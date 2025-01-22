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Sahile vurdu: Panik yarattı... Kıyamet balığı bir kez daha görüldü

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#Kıyamet Habercisi#Felaket Habercisi#Kıyamet Balığı
Sahile vurdu: Panik yarattı... Kıyamet balığı bir kez daha görüldü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2025 12:10

Yaklaşan felaketlerin habercisi olduğuna inanılan "Kıyamet Balığı", sörfçüler tarafından karaya vurmuş bir şekilde bulundu. Derin denizlerde ışığın ulaşamadığı derinliklerde yaşayan balık, görenleri dehşete düşürdü. Balığın, Tayvan'daki ve Japonya'daki depremlerden önce görüldüğünün bilinmesi bölgede paniğe neden oldu.

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Dünyada yaşanan felaketlerden önce ortaya çıktığına inanılan ve normal şartlarda derin denizlerde yaşayan kürek balığı (kıyamet balığı) yeniden görüldü.

Denizin ışığın ulaşamadığı derinliklerinde yaşayan balığın Meksika sahillerinde görülmesi, yaklaşan felaket korkularını yeniden alevlendirdi.

Daily Mail'de yer alan habere göre kıyamet balığı, Meksika'nın Baja California Yarımadası'nın güney ucunda sörfçüler tarafından sahile vurmuş bir şekilde bulundu.

Sahile vurdu: Panik yarattı... Kıyamet balığı bir kez daha görüldü

Yaklaşık 3-3.5 metre uzunluğundaki balığın, gümüşe yakın mavi rengi olduğu ve kuyruğunda yaranın bulunduğu ifade edildi.

Bölgede paniğe neden olan balığı gören bir kişi, dehşete düştüğünü "Bu balıkların çok güçlü bir tsunami olacağı zaman ortaya çıktığını söylüyorlar" ifadesiyle belirtti.

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GERÇEKTEN KIYAMETİN HABERCİSİ Mİ? YOKSA RİVAYET Mİ?

Bilim insanları, balığın felaketlerden önce çıkmasıyla ilgili bir ilişki olduğunu kanıtlayamadı.

Sahile vurdu: Panik yarattı... Kıyamet balığı bir kez daha görüldü

Ancak Tayvan'da meydana gelen ve son 25 yılın en büyük depremi olarak nitelendirilen 7,4 büyüklüğündeki depremden önce, "kıyametin habercisi" olarak adlandırılan kürek balığı Filipinli bir balıkçı tarafından yakalandı.

2011 yılında Japonya'da meydana gelen ve 15 binden fazla insanın ölümüne yol açan 9.0 büyüklüğündeki depremden önce, 20 kıyamet balığı kıyıda görüldü.

Sahile vurdu: Panik yarattı... Kıyamet balığı bir kez daha görüldü

Meksika'da görülen balık 2025 yılında bir ilk olurken, kıyamet balığı Kaliforniya'da geçen yıl 7.0 büyüklüğündeki depremden bir ay önce sörfçüler tarafından tespit edildi.

Büyüklüğü ve şekli nedeniyle deniz yılanına benzetilen kürek balıkları, Japon mitolojisinde "deniz ejderhaları tanrısının sarayından gelen haberci" olarak yer almaktadır.

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