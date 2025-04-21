Nostradamus kehaneti gündem oldu: 500 yıl önce Papa'nın ölümünü tahmin etti mi?

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Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in 88 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hristiyanlar bu sabah vefat haberini aldıkları Papa için yas tutarken, İngiliz basınında Nostradamus'un Papa Francis'in ölümünü önceden tahmin etmiş olabileceği iddia edildi.

Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Nostradamus olarak bilinen Fransız astrolog Michel de Nostredame, 1555 yılında yayınladığı "Les Propheties" (Kehanetler) adlı kitabında insanlığın geleceğine ilişkin tahminlerde bulunmuştu.

Nostradamus'un 2025 yılını işaret eden kehanetleri arasında "çok yaşlı" bir Papa'nın ölümü yer aldı. Kehanet, hastaneye kaldırılmasının ardından Papa Francis ile ilişkilendirildi.

PAPA KEHANETİ

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Nostradamus, ünlü kehanet kitabında Kilise'nin güç kaybedeceği uyarılarının yanı sıra "çok yaşlı" bir Papa'nın öleceğini yazdı ve şu ifadeleri kullandı;

"Çok yaşlı bir Papa'nın ölümüyle genç bir Romalı makama seçilecek. Hakkında 'Kilise'ye güç kaybettirdiği' söylenecek. Uzun süre makamda oturacak ve aldığı kararlar acı verici olacak."

Fransız kahin, hayatını kaybeden Papa'nın yerine gelecek kişiye ilişkin kehanetinde ise "Güçlü bir kralın yardımıyla esmer tenli genç bir adam, torbayı kırmızı kıyafetler içindeki bir başkasına teslim edecek" diye yazdı.

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KEHANETLERİNDEN YALNIZCA BİR TANESİ

16. yüzyılda yaşayan kahinin daha önce Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'in yükselişi ve Covid-19 pandemisi de dahil olmak üzere pek çok önemli olayı doğru tahmin ettiği ileri sürülüyor.

Nostradamus 2025 yılına ilişkin kehanetlerinde ayrıca şu öngörülerde bulundu;