Pentagon belgeleri ortaya çıktı: Dünyaca ünlü dizi gerçek oldu... Reenkarnasyon mümkün mü?

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Dünyaca ünlü bilim kurgu dizisi Fringe senaryosunun, ABD'de 1983 yılında denendiği ortaya çıktı. Dizideki bilim insanı Walter Bishop karakterinin, casusluk için gerçekleştirdiği deneylere benzer deneylerin ABD'de yapıldığı belgelendi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yürütülen bir çalışmada, ruhun tekrar bedene girdiğine inanılan reenkarnasyonun gerçek olduğunu iddia etti.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Pentagon tarafından yürütülen çalışmadaki iddiada, insan bedeni ölse de bilincinin asla ölmediği öne sürüldü.

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ABD Ordusu'nda Yarbay olarak görev yapan Wayne M. McDonnell'ın 1983 yılında hazırladığı raporda, “Reenkarnasyonun gerçek olduğundan oldukça eminiz" ifadesi yer aldı.

2003 yılında gizliği kaldırılarak ABD Merkez İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) yayınladığı "Göç Sürecinin Analizi ve Değerlendirilmesi" adlı rapor, 29 sayfadan oluştu.

McDonnell'ın raporunun 19. sayfasında yer alan, "Bilinç enerjidir ve bizim gerçeklik anlayışımız dışında var olur. Ve bu enerji asla ölmez" sözleri dikkat çekti.

Pentagon'un akıllara durgunluk veren resmi çalışması, Virginia eyaletindeki enstitüye gönderilen istihbarat personeli ile analiz edildi.

Gizli yürütülen McDonnell'ın analizi, bilinç değişimi yapmak üzere tasarlanırken kişilerin gücü, odaklanması ve tutarlılığını inceledi.

McDonnell'ın hedefinde, kişinin bilincini "zaman ve mekan kısıtlamalarından kaçıracak şekilde fiziksel boyutun dışına" çıkarmak yer aldı.

Raporda yer alan "anılar reenkarnasyon yoluyla yaşamdan yaşama geçtiği bulgusuna" ilişkin, bilincin geri geldiğinde tecrübe edindiğini tüm anıları da beraberinde getirdiği bildirildi.

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Virgina Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan çalışmada, 2 bin 500'den fazla reenkarnasyon vakasının içerdiği araştırma gerçekleşti. Algısal Çalışmalar Bölümü'nün beş yaşın altındaki çocuklar ile gerçekleştirdiği çalışmada, "Çocukların, yaşadıklarını iddia ettikleri önceki hayata ait anıları hatırladıkarı" ifade edildi.

SOĞUK SAVAŞ'TA DENENDİ

Daily Mail'in haberinde, ABD Ordusu İstihbarat ve Güvenlik Komutanlığı'nın (INSCOM) raporunda, çalışmanın casusluk faaliyetleri için yapıldığı ortaya konuldu.

INSCOM personeli bir kaynak, "McDonnell'ın raporu astral düzlemde psişik casuslukla ilgiliydi. Psişik casusluk, doğa üstü yeteneklerin casusluk için kullanılmasını içeriyordu" dedi.

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Çalışmanın arka planında, Soğuk Savaş döneminde ABD ordusunun psişik savaşa yönelmesi konusunda ısrar eden Tümgeneral Albert Stubblebine yer aldı.

Tümgeneral Stubblebine'in psişik casusluk programlarından birinde gözlemcilik yapan Joe McMoneagle, kendi rolünün Rus askeri üslerini gözetlemek ve istihbarat toplamak için uzaktan görüntülemeyi kullanmak olduğunu söyledi.

"Başarı oranım yüzde 28 civarındaydı" ifadesinde bulunan McMoneagle, "Bu oran kulağa çok iyi gelmeyebilir ancak umutsuz vakalarla ilgilenmek için görevlendirildim. Edindiğim bilgiler diğer istihbarat raporlarıyla kontrol edilince faydalı olduğumuz ortaya çıktı" dedi.

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Fringe adlı dizinin senaryosunda, Soğuk Savaş sırasında yapılan deneylerin benzerlerinin, dünyada açıklanamamış olan sıra dışı olağanüstü olayları incelemesi için görevlendirilen Walter Bishop tarafından denendiği yer almıştı.