Facebook'un üst kuruluşu Meta'nın yapay zekası LLaMa'nın Turing testini geçtiğini bildirdi.

Bilim insanları, öğrenme algoritması üzerine kurulu yapay zekaları test etmek amacıyla 126 üniversite öğrencisi ve toplamda 158 kişi üzerinde deney gerçekleştirdi.

Testi geçti: Robotlar artık insanlar kadar zeki

Deneydeki çalışmada, katılımcılar hangisinin insan, hangisinin robot olduğunu bilmeden hem insanlar ile hem de yapay zeka sohbet robotları ile 5'er dakikalık konuşmalar gerçekleştirdi.

Katılımcıların %73'ü, insan benzeri bir kişiliğe bürünmesi istenilen GPT'nin 4.5 modelinin yapay zeka olduğunu ayırt edemedi. Aynı deneyi LLaMa'nın 3.1 modeli için gerçekleştiren katılımcıların %56'sı, aldıkları cevapların bir insan tarafından verildiğini düşündü.

Gözden KaçmasınBilim insanları açıkladı: İnşası başladı... Evrenin sırrını çözebilirBilim insanları açıkladı: İnşası başladı... 'Evrenin sırrını çözebilir'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yapay Zeka#Turing Testi#Sohbet Robotları

BAKMADAN GEÇME!