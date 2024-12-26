Rahatsızlığını avantaja çevirdi: Efsane haline geldi... Shrek'e ilham verdiğine inanılıyor

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Rusya'nın Ural bölgesinde 23 Ekim 1903 yılında doğan Fransız vatandaşı Maurice Tillet, vücudunun çok fazla büyüme hormonu üretmesi nedeniyle eşsiz bir görünüme sahip oldu.

Kendini 'dünyanın en çirkin adamı' olarak tanımlayan Tillet, sadece 1.80 boyunda olmasına rağmen yaklaşık 120 kiloydu. Göğüs genişliği 20 santimetreyi geçen nazik devin, kafası 18 santimetreye yakındı.

"Fransız Meleği" olarak adlandırılan Tillet'nin elleri ise, normal boyutlara sahip bir insanın ellerinden bir kaç kat büyüktü.

GÜREŞİN EFSANESİ HALİNE GELDİ

Fransız bir ailenin çocuğu olarak Rusya'da doğan Tillet, Rus Devrimi patlak verince Fransa'ya götürüldü.

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Hukuk eğitimi almadan önce Fransız Donanması'nda altı yıl görev yapan Tillet'nin, görünüşü nedeniyle hukuk kariyeri imkansız hale geldi.

Başlangıçta normal bir şekilde büyümesine rağmen, 17 yaşına geldiğinde, vücudunda çok fazla büyüme hormonu üreten akromegali adı verilen rahatsızlığın belirtileri görülmeye başlandı.

Güreş dünyasında adından söz ettiren Tillet, İngiltere'nin yanı sıra Fransa'da ve başka ülkelerde müsabakalara katıldı. Ancak Tillet'in en büyük başarısı, yeteneğini fark eden Litvanyalı güreşçi Karl Pojello sayesinde ABD'de de elde etti.

Tillet, kapıcı olarak çalıştığı sırada amatör turnuvalarda başarılar elde etti. Ancak Litvanyalı güreşçi Pajello, Paris'te kendisini fark etmesinin ardından profesyonel dövüşlere hazır hale getirmek için eğitim verdi ve takım arkadaşı olmalarını sağladı.

1947 yılında çıkan bir habere göre, Tillet'nin İngiltere'nin Nottingham kentinde çıktığı bir müsabakadaki rakibini nakavt etmesi sadece altı buçuk dakika sürdü.

1948 yılında çıkan bir makalede Tillet, "muhtelemen arenada boy göstermiş en çirkin kişi" olarak tanımlandı. Makalede, "Çoğu güreşçinin aksine 'Fransız Meleği' gerçekten güreşebiliyor. ABD'nin bazı bölgelerinde şampiyon ilan edildi" ifadeleri yer aldı.

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Tillet, ünlü güreşçi Steve Casey'i yirmi yedi dakikada yenerek güreşteki iddiasını daha da sağlamlaştırırken yenilmezlik rekoruna koşan Billy Bartush'a da mağlubiyeti tattırdı.

Tillet, İngiltere'deki bir başka karşılaşmada yüzüne yediği tekme sonucunda ön dişlerin yarısını kaybetmesine rağmen 46 dakika daha süren müsabakayı kazanmayı bildi.

SHREK'E İLHAM OLDUĞUNA İNANILIYOR

1950 tarihli bir rapora göre Tillet, Londra'da bir maça çıktığı sırada, ring kenarında oturan yedi kadının, hepsi baygınlık geçirerek yere düştü.

Ringlere veda eden Tillet, soluğu sinemada aldı ancak iki ya da üç film dışında rol alamadı. 1935 yapımı "Prenses Tam Tam" filminde küçük bir rol alan Tillet, bu rol karşılığında hiçbir ücret almadı.

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Tillet'nin, dış görünüşü ile sinema severlerin kalbini başka bir şekilde kazandığı iddia edildi.

Ünlü yazar William Steig'in Shrek romanını sinemaya uyarlayan yapım şirketinin, Tillet'nin dış görünüşünden ilham alarak yeşil devi yarattığı iddialar arasında yer aldı.