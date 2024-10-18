Organları alınacaktı, ameliyat masasında çırpınıp ağlamaya başladı! Gelen talimat doktorları dehşete düşürdü...

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ABD'nin Kentucky eyaletinde yer alan Baptist Health Richmond Hastanesi korku filmlerine konu olacak bir olayla sarsıldı.

New York Post gazetesinde yer alan habere göre, isminin Thomas TJ Hoover olduğu öğrenilen 36 yaşındaki bir adam 2021 yılının Ekim ayında aşırı dozda uyuşturucu aldıktan hastaneye kaldırıldı. Doktorlar hastanın beyin ölümünün gerçekleştiğini belirtirken, organ bağışçısı olduğu belirtilen Hoover bir dizi test için ameliyathaneye götürüldü.



36 yaşındaki Thomas 'TJ' Hoover/Facebook

AMELİYAT MASASINDA ÇIRPINMAYA BAŞLADI

Hemşire Natasha Miller, o gün organların naklinden sorumlu ekibin içindeydi. 36 yaşındaki donör ameliyat masasına getirildiğinde bir şeylerin yolunda gitmediğini hemen fark etti.

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Doktorlar Hoover'ın kalbini kontrol ederken adam ameliyat masasında çırpınmaya başladı. Hemşire Miller NPR'ye verdiği röportajda "Ameliyat masasında çırpınıyordu, gözle görülür bir şekilde ağlıyordu" dedi.

DOKTORLAR OPERASYONA KATILMAYI REDDETTİ, KODA YENİ BİR DOKTOR İSTEDİ

Organları çıkarılmak üzere masaya getirilen adamın hareket etmesi ameliyathanede bir şok dalgası yaratırken görevli iki doktor operasyona katılmayı reddetti ancak işler bu noktadan sonra çirkinleşmeye başladı. Miller o anları şöyle anlatıyor:

"Ortalık birden karıştı, herkes çok üzgündü. Doktorlardan biri 'Ben bu işte yokum. Bu işle hiçbir alakam olsun istemiyorum' dedi ve Kentucky Organ Bağışçıları Birliği'nin (KODA) koordinatörünü aradı. Koordinatör o sırada amirini aradı ve amirinin ona bu işi yapacak başka bir doktor bulması talimatı verdiğini söyledi. Telefondaki kişi bağırınca doktor ağlayarak 'Bu işi yapacak başka kimse yok' dedi.



'BU HERKESİN EN BÜYÜK KABUSU DEĞİL Mİ?'

Yaşanan kaos sonrası organ alımı iptal edildi. Skandal olay sonrası aralarında organ koruma uzmanı Nyckoletta Martin'in de bulunduğu bazı KODA çalışanları istifa etti. Martin NPR'ye yaptığı açıklamada tüm hayatını organ bağışına adadığını belirterek "Bu tür şeylerin olmasına izin verilmesi ve bağışçıları korumak için daha fazla önlem alınmaması beni çok korkutuyor” dedi ve ekledi;

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"Bu herkesin en büyük kabusu, değil mi? Ameliyat sırasında hayatta olmak ve birinin seni kesip vücudunun parçalarını çıkaracağını bilmek? Bu durum birçok kişiyi etkiledi, özellikle de beni"

DAVA AÇILDI, KODA İDDİALARI REDDETTİ

Martin istifasını verdikten sonra da bu işin peşini bırakmadı. Zaten olay da Nyckoletta Martin'in geçtiğimiz ay organ tedarik kuruluşlarını araştıran bir oturum düzenleyen Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi'ne yazdığı bir mektupla ortaya çıktı.

Konuyla ilgili dava açılırken Kentucky eyaletinin başsavcısı konunun incelediğini duyurdu. KODA yetkilileri, doktorlara canlı bir hastadan organ toplama yönünde talimat verdikleri yönündeki iddiaları reddettiler.



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Ameliyat masasında kabusu yaşayan adamın kız kardeşi Donna Rhorer da yaptığı açıklamada Hoover'ın ameliyathaneye götürülürken gözlerini açıp etrafına baktığını fark ettiğini anlattı ve "Bu sanki onun bize 'ben hala buradayım' deme şekliydi. Ancak bize bunun sadece sıradan bir refleks olduğu söylendi." dedi.

Rhorer, kardeşinin o zamandan beri hafıza sorunları yaşadığını, yürüyemediğini ve konuşamadığını bu nedenle onun yasal vasisi olmak zorunda kaldığını anlattı ve "öfkeliyim, bu insanlar tanrı rolü oynamaya çalışıyor ve siz insanlığa olan inancınızı kaybediyorsunuz" dedi.

UZMANLAR UYARDI:DİKKATLE TAKİP EDİLMELİ

Uzmanlar organ bağışının her yıl dünya çapında binlerce hayat kurtardığına dikkat çekerek bu tarz olayların bağışçıları korkutabileceği uyarısında bulundu.

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Harvard Tıp Fakültesi'nden tıp etiği profesörü Dr. Robert Truog bu olayların 'dehşet verici' olduğunu ve 'dikkatle takip edilmesi gerektiğini' belirtti ve şunları söyledi;

"Ancak halkın bunun ciddi bir sorun olduğuna inanmasını gerçekten istemem. Bunların gerçekten tek seferlik olaylar olduğuna ve bir daha asla yaşanmamasını sağlayabileceğimize inanıyorum."