Soğuk Savaş'ın ölü yatırımı: Nükleer sığınağı ortaya çıktı... Yetkilileri korumak için inşa edilmişti...

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Soğuk Savaş döneminde yükselen nükleer savaş korkusu nedeniyle inşa edilen sığınak, Nottingham Trent Üniversitesi tarafından hazırlanan 3 boyutlu taramalar ile gün yüzüne çıktı.

Bir zamanlar İngiliz Hükümeti’nin en iyi korunan sırlarından biri olan sığınak, 400’e yakın hükümet yetkilisinin atom bombası atılması halinde güvenli bir şekilde kalabilmeleri için inşa edildi.

Daily Mail’de yer alan habere göre, 1952-1953 yılları arasında inşa edilen “Nottingham Savaş Odaları” adlı sığınak, yatakhaneleri, mutfakları, çalışma ofislerini hatta dış dünyada hayatta kalanlar ile iletişim kurabilmek için yayın odası bile bulunuyordu.

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Nükleer tarih uzmanı Dr. Daniel Cordle, “Eğer hükümet ortadan kalkarsa, bir anlamda ülkede ortadan kalkmış olacağı” için bu fikrin hayata geçirildiğini söyledi. Dr. Cordle, sığınak inşa edilmesi fikrinin ayrıca hükümette devamlılığı sağlamak için olduğunu ancak yardımcı olabileceğinin garantisi olmadığını belirtti.

LONDRA'DAKİ MERKEZİ HÜKÜMETLE İRTİBAT HALİNDE OLACAKTI

Savaş Odaları, nükleer saldırı korkularının tavan yaptığı bir dönemde inşa edilirken ilk başta 50 hükümet görevlisini patlamadan korumak için tasarlandı.

Başkent Londra’nın dışındaki bölgelerde görevli en önemli 50 yetkili, böyle bir durumda yeraltındaki sığınakta saklanacak ve Londra’daki merkezi hükümetle irtibat halinde olacaktı.

Ancak 10 yılın sonunda hidrojen bombasının icat edildiğini ifade eden Dr. Cordle, dünyada çok fazla nükleer silah olması ve merkezi hükümet ile irtibatın kesilebileceğinin ya da merkezi hükümetin ortadan kalkabileceğinin düşünüldüğünü aktardı.

Dr. Cordle, bu sebeple hayatta kalan nüfusu yönetebilmek için sığınakta kalacak yetkili sayısının 50’den 11 bölgesel hükümet yetkilisini koruyacak sayıya yükseltildiğini söyledi.

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Böylece sığınak genişletilerek devasa bir yapı haline getirilirken sığınakta kalacak görevlilerin yetkileri arasında tehdit olarak görülen kişilerin idam edilmesi de yer aldı.

Bir dizi geniş odadan oluşan sığınağın yer üstünde kalan kısmı, nükleer serpintiden korunmak için tasarlandı.

Tesisin varlığı 1963 yılında “Barış için casuslar” adlı grubun bölgedeki yetkililerin telefon numaralarını yayınlamasıyla kamuoyuna açıklandı. Ancak sığınak, 1967 yılında hizmet dışı kalsa da konumu ve yapısı gizliliğini korudu.

SANAL OLARAK GEZİLEBİLİR HALE GELDİ

Nottingham Trent Üniversitesi tarafından hazırlanan çalışma ile sığınağın yapısı ve içerisindeki envanter gün yüzüne çıktı.

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Sanal olarak sığınağın gezilebilmesini sağlayan çalışmada, dönemin mimarisinin korunduğu görüldü.

Sığınakta, ranzalar ve kırık dökük sandalyelerin yanı sıra hem erkek hem de kadınların kalabileceği yatakhaneler yer aldı. Dar koridorlardan oluşan sığınakta, hükümet faaliyetlerinin işletileceği geniş odalar, tam teşekkülü revir, uzun süre malzeme eksiğinin çekilmeyeceği depolar hazır hale getirildi.

Sığınaktaki mutfakta, 1960’larda kalma buzdolabının garanti belgesi bulunurken tuvaletlerde de her yaprağında “Devlete aittir” damgası işlenen tuvalet kağıtları stoklandı.

Sığınak içerisine ayrıca, içeride mesajlaşmaya olanak sağlayan hava basınçlı tüp sistemi ve İngiliz kamu yayıncısı BBC’nin “Acil Yayın Tesisi” inşa edildi.

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Tesis, 1967 yılında kısa bir süreliğine Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı tarafından devralındı ve 2001 yılındaki şap salgını sırasında kullanıldı. Yıllardır kullanılmayan tesis, Hamilton Russell adlı bir emlakçı tarafından satın alındı.