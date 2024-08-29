'Tepedeki adam'ın gizemi çözüldü: 50 yıl sonra gerçek ortaya çıktı... Donmuş cesedi bulunmuştu...

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ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, yaklaşık 50 yıl önce Appalachian Ulusal Manzara Yolu'nda bir mağarada donmuş halde erkek cesedi bulundu.

16 Ocak 1977'de tepe noktadaki mağarada öldüğünde 27 yaşında olan kişi için, "tepedeki adam" tanımlaması yapılırken mavi gözlü ve kıvırcık kızıl saçlı olduğu ifade edildi.

Yürüyüş yapan iki kişi tarafından bulunan tepedeki adamın, kahverengi süet bir ceket, kot pantolon, yürüyüş botları giydiği ve yanında az bir miktar nakit para taşıdığı belirlendi.

Daily Mail'de yer alan habere göre, yapılan otopsi sonucunda tepedeki adamın ölüm zamanı tespit edilemezken, ölüm nedeni kayıtlara aşırı dozda anksiyete ve uyku ilacı kullanımı olarak geçti. Cesedini almaya gelen kimse olmayınca ise Berks County'deki bir mezarlığa defnedildi.

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KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

42 yıl sonra 2019 yılında "tepedeki adam"ın mezardaki kalıntıları çıkarıldı. Ancak İlçe adli tabipliğine göre, 2023 yılında yapılan soy analizine rağmen kimliği tespit edilemedi.

Berks County Adli Tabibi John Fielding, 47 yıl boyunca kimliği tespit edilemeyen bu kişinin gizeminin çözüldüğünü "Bugün, federal, eyalet ve yerel kurumların yılmaz kararlılığı sayesinde bu kişinin kimliğini doğruladığımızı duyurmaktan onur duyuyorum" sözleriyle açıkladı.

Fielding, ailesi tarafından 'Nicky' olarak bilinen "tepedeki adam"ın tam adının Nicolas Paul Grubb olduğunu söyledi.

Araştırma ekibi son 15 yılda en az 10 kişinin daha sonradan Grubb olduğu ortaya çıkan "Tepedeki adam"ın kalıntılarıyla karşılaştırıldığını söyledi. Ekip bu karşılaştırmaların parmak izleri ve diş röntgenleri kullanılarak yapıldığını belirtti.

Grubb hakkında yapılan açıklamada, Pensilvanya Ulusal Muhafız Ordusu'nda görev yaptığı, 1971 terhis edildikten sonra Appalachian Ulusal Manzara Yolu'nda trajik bir şekilde öldüğü ifade edildi.

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Fielding, Grubb'ın cesedinin aile mezarlığına taşınabilmesi için ölüm belgesini değiştireceklerini sözlerine ekledi.