Temiz neşter bulamadı: İsviçre çakısı ile ameliyat yaptı

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İngiltere'nin Brighton şehrindeki Royal Sussex Hastanesi'nde, acil bir ameliyattan önce kalbi duran hastaya "temiz bir neşter bulunamadığı" için İsviçre çakısı ile operasyon yapıldı.

Telegraph gazetesinde yer alan habere göre hastane, hastanın hayatının kurtulması için acilen operasyona girmesi gerektiğini belirtirken operasyonu gerçekleştiren cerrah, "Steril bir neşter bulamadım ve hastayı kesmek için İsviçre çakısı kullandım" dedi.

Hastaneyi işleten Sussex Üniversitesi Hastanesi Vakfı baş tıbbi sorumlusu Profesör Catherine Urch, “Cerrahi ekibin eylemleri sonucunda hastanın hayatı şükürler olsun ki kurtarıldı. Ancak ilgili herkes o anda yapılan bu eylemlerin normal prosedürlerin dışında olduğunu ve gerekli olmaması gerektiğini kabul etti" açıklaması yaptı.

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Urch, açıklamasına “İlgili cerrah olayı rapor etmiş ve daha geniş bir ekiple birlikte, dersler çıkarmak üzere yaşananları gözden geçirmişlerdir" ifadelerini ekledi.

“Samimiyet yükümlülüğümüzün bir parçası olarak hasta tam olarak bilgilendirildi ve ekip bunun sonucunda hızla değişiklikler yaptı" diyen Urch, "Opersayonu gerçekleştiren cerrah, öğrendiklerini hasta güvenliği toplantılarında meslektaşlarıyla paylaştı.” dedi.

Kurum içi belgelerde meslektaşlarının, cerrahın “şüpheli” davranışları olduğunu düşündükleri ve işlemi gerçekleştirmek için steril bir neşter bulamamasına “çok şaşırdıkları” bilgisi yer aldı.

"GERÇEKTEN ŞOKE EDİCİ"

İngiliz polisi, meydana gelen vakanın değerlendirildiği ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

"Özel eğitimli memurlardan oluşan özel bir ekip soruşturmayı gerçekleştiriyor" ifadesinde bulunan polis sözcüsü, "Ekip, soruşturmaya dahil edilen hastalar ve hasta yakınlarıyla temas halinde kalarak bilgi ediniyor" dedi.

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Polis sözcüsü, Sussex Üniversitesi Hastanesi Vakfı ile iş birliği içinde olduklarını belirtti.

Operasyonun gerçekleştiği hastanedeki kötü koşulları dava eden hastalar ve hasta yakınlarının avukatı Nisha Sharma, operasyona ilişkin "Ortaya çıkan detaylar karşısında şoke olmuş durumdayız. Cerrahın kendi çakısını kullandığı bu vaka kesinlikle dehşet verici" dedi.

Avukat Sharma, "Burada yaşayan insanlar hastaneye güveniyor ama bu durum endişe duymaları için neden oldu. Hastanede yaşananlarla ilgili ortaya çıkan gerçekler gerçekten şoke edici" ifadelerini kullandı.