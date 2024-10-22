Ölü sanılan bebek tabutta hareket edince ortalık karıştı!

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8 aylık bir kız çocuğu cenaze töreninde hayatta olduğunun fark edilmesi ile acilen hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Törendekileri dehşete düşüren olay anne babanın acısını ikiye katladı.

NEFES ALMADIĞI VE KALP ATIŞININ OLMADIĞI BELİRLENDİ

Kiara Crislayne de Moura dos Santos isimli bebek 19 Ekim'de Brezilya'nın Correia Pinto kentindeki Faustino Riscarolli Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar bebeğin nefes almadığını ve kalp atışının olmadığını tespit ettiler ve aileye ölüm haberini verdi.

Ölüm haberinden iki saat sonra cenaze levazımatçısı Aureo Arruda Ramos, cesedi morgdan aldı ve Kiara'nın ailesiyle birlikte, aynı gün içinde yapılacak cenaze töreni için hazırlıklara başladı.



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Cenaze töreni aynı gün akşam 19:00'da başladı. Acılı anne baba taziyeleri kabul ederken, törene katılanlardan biri, tabutun içinde yatan bebeğin hareket ettiğini fark etti.

Kadının töreni durdurması ile bebeğin yakınlarından biri hemen tabutun yanına koştu ve Kiara'yı kontrol etti. Görgü tanıklarının ifadesine göre öldü sanılan bebek kendisine uzatılan eli sıkıca kavradı.

16 SAAT SONRA YENİDEN HASTANEYE KALDIRILDI

Buz kesen salonda bir anda büyük bir koşuşturma başladı. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri, bebeğin nabzının hala attığını tespit etti ve Kiara 16 saat sonra ölü ilan edildiği hastaneye tekrar götürüldü.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, bebeğin oksijen doygunluk seviyesi yüzde 84'dü, götürüldüğü hastanede yoğun bakım servisine alındı ancak kalbinin tekrar durduğu açıklandı.



BEBEKLERİNİ 24 SAAT İÇİNDE İKİNCİ KEZ KAYBETTİLER

Bebeklerini 24 saat içinde ikinci kez kaybeden anne baba kedere sürüklenirken, kalbi kırık baba Brezilya medyasına gözyaşları içinde yaptığı açıklamada 'Zaten yıkılmıştık. Sonra biraz umut geldi, ama sonra bu oldu.' dedi.

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Hastanede bebeğin yanlışlıkla 'ölü' ilan edildiğini kabul ederek aileden özür diledi.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın 30 gün içinde tamamlanacağını duyurdu.