Saatli bir bombanın üzerinde oturuyormuşum: Reflü sanıyordu, ölümcül bir hastalık çıktı! Bu belirtilere dikkat...

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ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan Rich Bugay yıllarca reflüden kaynaklandığını düşündüğü bir dizi problemle mücadele etti. Ağzındaki yanma, öksürük gibi sorunlar ilaçlarını ne kadar düzenli kullanırsa kullansın geçmiyordu.

YORGUNLUKTAN YÜRÜYEMEYECEK HALE GELDİ

Doktorlar yapılan onca tarama ve kolonoskopiye rağmen yıllarca bir teşhis koyamadılar ve sonunda Rich'in kronik reflü sorunu olduğuna karar verdiler. Ancak 3 çocuk babası adamın semptomları giderek kötüleşti ve yorgunluk nedeni ile yürüyemeyecek hale geldi.



"Kendimi hiç iyi hissetmiyordum, birçok farklı doktora gittim ve hiçbir şekilde net bir cevap alamıyordum" diyen Rich araştırmalarını yaptıktan sonra yaşadığı yere 7 saat uzaklıktaki bir hastaneye gitmeye karar verdi.

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Mayo Clinic'teki doktorlar çaresiz adamın her an ölümüne yol açabilecek bir kalp rahatsızlığına (Aort anevrizması) sahip olduğunu fark ettiler. Rich adeta saatli bir bombanın üzerinde oturuyordu...

TEŞHİSTEN 4 GÜN SONRA AÇIK KALP OPERASYONUNA GİRDİ

Rich'in kalbinden çıkan ana arterde 2,8 inç çapında (yaklaşık 7 cm) şişmiş bir çıkıntı vardı. Doktorlar Rich'e bunun düzeltilebilir olduğunu ancak kaybedecek zaman olmadığını söylediler ve onu teşhisten sadece dört gün sonra, acilen açık kalp ameliyatına aldılar.

Başarılı ameliyatı sonra hastanede bir süre kalan adam taburcu edildi ve şu anda evinde iyileşmeye devam ediyor.



Doktorlar 3 çocuk babası adamın 'biküspit aort kapak sendromu' adı verilen bir hastalıkla doğduğunu düşünüyor.

Biküspit aort kapak, anne karnındayken aort kapağı gelişiminin normal olmaması sonucu normalde olması gereken 3 yaprakçık yerine 2 yaprakçığın olmasıdır. Doktorlar Rich'in aşırı yorgunluğunun kan akışıyla ilgili olduğu, ağzındaki yanma hissininse anevrizmanın bölgeye bağlı yakın sinirleri baskılayarak ağrı ve rahatsızlığı tetiklemesinden kaynaklandığını düşünüyor.

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NEFES DARLIĞI, BAŞ DÖNMESİ VE YUTMA GÜÇLÜĞÜ İLE KENDİNİ BELLİ EDİYOR

Rich hastalığına tam olarak neyin yol açtığını henüz bilmiyor ancak bu durum çoğunlukla sigara, yüksek tansiyon ve enfeksiyonla ilişkilendiriliyor, ailedeki hastalık öyküsü ve genetik faktörler de riski artırıyor.

Son verilere göre ABD'de yaklaşık 200 bin kişide aort anevrizması var ve bunların çoğu erkek ve 65 yaş üstü. Hastalık çoğunlukla belirti vermiyor. Belirtilere yol açtığı durumlarda ise nefes darlığı, baş dönmesi ve yutma güçlüğü gibi sinyallerle kendini ele verir.



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Kalpten çıkan ve organlara dağılan Aort, vücuttaki en büyük atardamardır. Ana arter olan Aort, balon benzeri çıkıntılar meydana getirdiğinde oluşan tıbbi duruma “Aort anevrizması” denir.

Aort anevrizmaları, neden oldukları şiddetli iç kanama nedeniyle vakaların yüzde 80 ila 90'ında ölümcüldür.