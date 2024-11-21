'Tembel hayvan ateşi' bulaştı: Bebeği ölü doğdu... Uzmanlar uyardı!

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Karayip ülkesi Trinidad ve Tobago'da 1955 yılında keşfedilen ve "Tembel hayvan ateşi" olarak adlandırılan Oropouche virüsü, Covid-19 ve maymun çiçeği virüsü salgınının ardından Avrupa'yı alarma geçirdi.

Güney Amerika'da yayılan virüs, ABD'de görülmesinden sonra bu yılın başlarında İtalya, İspanya ve Almanya'ya sıçradı. Uzmanlar, adını ilk görüldüğü hayvandan alan virüsün aşısı ya da belirli bir tedavisinin olmadığını belirtti.

Baş ağrısı, kas ağrıları, eklem sertliği, mide bulantısı, titreme, ışığa karşı hassasiyet ve kusmaya neden olduğu bilinen virüsün, kandan beyne hızla geçerek merkezi sinir sistemine girebildiği ve menenjite bağlı ölüme sebep olduğu bildirildi.

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HAMİLE KADIN BEBEĞİNİ ÖLÜ DOĞURDU

Çoğunlukla küçük sivrisineklerin sokması ya da ufak böceklerin ısırmasıyla bulaşan virüs, anne olma hayalleri kuran bir kadının doğumunu beklediği bebeğine bulaştı.

Brezilya'nın Ceara eyaletinde yaşayan 40 yaşındaki kadının, 30 haftalık hamileyken virüse yakalanması sebebiyle bebeğini ölü doğurduğu açıklandı.

Virüsün feci sonuçlara yol açma potansiyeline dair endişe verici bir kanıt niteliği taşıyan vakada, kadının Temmuz ayında ateş, titreme, kas ağrıları ve şiddetli baş ağrısı şikayetleri yaşadığı belirtildi.

Kadının, yaşadığı şikayetlerden sadece üç gün sonra vajinal kanama ve koyu renkli akıntı yaşadığı aktarıldı. Kadında görülen belirtiler, dokuz gün boyunca devam etti. Başlangıçta bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bulguları elde edildi, ancak daha sonra yapılan taramalarda bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kadından alınan örnekler laboratuvarda bir dizi teste tabi tutuldu ve kadının "Tembel hayvan ateşi" virüsüne yakalandığı ortaya çıktı.

Ölü doğan ve erkek olan bebek üzerinde yapılan testlerde, herhangi bir gelişim bozukluğuna rastlanmadı. Ancak test sonuçlarında, bebeğin beyninde, omurilik sıvısında, akciğerlerinde, karaciğerinde, göbek bağında ve plasentasında virüsün varlığı görüldü.

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ZİKA VİRÜSÜ İLE AYNI AİLEDEN

İngiltere'nin önde gelen tıp dergilerinden New England Journal of Medicine'de, hamile kadının bebeğini ölü doğurmasına ilişkin virüsün tehlikeleri hakkında uyarı yazısı yayınlandı.

Yazıda, "Bu bulgular, hamilelik sırasında virüsün bulunduğu bölgeleri ziyaret eden kadınlarda, ateş ya da diğer semptomların görülmesi halinde bu 'Tembel hayvan ateşi' enfeksiyonunun göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulamaktadır" denildi.

"Yaşanan hadise, Avrupa genelinde bir düzineden fazla oropouche virüsü vakasının tespit edilmesinden sadece aylar sonra ortaya çıkmıştır" ifadeleri yer alan yazıda, enfeksiyonun belirtilerinin 4 ila 8 gün sonra başladığı vurgulandı.

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İngiltere'de yayınlanan yazıda, şu ifadelerin altı çizildi:

"Küçük ve ısıran böcekler tarafından ısırılarak yayılan virüs, potansiyel olarak ölümcüldür. Ancak ölümlü vakalara nadiren rastlanılmıştır ve enfeksiyon belirtileri gösterildikten sonra iyileşme yaygındır. Çoğu vakada semptomların, başlangıçtan sonraki dört gün içinde azaldığı görüşmüştür. Virüsün hamilelik üzerindeki kesin etkisi uzmanlar tarafından halen araştırılmaktadır. Bebeklerin kafa yapısının küçük olması sebebiyle mikrosefali adı verilen doğum kusurundaki ve düşük yapma riskindeki artış daha önce belgelenmiştir"

Yazıda virüsün, düşük ve doğum kusurları riskini arttırdığı bilinen Zika virüsü ile aynı aileden olduğu belirtildi. Avrupa'daki vakaların düşük seyrettiği aktarılan yazıda, tüm vakaların etkilenen bölgelere seyahat eden ve döndüklerinde hastalanan kişilerle bağlantılı olduğuna inanıldığı ifade edildi.

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Yazıda yer alan açıklamalara göre, bu yılın Ocak ayı ile Temmuz ayı ortası arasında Brezilya, Bolivya, Peru, Kolombiya ve Küba'da 8 binden fazla vaka kaydedildi.

Güney Amerika ülkelerindeki yüksek vaka sayısı nedeniyle Avrupalı sağlık yetkilileri, salgın bölgelerine seyahat eden ya da bu bölgelerde ikamet eden vatandaşlarını enfeksiyon riski konusunda uyardı.

Salgının yaşandığı bölgelerde bulunanlara yönelik yapılan uyarıda, ısırılma riskini azaltmak için böcek ve sinek kovucuların kullanılması ve vücutlarını kapatacak kıyafetler giyilmesi tavsiye edildi.