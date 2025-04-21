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Nostradamus kehaneti gündem oldu: 500 yıl önce Papa'nın ölümünü tahmin etti mi?

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#Papa Francis#Nostradamus#Kehanet
Nostradamus kehaneti gündem oldu: 500 yıl önce Papanın ölümünü tahmin etti mi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2025 17:12

Vatikan'ın bu sabah açıkladığı Papa Francis'in ölümünün, ünlü kahin Nostradamus tarafından öngörüldüğü iddia edildi. iddiaya göre Nostradamus, yaklaşık 500 yıl önce Papa'nın ölümünü tahmin etti.

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Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in 88 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hristiyanlar bu sabah vefat haberini aldıkları Papa için yas tutarken, İngiliz basınında Nostradamus'un Papa Francis'in ölümünü önceden tahmin etmiş olabileceği iddia edildi.

Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Nostradamus olarak bilinen Fransız astrolog Michel de Nostredame, 1555 yılında yayınladığı "Les Propheties" (Kehanetler) adlı kitabında insanlığın geleceğine ilişkin tahminlerde bulunmuştu.

Nostradamus kehaneti gündem oldu: 500 yıl önce Papanın ölümünü tahmin etti mi

Nostradamus'un 2025 yılını işaret eden kehanetleri arasında "çok yaşlı" bir Papa'nın ölümü yer aldı. Kehanet, hastaneye kaldırılmasının ardından Papa Francis ile ilişkilendirildi.

PAPA KEHANETİ

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Nostradamus, ünlü kehanet kitabında Kilise'nin güç kaybedeceği uyarılarının yanı sıra "çok yaşlı" bir Papa'nın öleceğini yazdı ve şu ifadeleri kullandı;

"Çok yaşlı bir Papa'nın ölümüyle genç bir Romalı makama seçilecek. Hakkında 'Kilise'ye güç kaybettirdiği' söylenecek. Uzun süre makamda oturacak ve aldığı kararlar acı verici olacak."

Fransız kahin, hayatını kaybeden Papa'nın yerine gelecek kişiye ilişkin kehanetinde ise "Güçlü bir kralın yardımıyla esmer tenli genç bir adam, torbayı kırmızı kıyafetler içindeki bir başkasına teslim edecek" diye yazdı.

Nostradamus kehaneti gündem oldu: 500 yıl önce Papanın ölümünü tahmin etti mi

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KEHANETLERİNDEN YALNIZCA BİR TANESİ

16. yüzyılda yaşayan kahinin daha önce Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'in yükselişi ve Covid-19 pandemisi de dahil olmak üzere pek çok önemli olayı doğru tahmin ettiği ileri sürülüyor.

Nostradamus 2025 yılına ilişkin kehanetlerinde ayrıca şu öngörülerde bulundu;

  • İngiltere Avrupa ülkeleriyle çatışacak, içerden ve dışarıdan yeni düşmanlar nedeniyle ülke yıkıma sürüklenecek
  • Tıp alanında öncü gelişmeler yaşanacak, İngiltere bir kez daha veba salgınıyla karşı karşıya kalacak
  • Evrenden gelen bir ateş topu Dünya'ya hasar verecek, Dünya'ya çarpacak ateş topu insanlık için ikinci bir şans olacak
  • İklim değişikliği Amazon'daki yağmur ormanlarına ev sahipliği yapan Brezilya'da felaketlere neden olacak
  • İnsanlar içme suyu bulmakta zorlanacak ve zehirli suları tüketmek zorunda kalacak
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#Papa Francis#Nostradamus#Kehanet

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