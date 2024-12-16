Tarihteki en kanlı katliam: 4 bin 200 yıl önce yamyamlık

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Arkeologlar, 50 yıl önce İngiltere'nin Somerset bölgesindeki bir çukurda insan kemikleri buldu. Bulunan kemiklere ilişkin açıklama yapan arkeologlar, Bronz Çağı yaşandığı dönemde ada ülkesinde en kanlı katliamın ve yamyamlığın yaşandığını açıkladı.

Antiquity dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, erkek, kadın ve çocuk en az 37 kişinin cesedi, MÖ 2200 ile MÖ 2000 yılları arasında doğal bir kuyuya atıldı.

Kemiklerin 1970'lerde ortaya çıkarılmasından bu yana yapılan ilk büyük bilimsel çalışma, bu kişilerin vahşi bir şekilde öldürüldükten sonra parçalara ayrıldığını ve bazılarının insanlar tarafından yendiğini ortaya çıkardı.

Çalışmada, kurbanların çoğunun kafatasının öldürücü darbelerle parçalandığı, bacak ve kol kemiklerinin iliklerini çıkarmak için kesildiği belirtildi.

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Yetişkin kafatasındaki delinme ve kesik izleri - Schulting

Oxford Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, öldürülen kişilerin el ve ayak kemiklerinin, insan azı dişleri ile çiğnendiğini gösterdiği vurgulandı.

"ELİMİZDE ÇOK AZ KANIT VAR"

Çalışmanın başyazarı arkeoloji profesörü Rick Schulting, tarih öncesinin herhangi bir döneminde daha önce bu ölçekte bir şiddete rastlanılmadığının altını çizdi. İngiliz gazetesi The Guardian'a konuşan Schulting, bu durumun kendi döneminde bile istisna olduğunu söyledi.

Schulting, "İngiltere'deki erken bronz çağındaki şiddete dair elimizde çok az kanıt var. Döneme ilişkin araştırmalarımız daha çok ticaret ve değiş tokuşa odaklanıyor. İnsanların nasıl çanak çömlek yaptıkları, nasıl tarım yaptıkları, ölülerini nasıl gömdükleri gibi. Tamamen kanıt eksikliği nedeniyle o dönemde yaşanan savaş ya da büyük ölçekli şiddetle ilgili gerçek bir tartışma yok" dedi.

Bu ölçekte bir yamyamlığın olağan olmadığını söyleyen Schulting, "Eğer bu durum herhangi bir şekilde normal kabul edilseydi, diğer bölgelerde de benzeri kanıtlar bulmayı beklerdik. Ancak incelenen yüzlerce iskelette izine bile rastlanmadı" ifadesini kullandı.

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SOYKIRIM İZLERİ

Schulting, mağaracılar tarafından 15 metrelik doğal kuyu içerisinde bulunan kemikleri çok hızlı bir şekilde incelediklerini ve bölgede yaşayan kabalık bir topluluk olduğunu fark ettiklerini söyledi.

Kürek kemiğindeki paralel kesik izleri - Schulting

Çalışmaya göre, kemiklerin neredeyse yarısı çocuklara aitti. Bu durum, bütün bir topluluğun tek ve son derece acımasız bir saldırı ile yok edildiğini gösterdi.

Schulting ve araştırma ekibi, faillerin daha geniş başka bir topluluğu korkutmak ve uyarmak amacıyla böyle bir şiddete başvurduğu değerlendirmesi yaptı.

Ekip, faillerden korkulacağı ve yaşananların bölgeye korku salacağı yorumunu yaparken bunun henüz kanıt bulunmasa da daha önceki bir toplu katlima misilleme olabileceği ya da daha sonraki intikam eylemlerini tetiklemiş olabileceğini söyledi.

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Yapılan incelemelerin insan davranışının karanlık yönüne ışık tuttuğunu ifade eden ekip, bunun tek seferlik bir olay olma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.