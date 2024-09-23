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Nipah virüsü tekrar canlandı: 200'den fazla kişiye karantina!

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#Hindistan#Nipah Virüsü#Canlandı
Nipah virüsü tekrar canlandı: 200den fazla kişiye karantina
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2024 17:24

Nipah virüsü, 2018'deki salgından 6 sene sonra yeniden canlanarak 24 yaşındaki bir öğrencinin ölümüne neden oldu. 200'den fazla kişinin temaslı olduğu virüs nedeniyle bazı eğitim kurumları kapatıldı. Temaslılar karantina altına alınırken Dünya Sağlık örgütü, virüsün kuluçka süresine ve etkilerine ilişkin açıklama yaptı.

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Hindistan’ın Kerela bölgesinde, 24 yaşındaki bir öğrencinin “beyin şişiren” yarasa patojeni nedeniyle öldüğü tespit edildi. Sağlık yetkilileri tarafından teşhis edilen genç erkek öğrencinin, ateşi çıktıktan sadece beş gün sonra Nipah virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Kan örneği alınan genç, test sonucu çıkana kadar öldü.

Nipah virüsü tekrar canlandı: 200den fazla kişiye karantina

Mirror gazetesinin aktardığı habere göre, 2018 yılında Hindistan'ın Kerala bölgesinde ortaya çıkan ve ölüm oranı yüzde 90’a ulaşan Nipah virüsü yeniden canlandı. 200’den fazla öğrenci, 2018’de 17 kişinin ölümüne yol açan virüs ile temaslı olduğu düşünülerek karantinaya alındı. Hindistan’ın güneyinde yer alan bölgede, aralarında üniversitelerin de bulunduğu bazı eğitim kurumları kapatıldı.

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24 yaşındaki genç, 14 yaşında bir çocuğun Haziran ayında enfeksiyona yakalandıktan sonra hayatını kaybetmesinden sonraki ikinci vaka oldu.

Sağlık yetkilileri, enfeksiyon riski altında olduğu tespit edilen aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu temaslılarda, Nipah virüsüne yakalandığından şüphelenilen 5 kişiyi tespit etti ve tedavileri başladı.

Nipah virüsü tekrar canlandı: 200den fazla kişiye karantina

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, yapılan testlerin büyük çoğunluğun negatif çıktığını belirtti. Ancak yetkililer, henüz semptom göstermemiş daha fazla insan olabileceği için temkinli davranmaya devam etti.

Nipah virüsünü “öncelikli patojen” olarak sınıflandıran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), virüse ilişkin “Kuluçka dönemi, 4 ila 14 gün arasında değiştiği düşünülmektedir. 45 gün gibi uzun bir kuluçka süresi olduğu da bildirildi. Beyin iltihabı geçiren hastaların yüzde 20’sinde kişilik değişiklikleri gibi nörolojik sorunlar kalmaktadır. İyileşen az sayıda kişi de gecikmiş beyin iltihabı gelişmektedir.” açıklaması yaptı.

Yarasalar tarafından taşınan ve enfekte gıdalar ya da diğer insanlar yoluyla insanlara bulaşan Nipah virüsünün ilk belirtileri arasında; ateş, kas ağrısı, kusma, boğaz ağrısı ve baş ağrısının yer aldığı bildirildi.

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#Hindistan#Nipah Virüsü#Canlandı

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