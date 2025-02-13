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Şili açıklarında korkunç olay: Balina önce yuttu sonra tükürdü... Babası o anları kaydetti

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#Şili#Macellan Boğazı#Balina
Şili açıklarında korkunç olay: Balina önce yuttu sonra tükürdü... Babası o anları kaydetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 14:46

Şili açıklarında, 24 yaşındaki bir gencin başına korkunç bir olay geldi. Macellan Boğazı'na kanosuyla açılan genci dev bir kambur balina yuttu. Dev balina genci geri tükürürken o anları gencin babası kaydetti.

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Şili'nin Punta Arenas şehrindeki Aguilas Körfezi'nde kano ile denize açılan 24 yaşındaki Adrian Simancas'ın başına, 8 Şubat günü korkunç bir olay geldi. 

Şili'nin Punta Arenas şehrindeki Aguilas Körfezi'nde kano ile denize açılan 24 yaşındaki Adrian Simancas'ın başına, 8 Şubat günü korkunç bir olay geldi. 

49 yaşındaki babası Dell Simancas ile birlikte Macellan Boğazı'na açılan Simancas, önce gürültülü bir ses duydu ardından da dev bir kambur balina ile burun buruna geldi.

La Nacion gazetesinde yer alan habere göre, baba Simancas'ın kayıt altına aldığı görüntülerde, kambur balinanın 24 yaşındaki Simancas'ı kanosuyla birlikte yuttuğu görüldü. 

Şili açıklarında korkunç olay: Balina önce yuttu sonra tükürdü... Babası o anları kaydetti

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Balina tarafından yutulan oğul Simancas, dalgaların şiddetli olmadığı Macellan Boğazı'nda gözden kayboldu. Birkaç saniye sonra balina, Simancası geri tükürdü.

Simancas, denizin yüzeyine kanosuna tutunarak geri çıkarken babası yaşanan olaydan sonra tura devam etmeme kararı aldıklarını söyledi.

Baba Simancas, kısa bir süre balinanın ağzında kalmasına rağmen oğlunun herhangi bir yara almadığını açıkladı.

Baba ve oğul, yaşadıkları başlarından geçen olayın ardından kano ile gezintilerinde daha dikkatli olacaklarını ancak kıyı ile olan mesafelerini koruyarak devam edeceklerini belirttiler.

Öte yandan sosyal medyada geniş ilgi gören videonun sahte olabileceğine ilişkin yorumlar yapıldı.

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#Şili#Macellan Boğazı#Balina

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