Restoran sahibi şikayetçi oldu, tek yıldızlı yorumlar nedeni ile tutuklandı!

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Kimliği sadece Alexander olarak açıklanan 21 yaşındaki İngiliz genç, 2022 yılında Phuket'teki konaklama yerine gitmek için İtalyan restoranını kestirme bir yol olarak kullanmak istedi ancak işletme sahibi adamın müşteri olmadığını belirterek buna izin vermedi.

İNTİKAM İÇİN ARKADAŞLARINDAN YARDIM İSTEDİ

İşletme sahibine öfkelenen genç intikam için arkadaşlarından yardım istedi. Söz konusu restoranla ilgili internet üzerinde olumsuz yorumlar yapan grup, sahte puanlamaları ile restoranın 4.8 olan puanını 3.1'e düşürdü.

RESTORAN SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU, POLİS TUTUKLADI

İşletme sahibinin sahte yorumların restoranın mali durumuna ve itibarına zarar verdiğini söyleyerek Sakhu Polis Karakolu'na şikayette bulununca, Merkezi Soruşturma Bürosu 21 yaşındaki genci tutukladı.



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9 Mayıs'ta tutuklanan genç, 2023 yılının Ağustos ayında 'kamuya zarar verebilecek sahte veri girişi' suçlaması ile karşı karşıya kaldı.

Suçla Mücadele Bölümü'nden Binbaşı Jomparit Kaewreung, yerel medyaya yaptığı açıklamada, şüphelinin Phuket'teki Sakhu Polis Karakoluna geri götürüldüğünü ve buradaki sorgusunda hakkındaki suçlamaları reddettiğini söyledi.

2 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR

Öte yandan Bangkok'taki evinde gözaltına alınan gencin görüntüleri sosyal medyaya düştü.

Videoda, polisin gencin evine gelerek şikayetin ayrıntılarını okuduğu Alexander'ın ise o sıra gömleksiz durduğu görülüyor.

The US Sun'a göre İngiliz genç suçlu bulunması halinde hakaretten iki yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Hakaret Tayland'da cezai bir suçtur ve iki yıla kadar hapis cezası gerektirir.



İngiliz Dailymail gazetesine göre bu Taylan'da yaşanan ilk vaka değil. 2020 yılında Amerikalı bir turist de TripAdvisor'da yayınladığı olumsuz bir otel yorumu nedeniyle tutuklandı.

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Gözaltına alınan Amerikalı turist Tayland'ın katı hakaret karşıtı yasaları ile karşı karşıya kalınca özür dilemek zorunda kaldı.

Trip Advisor da tutuklama olayından sonra sayfasından bir uyarı yayınlayarak yorumculardan dikkatli olmalarını istedi.

İngiliz medyasına göre, Tayland modernleşme girişimlerine direniyor ve ifade özgürlüğünü yasaklayan yasaları uygulamaya devam ediyor.