Sigarayı bırakmak isteyenlere akıllı saatli yardım

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İngiltere'deki Bristol Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, akıllı saatlerin sigarayı bırakmak isteyenlere yardımcı olabileceğini iddia etti.

The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Bristol Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bir kişi sigara tutarken meydana gelen tipik el hareketlerini tespit edebilen hareket sensörü yazılımı geliştirdiler.

Yazılımın, sigara kullanımı tespit edildiğinde, yüklenen bir uygulama ile akıllı saat ekranında uyarı işareti yanıp söndürdüğü ve titreşim ile birlikte destek mesajı yayınladığı ifade edildi.

Mesajlardan birinde, “Sigarayı bırakmak daha rahat nefes almanızı sağlar... Bırakmak iyidir” yazdığı, başka bir mesajda o gün kaç sigara içildiği ve toplam kaç nefes çekildiğinin raporu yer aldığı belirtildi.

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Araştırmacılar, sigaraya yeniden başlamayı önlemek için akıllı saatte çalışan uygulamanın, akıllı telefon ile eşleştirilmesine gerek olmadığını aktardı.

İlk tam zamanında müdahale için geliştirilen uygulamaya ilişkin araştırma grubundan Chris Stone, sigaranın bırakıldığı anın kırılgan olduğunu ve tamamen bırakmadan önce yeniden başlama riski taşıdığını belirtti.

Stone, “İnsanlar akıllı saatleri seviyor. Sigara içtikleri noktada bir mesaj iletmesi fikri hoşlarına gidiyor. Dolayısıyla, canlarının çektiği noktayı tespit edebilir ve tam da bu noktada müdahale edebilirsek başarıyla bıraktırma fırsatına sahip oluruz" dedi.

Stone sözlerini, "İnsanların hayatında fark yaratmayı amaçladık. En az yük, en fazla katılım ile giyilebilir müdahale sunmayı düşündük" ifadesiyle sürdürdü.

18 ve 70 yaş arasındaki 18 kişi üzerinde test edilen uygulamaya katılanların, günde 10'dan fazla sigara içtiği belirtildi. İki hafta boyunca uygulama yüklü akıllı saat takan katılımcılar, iki hafta sonunda 27 sorudan oluşan bir anket doldurdu.

Katılımcıların yüzde 66'sı, uygulamanın yüklü olduğu bir akıllı saati takmanın kabul edilebilir olduğunu söylerken yüzde 61'i, mesajların içeriğinin kendileriyle alakalı olduğunu belirtti.

Katılımcıların olumlu görüşleri arasında uygulamanın sigara konusunda farkındalık yarattığı, bırakma konusunda olumlu hissettirdiği daha az sigara içmelerine yardımcı olduğu ve teşviki sürekli sağladığı yer aldı.

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Ancak olumsuz yanıtlar ise, tekrarlanan mesajların etkisini yitirdiği, bazı mesajların yeterince hızlı görünmediği, mesajların yeterince çeşitli olmadığı ve bazılarının çok belirsiz olduğu yönündeydi.

İngiltere'deki kanseri önleme araştırmaları yöneticisi Alizee Froguel, “Bu çalışma, akıllı saatlerin insanların sigarayı bırakmalarına yardımcı olmak için yararlı bir yöntem olabileceğini gösteriyor. Ancak ne kadar etkili olduğunu anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var" dedi.