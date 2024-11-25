Serveti çöpe attı: Benim suçum değildi... 717 milyon dolarlık bitcoin itirafı

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Galler'in Newport kentinde yaşayan James Howells'a, eski eşi Halfina Eddy-Evans kabusu yaşattı. Bilgisayarındaki sabit diskin çöpe atıldığını öğrenen James, servetine kavuşabilmek için mahkemeye başvurdu.

Mail Online'da yer alan habere göre, Halfina Eddy-Evans, bugünkü değeri yaklaşık 717 milyon dolara karşılık gelen 8 bin Bitcoin'i nasıl yanlışlıkla çöpe attığını itiraf etti.

8 bin Bitcoin içeren sabit diski çöplüğe götürdüğünü söyleyen Halfina, bunu 8-9 yıl önce James'in isteği üzerine yaptığını belirtti. James ise, Bitcoin'i 2009 yılında çıkardığını ve daha sonra unuttuğunu iddia etti.

"Evet, onun çöplerini attım, atmamı o istedi" diyen Halfina, Bitcoin "anahtarını" içeren sabit disk için "Umarım bulur. Parasının bir kuruşunu bile istediğimden değil, çenesi kapanır" ifadesinde bulundu.

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Halfina, "Sabit disk, diğer istenmeyen eşyalarla birlikte siyah poşetin içine atılmıştı ve 'Burada atılacak bir torba çöp var' diyerek yalvardı" dedi.

"Poşetin içinde ne olduğuna hakkında hiçbir fikrim yoktu. İstemeyerek de olsa attım" açıklaması yapan Halfina, "Ayak işlerini benim değil onun yapması gerekiyordu ama yardım etmek istedim. Benim suçum değildi" sözlerini açıklamasına ekledi.

39 yaşındaki James'in servetini aramak için mahkemeye başvurmasının ardından sessizliğini bozduğunu söyleyen Halfina, "Daha çok istediğim başka bir şey yok. Yeter ki bulsun çünkü bıktım usandım" dedi.

LİMONATA DÖKTÜ

Servetine kavuşması halinde yarısını Newport'a bağışlama sözü veren James, sabit diskini bulacağına inandığı bölgeyi kazmak için yoğun çaba vermeye başladı.

James, kripto para çılgınlığının başlamasının ardından 2009 yılında 10 hafta boyunca uğraşarak 8 bin Bitcoin elde etmeyi başardı. O zamanlar elde ettiği servetin farkında değildi ve Halfina'nın şikayetleri üzerine kripto para madenciliği ile uğraşmayı bırakmak zorunda kaldı.

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James, kripto para madenciliğini bıraktıktan kısa bir süre sonra dizüstü bilgisayarının üzerine limonata döktü. Bilgisayar, temizlemek için uğraşan James'in tüm çabalarına rağmen bir daha eskisi gibi düzgün çalışmadı.

James, bilgisayarın parçalarını sattı, sabit diski sakladı ve içindeki müziklerini ve fotoğraflarını Apple marka bir bilgisayara aktardı. Ancak kopyalayamadığı tek şey, Apple'ın işletim sistemiyle uyumlu olmadığı için Bitcoin'lerinin şifresini içeren küçük dosyaydı.

Sabit diski önemsiz bir çekmeceye atan James, işine ve iki küçük oğlu oğlu ile eşine odaklanarak sabit diski aklından çıkardı.

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623 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Bitcoin'in 157 bin dolar ulaşacağını iddia eden James, "rızam olmadan mülküm elinde alındı" suçlamasında bulunarak Newport Belediyesi'ne 623,2 milyon dolar tutarında tazminat davası açtı.

Belediye ile savaşına ilişkin konuşan James, "Bu sorun hiçbir zaman ortadan kalkmayacak. Bu bir hazine avı ve öyle kalacak" ifadesinde bulundu. James, 100 bin tonluk çöp barındıran bir alanı arayacağı için sabit diski bulmanın kolay olacağını öne sürdü.

Ancak Newport kent konseyi, James'in arama talebini "Çevre üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceği için böyle bir durum mümkün değil" diyerek defalarca reddetti.

İlk duruşmanın 3 Aralık'ta görüleceği bildirilen davaya ilişkin Newport Kent Konseyi sözcüsü, "Çöp alanında operasyon yürütme yetkisine sahip tek kurum belediyedir. Bay Howells'ın iddiasının hiçbir dayanağı yoktur ve belediye bu iddialara şiddetle karşı çıkmaktadır" dedi.