Soğuk algınlığı diye hastaneye gitmişti… Ölümcül hastalığın pençesine düştü: Yaşam destek ünitesinde ölümü bekliyordu…

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Hatta eşi ve üç kızı da kendisi gibi soğuk algınlığına yakalandı.

KARISI VE KIZI DA HASTALANMIŞTI, KENDİSİ BİR TÜRLÜ İYİLEŞEMEDİ

Karısı ve kızı gerçekten de bir hafta içinde iyileşti. Ancak bir fizyoterapist olan ve kendisi de sürekli antrenman yapan ve son derece sağlıklı bir erkek olan Jared Maynard bir türlü iyileşmedi.

Hatta iyileşmek yerine soğuk algınlığı sandığı hastalık giderek ilerlemeye başladı. Bir anda çok kilo kaybeden ve cildi sararmaya başlayan Jared Maynard yataktan kalkamıyor ve sürekli sayıklıyordu.





SOĞUK ALGINLIĞI SANDI AMA TESTLER…

Hemen hastaneye koşan Maynard’a yapılan testler onun aslında gribe değil nadir görülen bir bağışıklık sistemi hastalığına yakalandığını ortaya çıkardı.

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Hemofagositik lenfohistiositoz (HLH) adındaki bu hastalık vücudun bağışıklık sistemini ele geçirerek vücuda yabancı bir istilacı gibi saldırmasına neden oluyordu.

Jared Maynard aslında gerçekten de o sırada soğuk algınlığı geçirdiği yani vücudunda bu yüzden virüslerle devam eden bir savaş olduğu için HLH’ye daha savunmasız yakalanmış oldu.





KARACİĞERİ VE BÖBREKLERİ ÇÖKTÜ, YAŞAM DESTEK ÜNİTESİNE BAĞLANDI

Karaciğeri ve böbrekleri hastalık yüzünden çöken Jared Maynard hemen yaşam destek ünitesine bağlandı.

Doktorları ise Maynard'ı son günleri olduğunu düşündükleri bu dönemde rahat ettirmeye çalışıyorlar çünkü ellerinden gelen başka bir şey olmadığını düşünüyorlardı.

Çok nadir görülen bir hastalık olan HLH’ye ABD’de 2006 – 2019 yılları arasında sadece 16 bin kişi yakalandı.

Genetik yatkınlık dışında virüs ya da bakteri nedeniyle tetiklenerek de ortaya çıkan hastalık yüzde 40 oranında öldürücü…

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İKİ HASTALIK BİRLEŞİNCE ÖLECEĞİNİ SANDILAR

Jared Maynard’ın grip sandığı enfeksiyonun “öpücük hastalığı” olarak da bilinen Mono hastalığı olduğu, bu virüse tepki olarak vücudunun HLH geliştirdiği ortaya çıktı.

Bu kombinasyon Maynard’ı organ yetmezliğine sürükledi ve gayet sağlıklı biriyken yaşam destek ünitesine bağlı olarak ölümü beklemeye başladı.

Geçen yılın ocak ayında sedasyonla uyutulan ve cihaza bağlanan Jared Maynard böbrekleri çalışmadığı için diyaliz makinasına da bağlandı.

Vücudu bitap düşen ve hastalıkla savaşamayan Maynard için doktorlar kurtuluş umudu görmedi ve onu palyatif bakıma aldılar. Yani kurtulamayacağını düşünerek onu hastanede son nefesini verene kadar rahat etmesini ve ağrı duymamasını sağlayan ilaçlar vermeye başladılar.

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ONA ŞİMDİ “MUCİZE ADAM” DİYORLAR

Artık kurtulma umudu kalmadığı sanılan üç çocuk babası adam mart ayında mucizevi şekilde iyileşme belirtileri göstermeye başladı.

“Aslında bu bana ‘Mucize Adam’ lakabını kazandırdı” diyen Jared Maynard için yakalandığı bu hastalık yolun sonu olmayacaktı.

Yaşam destek ünitesine bağlandığından beri geçen beş hafta içinde Maynard 20 kilo kaybetmişti. Vücudu ise uzun haftalar süren yatak istirahatinde hayatta kalabilmek için kaslarını yiyip bitirmişti.

Maynard “Doktorlarım bana, içeri girdiğim zamanki kadar formda ve güçlü olmasaydım muhtemelen bunu başaramayacağımı söylediler” dedi ve mayısa kadar hastanede kaldı.

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YÜRÜMEYİ, OTURMAYI VE KONUŞMAYI BAŞTAN ÖĞRENDİ

Talihsiz adam yürümeyi, oturmayı, ayakta durmayı ve hatta nefes almayı, konuşmayı ve yutkunmayı yeniden öğrenmek zorunda kaldı.

Motor fonksiyonlarını yeniden kazanmaya başlasa bile kemoterapi nedeniyle ayaklarında oluşan sinir hasarı nedeniyle acı çekti ve koku alma duyusunu yeniden uyandırmak için mücadele etti.





EN BÜYÜK ZAFERİ KIZLARINI YENİDEN KUCAĞINA ALABİLMEK OLDU

Ancak çıktığından beri, hala çektiği acılara rağmen gücünü yeniden inşa etmeye odaklandı. Kendisi de bir fitness koçu olarak dikkatini ağırlık kaldırmaya verdi.

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Ama Jared Maynard için en büyük zafer kızlarını tekrar kucağına alabilmekti… Üç kızını aynı anda kucağına alabilecek kadar gücü yerine geldiğinde “Sanki kalbimin bir parçası yerine gelmiş gibi hissettim” dedi.