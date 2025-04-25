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Maruldan çıkana inanamayacaksınız! Görünce midesi bulandı

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#İngiltere#Marul#Embriyo
Maruldan çıkana inanamayacaksınız Görünce midesi bulandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2025 17:25

İngiltere'de bir mağazadan marul satın alan kadın, eve gelip salata hazırladığı sırada dehşete düştü. Maruldan bir parça tavşanına vermek isteyten kadın, içinden çıkanı görünce midesi bulandı.

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İngiltere'nin Sussex bölgesindeki bir mağazdan alışveriş yapan Georgia Rizzi, yemeği hazırlamak üzereyken gözlerine inanamadığı manzara ile karşılaştı.

Rizzi, paketlenmiş marulun ambalajını açarak misafirine ve 18 aylık kızı için yemek hazırlamaya koyuldu.

Daily Mail'in haberine göre, Rizzi yemek hazırlarken marulun içinde bir kemirgen embriyosu olduğunu fark etti.

Maruldan çıkana inanamayacaksınız Görünce midesi bulandı

"TAVŞANIMA BİRAZ VERMEK İSTEMİŞTİM"

Rizzi, yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:

"Ambalajın dışından bakınca içinde böyle birşey olabileceğine dair hiçbir fikrim yoktu. Marulu, misafirlerime salata hazırlamak için satın aldım. Tavşanıma bir parça vermek istediğim sırada içindeki şeyi gördüm. Kokusu çok ağırdı ve midem bulandı. Az daha sadece kendim yemekle kalmayıp arkadaşıma ve küçük çocuğuna servis edecektim. Düşüncesi bile dehşet verici."

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Hemen marulu satın aldığı mağaza geri dönen Rizzi, ürünün iade etti ve parasını geri aldı.

Rizzi, mağazadan bir özür beklediğini ve kendisine tazminat ödenmesi gerektiğini söyledi.

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#İngiltere#Marul#Embriyo

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