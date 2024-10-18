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Hamile kadını öldürdü: Karnından bebeğini çaldı... Şeytani planı aylar öncesinde hazırlamış...

Güncelleme Tarihi:

#Brezilya#Hamile#Cinayet
Hamile kadını öldürdü: Karnından bebeğini çaldı... Şeytani planı aylar öncesinde hazırlamış...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 11:58

Brezilya'da Joseane de Oliveira Jardim, hamile Paula Janaína Ferreira Melo'yu öldürüp bebeğini karnından çıkararak cinayet işlediği iddiasıyla tutuklandı. Paula'nın cesedi evinde bulunan Joseane'nin, Paula'nın bebeğini kendi çocuğu gibi göstermek için sahte bir doğum hikayesi oluşturduğu ifade edildi.

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Brezilya'nın Porto Alegre şehrinde yaşayan, 42 yaşındaki Joseane de Oliveira Jardim adındaki kadının 25 yaşındaki hamile Paula Janaína Ferreira Melo'yu öldürdüğü ve karnındaki bebeği bıçakla kesip çıkardığı iddia edildi.

İddiaya göre Joseane, kendisi doğum yapmış gibi göstermek için oturma odasında Paula'nın bebeğini kendi bacaklarının arasına koydu ve bacaklarına kan sürdü. Komşularından yardım isteyen Joseane, ambulansın aranmasıyla Conceicao Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hamile kadını öldürdü: Karnından bebeğini çaldı... Şeytani planı aylar öncesinde hazırlamış...

Mirror'da yer alan habere göre Joseane, tek başına doğum yaptığını söylese de yapılan testler sonucunda bebeğin ona ait olmadığı anlaşıldı ve sağlık görevlileri tarafından polise ihbar edildi.

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Polis, sağlık görevlilerinin ihbarı üzerine Joseane'nin evine baskın düzenledi. Joseane'nin evine düzenlenen baskında, başka bir odada plastiğe sarılarak yatağın altına gizlenmiş haldeki Paula'nın cesedini buldu.

İkinci çocuğuna hamile Paula, yeni bebek arabası vaadiyle Joseane'nin evine gitti ve başına sert bir darbe aldı. Daha sonra Joseane, yere yığılan Paula'nın karnını bıçakla yardı ve bebeği kendisi büyütmek için Paula'nın karnından çıkardı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, bebeğin hastaneye getirildiğinde öldüğü ve Joseane'nin iki cinayet ile bir ceset saklama suçuyla karşı karşıya olduğu bildirildi.

BEBEĞİ KENDİSİNİN GİBİ GÖSTERMEYİ PLANLADI

Joseane, iki ay boyunca hamileymiş gibi davrandı ve Paula'nın tam olarak ne zaman doğum yapacağını öğrenmek için onunla yakınlaşmaya başladı.

Hamile kadını öldürdü: Karnından bebeğini çaldı... Şeytani planı aylar öncesinde hazırlamış...

Facebook üzerinden Paula'ya ulaşan Joseane, Paula'ya faturaları konusunda yardım etmeyi ve hatta bebeğin sağlıklı olduğundan emin olması için tarama masraflarını karşılamayı teklif etti.

Olayı soruşturan polis şefi Graziela Zanelli, Joseane'nin geçmişte hamile kalmaya çalıştığını ancak başarısız olduğunu söyledi. Zanelli, Joseane'nin "Bebeğin doğum günü olması hesap edilen 14 Ekim'de kendisinin de doğum yapacağını ailesine ve arkadaşlarına söylemiş" dedi.

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Paula'nın annesi Janaina Ferreira Melo yerel medyaya, "Bu şeytani bir şey. Kızım masumdu, hediyelerle baştan çıkarıldı ve sonra öldürüldü" açıklaması yaptı.

Paula'dan geriye, ilk eşinden olan yedi yaşındaki kızı ve üvey annelik yaptığı dört yaşındaki yeğeni kalırken kayınbiraderi Bruno Lopes, Paula'nın beklediği bebeğin şu anki eşinden ilk çocuğu olacağını ve çifti çok heyecanlardığını ifade etti.

Lopes, "Kardeşim, iki çocuğa da kendi kızlarıymış gibi davrandı ama şu an yıkılmış durumda" dedi.

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#Brezilya#Hamile#Cinayet

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