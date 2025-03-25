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Pilottan akılalmaz ihmal! Yolcular çileden çıktı

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#ABD#Çin#Pasaport
Pilottan akılalmaz ihmal Yolcular çileden çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 11:43

ABD'den Çin'e giden uçak, pilotun pasaportunu unutması nedeniyle iniş yaparak yolculara 6 saatlik gecikme yaşattı. Havayolu firması, çileden çıkan yolculara sadece 30 dolarlık yemek kuponu vererek özür diledi.

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ABD'nin Los Angeles eyaletinden Çin'in Şangay şehrine gitmek üzere havalanan United Airlines firmasına ait uçak, pilotun pasaportunu evde unutması nedeniyle San Francisco'ya inmek zorunda kaldı. 

257 yolcusu bulunan uçak, Los Angeles Uluslararası Havalimanı'ndan Şanghay'a 13,5 saatlik uçuş gerçekleştirmek için ayrıldı.

Pasifik Okyanusu üzerinde Çin'e doğru ilerleyen uçak, kalkıştan 2 saat sonra pilotun pasaportunu unuttuğunu duyurmasıyla inmek zorunda kaldı

Uçaktaki Çinli yolculardan Yang Shuhan CNN'e yaptığı açıklamada, pilotun telsizden sinirli bir ses tonuyla “pasaportunu unuttuğunu” söylediğini anlattı. Çinli yolcu, pilotun dürüstlüğünü takdir ettiğini ancak yolcuların çoğunun yaşanan durumdan rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Bazı çileden çıkan yolcular, yaşadıkları aksaklık nedeniyle planlarının bozulduğunu vurgulayarak firmadan tazminat talep etti. 

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United Airlines sözcüsü, "Bu beklenmedik aksaklık için içtenlikle özür dileriz" açıklaması yaptı.

Sözcü, yaşanan olayın ardından yolcuları götürmeleri için yeni bir ekip hazırladıklarını ve müşterilere yemek kuponu sağladıklarını belirtirken, yolcular da 15 dolarlık 2 adet yemek kuponu aldıklarını doğruladı.

Yeni ekip, geçen 4 saatin ardından hazırlandı. CNN'de yer alan habere göre uçuşta toplam 6 saatlik bir aksama yaşandı.

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#ABD#Çin#Pasaport

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