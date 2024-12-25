Psikologlar açıkladı: Bu kişiler aklınızla oynuyor! Saniyeler içinde tespit edebilirsiniz...

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Kanada'daki McGill Üniversitesi'nde yürütülen bir çalışmada, çıkarları için hareket ederek haksız kazanç sağlamak isteyen manipülatör kişilerin saniyeler içinde nasıl tespit edilebileceği açıklandı.

Psikologlar, insanları kukla gibi parmağında oynatabilen bu kişileri tespit etmek için ihtiyacınız olan tek şeyin temel beden dili bilmek olabileceğini söyledi.

Toplamda 608 denek üzerinde beş ayrı çalışma yürüten psikologlar, sık sık dik durarak açık ve geniş pozlar verenler ile bu kişiler arasında bağlantı tespit etti.

"Güç duruşu" olarak adlandırılan ve bir zamanlar özgüven artışı sağladığına inanılan poz hakkındaki tartışmalar yeniden başlarken çalışmanın yazarları, “depresyon ve olumsuz duygulardan ziyade anti-sosyal özelliklerin duruşla en tutarlı şekilde ilişkilendirilmesi bizi şaşırttı” dedi.

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Çalışmada, bu duruş pozisyonunu tercih edenlerin bilinçsiz bir şekilde verilen gözdağı olabileceğinden şüphelenildiği ifade edildi. Psikologlar, depresyon alanında daha önce yapılan çalışmalarda, depresyondaki hastaların daha kambur durduğunun tespit edildiğini belirtti.

ÇALIŞMA NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Kişilik testi anketi doldurmaları istenilen deneklerden, doğal duruşlarını önden, arkadan, soldan ve sağdan gösteren fotoğrafları talep edildi.

Alınan fotoğraflar bir incelemeye alındı. İncelemede, deneklerin boyun, göz çizgisi, omuzlar ve kalçanın hangi noktada durduğu analiz edildi.

Analizden alınan verileri iki kez kontrol edilen deneklerden, kendi kişisel yorumlarına dayanarak baskın ve itaatkâr bir duruş sergilemeleri istendi.

Psikologlar bu noktada, "güç duruşu" pozu veren katılımcıların "baskın" karakterli olma yöneliminde daha yüksek puanlar aldıklarını ortaya çıkardı. Bu deneklerin aynı zamanda psikopatlığa genetik olarak yatkın oldukları hem empati eksikliği hem de öfke kontrolü konusunda sorun yaşadıkları bulundu.

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Psikologlar, çalışmaya katılan deneklerin çoğunluğunun üniversite öğrencisi olduğunu ve deneklerin üst yaş sınırını 80'e çıkarmış olsalar da "yakalayamadığımız çok fazla değişken var" dedi.

Psikologlar, boyundaki kasların çalışmasını kaydetti ve boynun baş ile bağlanmasını sağlayan kasın, "baskın karakterli olma" yönelimindeki kişilerde çok daha güçlü bir rol oynadığını belirtti.

Duruş ve kişilik arasındaki bağlantıyı güçlendiren sonuçlara rağmen psikologlar, "Vücudun duruş şekli ile kişilik arasında, olasılık gözlemlediklerini ancak çıkarımda bulunamayız" ifadelerini kullandı.