Sürekli dejavu yaşıyordu: Aldığı teşhis hayatını tepetaklak etti

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İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da yaşayan 44 yaşındaki Barry Fair, gaipten kokular duymaya ve sürekli dejavu (daha önce yaşanmış bir olayı yeniden yaşıyormuş hissi) yaşamaya başladı.

Barry, yaşadıklarının stresten kaynaklandığını düşünerek tedavi olmak için aile hekimine başvurdu. Aile hekimi, Barry'nin şüphelerini doğrulayarak yaşadığı sorunların stresli işi ve yoğun hayatından kaynaklandığını belirtti.

Ancak 2022 yılında Barry, birkaç hafta içinde beklenmedik şekilde şiddetli bir nöbet geçirdi. Barry, nöbetin ardından 45 yaşındaki eşi Leanne tarafından acilen hastaneye götürüldü.

ALDIĞI TEŞHİS HAYATINI TEPETAKLAK ETTİ

Hastaneye kaldırılan Barry'nin hayatı, yapılan bir dizi testin ardından konulan teşhis ile tepetaklak oldu.

Doktorlar, Barry'de üçüncü evre astrositom olarak bilinen agresif bir beyin tümörü olduğunu açıkladı.

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Daily Mail'de yer alan habere göre, Barry'e konulan teşhise ilişkin Leanne, "MR taraması en kötü korkularımızı doğruladı" ifadesini kullandı.

Leanne, "Teşhis bize söylendiğinde, sanki yer ayağımın altından kayıp gitmiş gibi hissettim. Barry, benim için güçlü kalmaya çalışıyordu ama gözlerindeki korkuyu görebiliyordum" sözlerini ifadesine ekledi.

Yaşadıklarını idrak etmeye çalışan Fair çiftinin, ameliyattan önce kısa bir zamanı oldu. Barry'nin beynindeki tümör, zorlu bir ameliyatın ardından çıkarıldı.

Ancak önemli bir bölümü çıkarılan tümörün, Barry'nin beynindeki ameliyat edilemeyen bölgeye yayılmaya başladığı belirlendi. Barry, kanserin büyümesinin önlenmesi için kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördü.

"ZORLUKLARA CESARETLE GÖĞÜS GERDİ

Tarama sonuçları olumlu sonuçlar vermeye başlayan Barry, tümöre karşı kararlı bir duruş sergilemeye devam etti.

Leanne, eşinin "Bizi güldürmeye devam etti. Müzik çalıyor ve herkese zaman ayırıyordu. Kemoterapi ile radyoterapinin yan etkilerine ve tüm zorluklara cesaretle göğüs gerdi" dedi.

Leanne, elinde hareket kısıtlılığı başlayan Barry'nin arkadaşlarıyla bilardo oynamak için ısrarcı davrandığını söyledi.

SADECE 48 SAATİ KALDIĞINI ÖNGÖRMÜŞLERDİ

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2024 yılında Barry'nin sağlık durumu hızla kötüleşti. Doktorlar, tekrar hastaneye kaldırılan Barry'nin sadece 48 saati kaldığını öngördü. Ancak Barry bir kez daha tıp bilimine ters köşe yaptı ve yedi hafta daha ağrısız bir şekilde hayatına devam etti.

Barry'nin son anlarını anlatan Leanne, "Son birkaç ay boyunca solduğunu görmek beni çok üzdü. Ama aynı zamanda yanında olduğum ve hak ettiği sevgiyi verdiğim için kendimi şanslı hissettim" açıklaması yaptı.

Barry, yedi hafta boyunca eşinin bakımıyla yaşama tutunmasının ardından hayata veda etti.