Maddi başarının sırrı uykuda saklı: Zenginlerin tercihi hangisi?

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Birçok insanın iş yerinde geçen stresli bir günün ardından dört gözle beklediği tek aktivite uyumaktır. Uyumak için eve varıp yorganı üzerinizde çektiğinizde aldığınız pozisyon, maddi olarak başarılı olup olmadığınızın bir göstergesi olabilir.

Mail Online'da yer alan habere göre, İngiltere'de 5 binden fazla kişi ile yapılan anket ile en çok gelire sahip yüzde 10'luk kesim arasındaki en arasındaki en yaygın uyku pozisyonu ortaya çıktı.

Anket sonucuna göre en çok kazanan yüzde 10'luk kısım hangi pozisyonda uyuyor?

Sonuçlar, yüksek gelirlilerin neredeyse üçte birinin (Yüzde 29) "serbest düşüş" pozisyonunda uyuduğunu gösterdi.

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Bu pozisyonda uyuyan insanların yüz üstü, başları bir tarafa dönük ve kolları yastığa sarılı olduğu ifade edildi. Ancak uzmanlar, yüksek gelirliler arasında en yaygın uyku pozisyonu bu olsa da, pozisyonun ciddi boyun ağrılarına yol açabileceği konusunda uyardı.

Uyku Yardım Kuruluşu (The Sleep Charity) CEO yardımcısı Lisa Artis, yüz üstü uyumaktan kaçınılması gerektiğini çünkü gece boyunca sürekli olarak boyun bölgesine çok fazla yük bindiğini söyledi.

"RİSK ALABİLMEK KONUSUNDA DOĞAL BİR YETENEĞE SAHİPLER"

Ankette, uyuma pozisyonu ve gelir bilgisinin yanı sıra ortalama uyku süresi, hafta içi uyanma saatleri de yer aldı.

Genel olarak cenin pozisyonu en popüler uyuma pozisyonu ön plana çıkarken yüzde 29'luk bir kesimin bu pozisyonu rahat uyunduğu gerekçesiyle tercih ettiği belirtildi.

Yastıklarını kucaklayarak uyuyanların yüzde 24, düşünür pozisyonda uyuyanların yüzde 13, serbest düşüş şeklinde uyuyanların yüzde 14, asker pozisyonunda uyuyanların yüzde 10 oranına sahip olduğu aktarıldı.

Ancak en çok kazanan yüzde 10'luk kısım için en yaygın uyuma pozisyonu yüzde 29 oran ile serbest düşüş olurken, bu oranı yüzde 23 ile asker pozisyonu, yüzde 21 ile cenin pozisyonu, yüzde 13 ile yastık kucaklayanlar ve yüzde 9 ile düşünen pozisyonu takip etti.

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Beden dili uzmanı Inbaal Honigman, serbest düşüş pozisyonunda uyuyanların risk alabilmek konusunda doğal bir yeteneğe sahip olduklarını söyledi.

EN ÇOK KAZANANLAR NE KADAR SÜRE UYUYOR?

Ankette, en çok kazananların, düşük gelirlilerden 22 dakika daha az uyuyarak 6 saat 58 dakika boyunca uykuda kaldıkları belirtildi.

En çok kazananların ortalama olarak sabah 6:42'de uyandığı ifade edilen ankette, düşük gelire sahip kişilerin sabah 7:06'da uyandığı aktarıldı.

Doğru yatak tercihinin çok önemli olduğunun altını çizen Artis, “İyi bir yatak ve yastık, uykunuzun kalitesinde ve süresinde büyük fark yaratabilir. Başınızın 4,5-5,5 kilo ağırlığında olduğunu ve boynunuzun omurganın 33 omurundan yedisini içerdiğini biliyor muydunuz? Boyun ağrısı, boyun tutulması ve hatta inatçı baş ağrıları, yastığınızın yetersiz destek vermesinden kaynaklanıyor olabilir" dedi.

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Artis, iyi bir uykunun doğru uyku pozisyonuyla alakalı olduğuna değinirken dik bir duruşla uyunması gerektiğini söyledi.