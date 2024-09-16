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Örümcek ısırdı: Tatilde ölümden döndü

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#Mısır#Tatil#İngiliz
Örümcek ısırdı: Tatilde ölümden döndü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2024 17:27

İngiliz vatandaşı Nigel Hunt, örümcek ısırığına aldırış etmeden tatil yapmak için Mısır'a gitti. Yolculuk sırasında fenalaşan Hunt, tatil keyfi yapamamasının yanı sıra et yiyen bakteri hastalığı nedeniyle ölümden döndü.

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İngiltere vatandaşı Nigel Hunt, yatakta uzandığı sırada karnını ısıran örümcek yüzünden ölümden döndü. Yatakta uzandığı sırada örümcek saldırısına uğrayan Hunt, yaşadığını umursamayarak Mısır'a tatile gitti ancak tatil kendisine zehir oldu.

Mail Online'da yer alan habere göre, örümceğin ısırdığı bölgenin şiştiğini fark eden Hunt, tatil için gittiği Mısır'da nekrotizan fasiit (et yiyen bakteri hastalığı) olduğunu öğrendi.

Örümcek ısırdı: Tatilde ölümden döndü

Doku ölümü nedeniyle karın bölgesinde delik oluşan Hunt, yaşadıklarını "Havaalanına vardığımızda işler kötüye gitmeye başladı. Yolculuğun büyük bir kısmında istifra torbasını elimden bırakamadım. Şarm el Şeyh'e vardığımızda ilaç almak için eczanenin yolunu tuttuk" dedi.

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Eczaneden verilen ilaçların çare olmadığını belirten Hunt, Hadaba'daki bir başka hastaneye gittiklerini ve orada hemen kan testleri ve ultrason taramaları yapıldığını söyledi.

Örümcek ısırdı: Tatilde ölümden döndü

Doktorların, ısırığın kahverengi münzevi ya da yalancı karadul örümceğinden kaynaklanabileceğini belirttiğini aktaran Hunt, başlangıçta basit ama ağrılı bir apse olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Örümcek ısırdı: Tatilde ölümden döndü

Fakat tıbbi yardım almamış olsa öleceği vurgulanan Hunt'a, sonuçları geldikten sonra nekrotizan fasiit teşhisi konuldu.

Hunt, yarasının hala açık olduğunu ve her iki günde bir pansuman yaptırdığını ve "kum kaçar diye plaja gidemediğini" söyledi. Tatili televizyon karşısında geçiren Hunt, İngiltere'deki arkadaşlarını örümceklere karşı dikkatli olmaya çağırdı.

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#Mısır#Tatil#İngiliz

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