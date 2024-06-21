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Sandy Robertson iÃ§in 15 Haziran 1972 gÃ¼nÃ¼ Ã§ok sakin baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Pasifik Okyanusu'nda bulunan Galapagos AdalarÄ±'nÄ±n 200 mil batÄ±sÄ±nda bir teknede ailesiyle birlikteydi Sandy. Lucette isimli 13 metrelik yÄ±llanmÄ±ÅŸ ahÅŸap guletin dÃ¼meni o sÄ±rada 12 yaÅŸÄ±nda olan Sandy'e emanetti. AÄŸabeyi Douglas da yanÄ±nda dikiliyor, Sandy'e gÃ¶z kulak oluyordu. Robertson ailesi tekneleriyle dÃ¼nyayÄ± dolaÅŸÄ±yordu. Ã–zellikle o sabah keyifleri yerindeydi.

BugÃ¼n 64 yaÅŸÄ±nda olan Sandy, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde The Telegraph'a yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Hava Ã§ok iyiydi ve Lucette sorunsuz yol alÄ±yordu. Herkes Ã§ok neÅŸeliydi ve yolculuÄŸumuzda mesafe kaydetmeyi umuyorduk" diye aktardÄ± o yaz sabahÄ±nÄ±. Lucette, FransÄ±z PolinezyasÄ±'na baÄŸlu Marquesas AdalarÄ±'na doÄŸru ilerliyordu.

Teknedeki diÄŸer kiÅŸiler olan Sandy'nin ikiz kardeÅŸ Neil, anne ve babasÄ± Dougal ile Lyn ve 22 yaÅŸÄ±ndaki Gallerli istatistikÃ§i Robin Williams, o esnada alt gÃ¼vertede dinleniyordu.

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"BÄ°R ÅžEYE Ã‡ARPTIM VE BABAM BENÄ° Ã–LDÃœRECEK"

Ancak bu sakin dakikalar fazla uzun sÃ¼rmeyecekti. Bir anda kulaklarÄ± saÄŸÄ±r edecek bir Ã§arpÄ±ÅŸma sesi duyuldu. Sandy'nin elindeki kahve fincanÄ± havaya fÄ±rladÄ±. Bir eliyle hÃ¢lÃ¢ dÃ¼meni tutmakta olan Sandy, ayakta kalmayÄ± baÅŸarsa da Douglas kendini yerde buldu.

Sandy, "Aman TanrÄ±m, bir ÅŸeye Ã§arptÄ±m ve ÅŸimdi babam beni Ã¶ldÃ¼recek" diye geÃ§irmiÅŸti iÃ§inden. Ancak aslÄ±nda durum tam tersiydi. Bir ÅŸeyler onlara Ã§arpmÄ±ÅŸtÄ±; hem de Ã¼Ã§ kez...

ArkasÄ±na dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde okyanusta yÃ¼zmekte olan katil balina sÃ¼rÃ¼sÃ¼nÃ¼ fark eden Sandy, "BabamÄ± Ã§aÄŸÄ±rmak iÃ§in makine dairesine baktÄ±ÄŸÄ±mda suyu gÃ¶rebiliyordum" dedi.

Lucette, orkalarÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±. Geminin arka tarafÄ±ndaki kamarada ve baÅŸ tarafÄ±nda tuvaletin bulunduÄŸu kamarada delikler aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±. Teknedeki herkes, batmakta olduklarÄ±nÄ± dehÅŸet verici bir aÃ§Ä±klÄ±kla birkaÃ§ saniye iÃ§inde fark etti.

Sonraki 38 gÃ¼n, Sandy ve ailesi iÃ§in tam bir hayatta kalma mÃ¼cadelesi oldu. Aradan yarÄ±m asÄ±rdan fazla zaman geÃ§mesine raÄŸmen bugÃ¼n halen Ã¶nemli dersler iÃ§eren bu 38 gÃ¼n, insan ruhunun yenilmezliÄŸinin en harika gÃ¶stergelerinden biri kabul ediliyor.

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Robertson ailesi hep birlikte Lucette'te

VARI YOÄžU SATIP TEKNE ALDILAR

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Sandy ve ailesi iÃ§in her ÅŸey dÃ¶rt yÄ±l Ã¶nce baÅŸladÄ±. Takvimler 1968 yÄ±lÄ±nÄ± gÃ¶sterirken, Robertson'lar Staffordshire'da bulunan evlerinde oturup katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yat yarÄ±ÅŸÄ±nda SÃ¶r Robin Knox-Johnson'Ä± takip ediyordu. Bu yarÄ±ÅŸ Sandy ve ailesine denize aÃ§Ä±lmak iÃ§in gerekli ilhamÄ± saÄŸladÄ±.

Dougal, daha Ã¶nce donanmada gÃ¶rev yapmÄ±ÅŸ ciddi bir Ã§iftÃ§iydi. EÅŸi Lyn ise ebelik yapÄ±yordu. 1951'de evlenen Ã§iftin dÃ¶rt Ã§ocuÄŸu vardÄ±.Â Ancak hayatlarÄ± Ã§ok da kolay deÄŸildi. HiÃ§ durmadan dÃ¼nyayÄ± dolaÅŸan SÃ¶r Robin'i izlerken, Meerbrook'taki Ã§iftliklerinden elde ettikleri gelirle kÄ±t kanaat yaÅŸamaktan bÄ±ktÄ±klarÄ±nÄ± fark etti Dougal ve Lyn. Sonraki iki sene iÃ§inde ellerinde avuÃ§larÄ±nda ne varsa satÄ±p tÃ¼m paralarÄ±yla 19 tonluk 50 yaÅŸÄ±nda bir gulet olan Lucette'i aldÄ±lar.

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27 Ocak 1971'd hayatlarÄ±nÄ±n yolculuÄŸu iÃ§in Falmouth LimanÄ±'ndan demir aldÄ±klarÄ±nda hayalleri nihayet gerÃ§ek olmuÅŸtu. KÄ±zlarÄ± Anne 18, oÄŸullarÄ± Douglas 17, ikizler Sandy ve Neil ise 11 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Ailede hiÃ§ kimsenin yelkenli tekne idaresi konusunda tecrÃ¼besi yoktu.

Sandy, "AltÄ± ay boyunca Falmouth'da teknede yaÅŸadÄ±k ve hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±k. Bu esnada babam bir kere bile yelken aÃ§Ä±p da bizi denize Ã§Ä±karmadÄ±" dedi.

Ã–te yandan hazÄ±rlÄ±k sÃ¼recini fazlasÄ±yla ciddiye alan Robertson ailesi Ã¼yeleri, yolculuk sÄ±rasÄ±nda apandisit nedeniyle sorun yaÅŸama ihtimaline karÅŸÄ± apandislerini bile aldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°LK GÃœNLER OLDUKÃ‡A KEYÄ°FLÄ° GEÃ‡Ä°YORDU

Lizbon'a yapacaklarÄ± 820 millik yolculuÄŸun ilk ayaÄŸÄ±nda Lucette gÃ¼Ã§lÃ¼ rÃ¼zgÃ¢rlarÄ±n etkisi altÄ±nda kalÄ±nca Lyn, Anne ve ikizler deniz tutmasÄ± nedeniyle kÄ±pÄ±rdayamaz oldu. Ancak 11 gÃ¼nlÃ¼k yolculuÄŸun ardÄ±ndan Portekiz'e vardÄ±klarÄ±nda hepsi duruma alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ teknede yaÅŸamanÄ±n inceliklerini Ã§oktan keÅŸfetmiÅŸti.

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Sonraki altÄ± ay boyunca Lizbon'dan Kanarya AdalarÄ±'na ardÄ±ndan Karayipler'e limandan limana yolculuklar yaptÄ±lar. Bahamalar'a vardÄ±klarÄ±nda Anne genÃ§ bir adamla tanÄ±ÅŸtÄ± ve Ã¢ÅŸÄ±k oldu. Bu genÃ§ adam da bir sÃ¼reliÄŸine Robertson'lara katÄ±ldÄ±. Ancak birkaÃ§ durak sonra Ã§ift Nassau'ya dÃ¶nmeye karar verirken ailenin geri kalanÄ± yolculuÄŸa devam etti.

Temmuz 1971'de Robertson'lar Miami'ye ulaÅŸtÄ±. Burada tesadÃ¼fen tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± bir aile, Robertson'lara bir cankurtaran salÄ± hediye etti. Dougal ayrÄ±ca bir okuldan 3 metrelik bir fiberglas bot satÄ±n aldÄ±. Bu bota Lyn'in kardeÅŸleri Edna ve Mary'e ithafla Ednamair adÄ±nÄ± verdiler.

Bahamalar'a yaptÄ±klarÄ± kÄ±sa bir yolculuÄŸun ardÄ±ndan, ekip Ocak 1972'de Miami'den ayrÄ±lÄ±p Jamaika aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Panama'ya doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±. Mart sonunda Colon'a vardÄ±kran sonra Dougal, Ednamair'i yelkenli bir bota dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±. Birlikte seyahat ettikleri Gallerli istatistikÃ§i Robin'le de burada tanÄ±ÅŸtÄ±lar.

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Robin de tÄ±pkÄ± Robertson'lar gibi yelkenli yolculuklarÄ±nÄ±n acemisiydi. SÄ±rt Ã§antasÄ±yla dÃ¼nyayÄ± geziyor, Ã¶zellikle Yeni Zelanda'ya gitmek istiyordu. Robertson'larÄ±n planlarÄ±nÄ± duyduktan sonra ikizlere matematik dersi verme karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda ekibe katÄ±lma ricasÄ±nda bulunan Robin'e Dougal ve Lyn memnuniyetle 'evet' dedi.

KULAKLARI SAÄžIR EDECEK BÄ°R Ã‡ATIRTI DUYULDU

MayÄ±s ortasÄ±nda yeniden yola Ã§Ä±kan ekip 1 Haziran 1972 gÃ¼nÃ¼ Galapagos AdalarÄ±'na ulaÅŸtÄ±. Bu volkanik takÄ±m adalarÄ±n doÄŸasÄ±, 137 yÄ±l Ã¶nce Charles Darwin'i bÃ¼yÃ¼lediÄŸi gibi Robertson'larÄ± da bÃ¼yÃ¼ledi.

Tabii sonraki altÄ± hafta boyunca bir daha karaya ayak basamayacaklarÄ±ndan habersizlerdi.

Sandy, 13 Haziran 1972 gÃ¼nÃ¼ Galapagos'tan demir aldÄ±klarÄ±nda teknede "her ÅŸeyin tÄ±kÄ±r tÄ±kÄ±r Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi. Ancak iki gÃ¼n sonra felÃ¢ket kapÄ±larÄ±nÄ± Ã§aldÄ±; Ã¼Ã§ orka Lucette'e saldÄ±rdÄ±.

BÃ¼yÃ¼k bir ÅŸans eseri, Dougal saldÄ±rÄ±dan sadece birkaÃ§ dakika Ã¶nce baÅŸarÄ±sÄ±z bir balÄ±k tutma giriÅŸimini sonlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Teknede kurallara uyulmasÄ± konusunda Ã§ok Ä±srarcÄ± olan Dougal, normalde Ã§ocuklara hep iÅŸleri bitince oltayÄ± dolaba kaldÄ±rmalarÄ±nÄ± Ã¶ÄŸÃ¼tlerdi. Ancak bu kez oltayÄ± kaldÄ±rmamÄ±ÅŸ, ortalÄ±kta bÄ±rakmÄ±ÅŸlardÄ±.

Sandy, "Saat 9.55'ti ve biri bana bir fincan kahve getirmiÅŸti. ArdÄ±ndan aniden kulaklarÄ± saÄŸÄ±r edecek bir Ã§atÄ±rtÄ± duyuldu ve kahve fincanÄ± havaya uÃ§tu. Douglas, 'Balinalar! Balinalar!' diye baÄŸÄ±rÄ±yordu" sÃ¶zleriyle anlattÄ± felÃ¢ket anÄ±nÄ±.

KUCAÄžINDA SOÄžANLARLA DENÄ°ZE ATLADI

Lucette hÄ±zla su alÄ±yor, Douglas orkalarÄ±n aÃ§tÄ±ÄŸÄ± deliklerden birini bir yastÄ±kla tÄ±kamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. Ancak Ã§abalarÄ±nÄ±n fayda saÄŸlamayacaÄŸÄ±nÄ± fark edince gemiyi terk etme komutu verip birbirlerine baÄŸlÄ± olan ÅŸiÅŸme botla Ednamair'i Ã§Ã¶zmeye baÅŸladÄ±.

Ä°ki dakika iÃ§inde Robertson'lar ve Robin toplayabildikleri her ÅŸeyi kucaklarÄ±na alÄ±p tekneden denize atladÄ±.

Sandy, "Annem bir torba dolusu kuru soÄŸan tutuÅŸturmuÅŸtu elime. Tekneden atlayÄ±p soÄŸanlarÄ± gÃ¶ÄŸsÃ¼mde tutarak sÄ±rt Ã¼stÃ¼ suya indim" dedi.

Panik iÃ§indeki ekip birer birer cankurtaran salÄ±na biniyordu. Hepsinin ayaklarÄ± Ã§Ä±plaktÄ±; Ã¼stlerine birer ÅŸort ve tiÅŸÃ¶rt geÃ§irmiÅŸlerdi. Kendilerini toparladÄ±klarÄ±nda Lucette'i terk etmeden Ã¶nce yanlarÄ±na aldÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶zden geÃ§irdiler: Lyn'in dikiÅŸ seti, Sandy'nin taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±, 10 adet portakal, 6 adet limon ve dolaba kaldÄ±rmayÄ±p ortalÄ±kta bÄ±raktÄ±klarÄ± olta.

2'ye 2,5 metre bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki cankurtaran salÄ±nda 10 kiÅŸiye bir gÃ¼n boyunca yetecek kadar yiyecek ve su, iÅŸaret fiÅŸekleri ve saÄŸlam bir bÄ±Ã§ak da iÃ§eren bir hayatta kalma Ã§antasÄ± vardÄ±.

Sandy, "Lucette'in direÄŸinin suyun altÄ±nda kaybolduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼m. ArdÄ±ndan Neil aÄŸlamaya baÅŸladÄ±. Annem onu teselli etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken, 'Cankurtaran salÄ±nda olduÄŸumuz iÃ§in aÄŸlamÄ±yorum. Lucette'i kaybettiÄŸimiz iÃ§in aÄŸlÄ±yorum' diyordu" diye konuÅŸtu.

Ä°Ã‡ME SUYU Ä°Ã‡Ä°N YAÄžMURA Ä°HTÄ°YAÃ‡LARI VARDI

Hayatta kalma mÃ¼cadelesinden Ã¶nce aile iÃ§i tartÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±. Ufukta yardÄ±m edebilecek kimse gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yordu, haritalarÄ± ve pusulalarÄ± yoktu, hiÃ§ kimse durumdan haberdar deÄŸildi.

Sandy, "Herkes birbirini suÃ§luyordu. Annem, babama bizi riske attÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kÄ±zÄ±yordu. Douglas, ikisine de Ã§enelerini kapatmalarÄ±nÄ± ve iÅŸimize bakmamÄ±zÄ± sÃ¶yledi" ifadelerini kullandÄ±.

Harekete geÃ§en Dougal, ailesine hep birlikte saÄŸ salim karaya Ã§Ä±kacaklarÄ±nÄ±n sÃ¶zÃ¼nÃ¼ verdi. PlanÄ± kuzeye, Ekvator civarÄ±nda bulunan sakin bÃ¶lgelere doÄŸru gitmekti. Zira kuzeydoÄŸu ve gÃ¼neydoÄŸu rÃ¼zgÃ¢rlarÄ±nÄ±n birleÅŸtiÄŸi ve neredeyse sÃ¼rekli yaÄŸmur yaÄŸan bu bÃ¶lgede iÃ§me suyu biriktirmeleri Ã§ok daha kolay olacaktÄ±.

Ancak sakin bÃ¶lgelere eriÅŸmek iÃ§in 2 haftadan fazla yolculuk yapmalarÄ± gerekiyordu. Bu da salda topladÄ±klarÄ± az miktardaki yaÄŸmur suyuyla idare etmek zorunda olduklarÄ± anlamÄ±na geliyordu. Bir noktada sularÄ± o kadar azalmÄ±ÅŸtÄ± ki gÃ¼nde bir aÄŸÄ±z dolusu suyla yetiniyorlardÄ±.

Yiyecek depolarÄ± da hÄ±zla boÅŸalÄ±yordu. AltÄ± gÃ¼n sonra glikoz ÅŸekerlerinin ve yÃ¼ksek proteinli biskÃ¼vilerinin neredeyse tamamÄ± tÃ¼kenmiÅŸti. Sandy, "BiskÃ¼vilerin hepsini tek seferde yiyip sonraki Ã¼Ã§ saatte aÄŸzÄ±ma geri Ã§Ä±karÄ±yor, sonra hiÃ§bir ÅŸey kalmayana dek yeniden yiyordum" dedi.

Lucette'i, terk ettikten bir hafta kadar sonra 1 mil uzaktan geÃ§en kargo gemisi ilk umutlarÄ± oldu. Ne var ki Dougal iÅŸaret fiÅŸeklerini yaksa da gemidekiler onlarÄ± fark etmeden geÃ§ip gitti.

"BÄ°R YUDUM ALIP KAVANOZU ELDEN ELE DOLAÅžTIRIYORDUK"

AynÄ± gÃ¼n ilk kaplumbaÄŸalarÄ±nÄ± avlamayÄ± baÅŸardÄ±lar. BirkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce yine bir kaplumbaÄŸa avlamaya Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ancak tÄ±rnaklarÄ±yla az daha salÄ± parÃ§alayan hayvanÄ± denize geri gÃ¶ndermek zorunda kalmÄ±ÅŸlardÄ±.

KaplumbaÄŸanÄ±n neredeyse tÃ¼m parÃ§alarÄ±nÄ± yediklerini sÃ¶yleyen Sandy, "Babam kanÄ± bir kavanoza akÄ±ttÄ±. Bir yudum alÄ±p kavanozu elden ele dolaÅŸtÄ±rÄ±yorduk. Sona kaldÄ±ysanÄ±z kanÄ±n serumu ayrÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±ndan parmaÄŸÄ±nÄ±zÄ± iÃ§ine sokup karÄ±ÅŸtÄ±rmanÄ±z gerekiyordu. GÃ¶zlerini de aÄŸzÄ±mÄ±za atar saatlerce Ã§evirirdik. Nihayet zar eridiÄŸinde gÃ¶zler patlardÄ±. Tuzlu bir tadÄ± vardÄ±" diye konuÅŸtu.

Lucette'ten aldÄ±klarÄ± tÃ¼m yiyecekleri de tÃ¼ketmiÅŸlerdi. PortakallarÄ±n Ã§ekirdekleri, soÄŸanlarÄ±n kabuklarÄ±... HiÃ§bir ÅŸeyi israf etmiyorlardÄ±. Sandy, "Åžu an ne zaman bir portakal ya da soÄŸan yesem kendimi o cankurtaran salÄ±nda hissederim" ifadelerini kullandÄ±.

Lyn, diÄŸerlerini rahat ettirmek iÃ§in uÄŸraÅŸÄ±yor, yelken parÃ§alarÄ±ndan yatak yapÄ±yor, geceleri buz gibi soÄŸukta Ã¼ÅŸÃ¼memeleri iÃ§in derilerine kaplumbaÄŸa yaÄŸÄ± sÃ¼rÃ¼yordu. Ancak ne yaparsa yapsÄ±n, durum gittikÃ§e kÃ¶tÃ¼leÅŸiyordu. Teknenin dibinde oluÅŸan tuzlu su, insan dÄ±ÅŸkÄ±sÄ± ve kaplumbaÄŸanÄ±n iÃ§ organlarÄ±nÄ± iÃ§eren birikinti nedeniyle hepsinin vÃ¼cutlarÄ±nda Ã§Ä±banlar Ã§Ä±kmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Bir keresinde Lyn, vÃ¼cutlarÄ±nÄ±n susuz kalmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in herkese lavman yapmak zorunda kaldÄ±. Robin bu mÃ¼dahaleyi kabul etmese de Dougal, ikizler ve Douglas, hayatta kalmalarÄ± iÃ§in tedavinin gerekli olduÄŸunun farkÄ±ndaydÄ±. Ancak lavman sonucu salÄ±n iÃ§indeki insan dÄ±ÅŸkÄ±sÄ± miktarÄ±nÄ± artmasÄ±, yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ± daha da iÄŸrenÃ§ hale getirmiÅŸti.

SAATLERCE YEMEK KONUÅžUYORLARDI

15'inci gÃ¼nde nihayet Ekvator yakÄ±nlarÄ±ndaki sakin bÃ¶lgelere ulaÅŸtÄ±lar. Ancak 48 saat iÃ§inde yeni bir sorun baÅŸ gÃ¶sterdi. SalÄ±n dikiÅŸleri aÅŸÄ±nmaya ve su almaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Su seviyesinin gÃ¶ÄŸÃ¼slerine kadar yÃ¼kseldiÄŸini sÃ¶yleyen Sandy, "Uykuya dalÄ±yordunuz, kafanÄ±z suya Ã§arpÄ±yordu ve uyanÄ±yordunuz" dedi.

SalÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndaki durum da endiÅŸe vericiydi. AvladÄ±klarÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k balÄ±klar, bÃ¼yÃ¼k balÄ±klarÄ± ve kÃ¶pekbalÄ±klarÄ±nÄ± da oraya Ã§ekiyordu. KÃ¶pekbalÄ±klarÄ± etraflarÄ±nda dolanÄ±p ara sÄ±ra salÄ± ittiriyordu.

Bu noktada cankurtaran salÄ±nÄ± terk edip Ednamair'e geÃ§meye karar verdiler ve hayatta kalma stratejilerini bir kez daha duruma uydurdular. YakaladÄ±klarÄ± balÄ±klarÄ± direÄŸe asÄ±p kurutuyor, bu sayede daha dayanÄ±klÄ± olmalarÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yorlardÄ±.

Sandy, "Teknede yediÄŸimiz en gÃ¼zel ÅŸeylerden biri daha bÃ¼yÃ¼k bir balÄ±ÄŸÄ±n karnÄ±ndan Ã§Ä±kan bir kÄ±rlangÄ±Ã§ balÄ±ÄŸÄ±ydÄ±. Marine edilmiÅŸ gibi bir tadÄ± vardÄ± ve tÃ¼m pullarÄ± dÃ¶kÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. En lezzetli et de yeÅŸermiÅŸ, Ã§Ã¼rÃ¼meye yakÄ±n olanlardÄ±. YumuÅŸak ve lezzetli oluyordu" dedi.

SÄ±k sÄ±k balÄ±k avlayÄ±p yemelerine karÅŸÄ±n hÄ±zla kilo veriyorlardÄ±. Saatlerce yemek konuÅŸuyor, birbirlerine karaya ayak bastÄ±klarÄ±nda ne yemeyi hayal ettiklerini anlatÄ±yorlardÄ±.

Sandy, "Benimki biftek, yumurta, patates kÄ±zartmasÄ± ve kolaydÄ±. Bir de 'Dougal'Ä±n Yeri' diye bir kafe uydurmuÅŸtuk. SÄ±rayla menÃ¼ icat ediyorduk" ifadelerini kullandÄ±. Vakit geÃ§irmek oynadÄ±klarÄ± birÃ§ok baÅŸka oyun vardÄ±.

Lucette'in batÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 20'nci gÃ¼nÃ¼ olan 4 Temmuz'da Lyn'in doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kaplumbaÄŸa eti ve kurutulmuÅŸ mahi-mahi balÄ±ÄŸÄ±yla kutladÄ±lar.

VÃœCUTLARINI YARALAR KAPLAMIÅžTI

NeÅŸeleri genel olarak yerinde olsa da lojistik sorunlar kaÃ§Ä±nÄ±lmazdÄ±. AltÄ± kiÅŸinin 3 metrelik bir tekneye sÄ±ÄŸmasÄ± iÃ§in sÃ¼rekli kucak kucaÄŸa oturmalarÄ± gerekiyordu. DahasÄ± tekne suyun Ã¼zerinden sadece 10 santimetre yukarÄ±da olduÄŸu iÃ§in tekneyi batÄ±rma tehlikeleri olduÄŸundan tuvalet ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± gidermek iÃ§in denize atlayamÄ±yorlardÄ±. Sandy, "Tuvaletimizi olduÄŸumuz yerde yapmak zorunda kalÄ±yorduk ve herkesin Ã¼stÃ¼ne bulaÅŸÄ±yordu" dedi.

Uykusuzluk durumu daha da kÃ¶tÃ¼leÅŸtiriyordu. Geceleri Ã§ok soÄŸuk olduÄŸundan sÄ±rayla ortadaki tahtaya oturup Ä±sÄ±nmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirten Sandy, denizde zatÃ¼rre kaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ã–lÃ¼m ihtimalini de ara sÄ±ra konuÅŸuyorlardÄ±. Lyn, Sandy'e "Sen Ã¶lÃ¼rsen ben de denize atlar, seninle birlikte Ã¶lÃ¼rÃ¼m" demiÅŸti. VÃ¼cutlarÄ±ndaki Ã§Ä±banlar ve yaralar Ã§ok acÄ± vericiydi. Deniz suyundaki tuz da yaralarÄ±nÄ± daha da acÄ± verici hale getiriyordu.

28'inci gÃ¼nde 6 metreye yÃ¼kselen dalgalar, Ednamair'e sÄ±k sÄ±k alabora tehlikesi yaÅŸatÄ±yordu. Bu nedenle kuzeybatÄ±ya doÄŸru ilerlemeye devam etme kararÄ± aldÄ±lar ve Douglas'Ä±n yÄ±ldÄ±zlara bakarak yaptÄ±ÄŸÄ± yorumlara gÃ¶re, iki gÃ¼n iÃ§inde Ekvator'u aÅŸÄ±p Kuzey YarÄ±mkÃ¼re'ye ulaÅŸtÄ±lar.

KÃ–PEKBALIKLARI ETRAFLARINDA DOLANIYORDU

Burada deniz en azÄ±ndan birkaÃ§ gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne daha sakindi. Ama tÃ¼m tehlikeler atlatÄ±lmÄ±ÅŸ deÄŸildi.

Sandy, "Bir gÃ¼n elimi denize uzatmÄ±ÅŸ suyla oynarken, beyaz uÃ§lu bir kÃ¶pekbalÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zgeci yÃ¼zeye Ã§Ä±ktÄ±. Muhtemelen gÃ¼nlerdir peÅŸimizden geliyor ve suya attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kaplumbaÄŸa kabuklarÄ±yla ve diÄŸer atÄ±klarla besleniyordu. Teknemizden daha bÃ¼yÃ¼ktÃ¼. EÄŸer bize Ã§arpsaydÄ± kesinlikle alabora olurduk" diye konuÅŸtu.

OrkalarÄ±n Lucette'i sulara gÃ¶mmesinden 38 gÃ¼n sonra 23 Temmuz 1972 gÃ¼nÃ¼ tÃ¼nelin ucundaki Ä±ÅŸÄ±k gÃ¶rÃ¼ndÃ¼.

Ufukta bir gemi olduÄŸunu fark eden Dougal hemen iÅŸaret fiÅŸeklerini istedi. Sandy, "Babam ilkini ateÅŸleyip bekledi ama bir ÅŸey olmadÄ±. Ä°kinci fiÅŸek zaten yanmadÄ±. ArdÄ±ndan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ fiÅŸeÄŸi yakÄ±p teknenin ortasÄ±nda ayaÄŸa kalkan babam yelkeni ateÅŸe verdi. ParmaklarÄ±nÄ±n ucu yanana kadar o fiÅŸeÄŸi elinden bÄ±rakmadÄ±" ifadelerini kullandÄ±.

Dougal'Ä±n gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ gemi, Toka Maru II isimli Japonya bandÄ±ralÄ± bir balÄ±kÃ§Ä± gemisiydi. Panama KanalÄ±'na doÄŸru yol alan Toka Maru II'nin gÃ¶zcÃ¼sÃ¼, Dougal'Ä±n yaktÄ±ÄŸÄ± iÅŸaret fiÅŸeÄŸinin bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± izi fark etti.

Sandy, "YanÄ±mÄ±za yaklaÅŸtÄ±lar ama Ä°ngilizce bilmiyorlardÄ±" dedi. Ednamair'in etrafÄ± kÃ¶pekbalÄ±klarÄ±yla Ã§evrili olduÄŸundan hÄ±zlÄ± hareket etmeleri gerekiyordu. Hemen suya bir ip merdiven sarkÄ±ttÄ±lar. Ã–nce Sandy'yle ikizini ardÄ±ndan da ekibin geri kalanÄ±nÄ± gemiye Ã§ektiler.

Sandy, "Merdiveni tÄ±rmandÄ±ktan sonra Neil'Ä±n yerde yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼m. Sorununun ne olduÄŸunu merak ettim. Ama ayaÄŸa kalkmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mda ben de yere yÄ±kÄ±ldÄ±m. Bileklerimiz o kadar zayÄ±flamÄ±ÅŸtÄ± ki ayaÄŸa kalkamÄ±yorduk" ifadelerini kullandÄ±.

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EDNAMAIR'Ä° DE KURTARDILAR

Hepsi gemiye Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra Dougal'Ä±n ricasÄ± Ã¼zerine Toka Maru II'nin mÃ¼rettebatÄ± Ednamair'i de gemiye Ã§Ä±kardÄ±. Tekne ÅŸu an Cornwall'un Falmouth ÅŸehrinde bulunan Ulusal Denizcilik MÃ¼zesi'nde sergileniyor.

Ekmek, tereyaÄŸÄ± ve ÅŸekersiz kahveden oluÅŸan ufak bir yemekten sonra, Japon gemiciler ekibi duÅŸlara gÃ¶nderdi. Sandy, "Tabiri caizse bir yÃ¼zen mezbahadan Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±k. Her tarafÄ±mÄ±z yaralarla, Ã§Ä±banlarla ve dÄ±ÅŸkÄ±yla kaplÄ±ydÄ±. ParmaklarÄ±mÄ±zÄ±n derileri soyuluyordu. NasÄ±l koktuÄŸumuza dair en ufak bir fikrim bile yoktu" ifadelerini kullandÄ±.

ArdÄ±ndan Robertson'lara ve Robin'e biraz sushi ve noodle ikram edildi. Sandy, "YediÄŸimi yutup Ã§Ä±kardÄ±ktan sonra yeniden yutmaya devam ettiÄŸimi hatÄ±rlÄ±yorum. Babam ne yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± sordu. Bunu yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± daha Ã¶nce fark etmemiÅŸti" dedi.

Japonlar tarafÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±klarÄ±nda Sandy ve ailesi Kosta Rika'nÄ±n 300 mil batÄ±sÄ±nda sÃ¼rÃ¼kleniyorlardÄ±. Cankurtaran salÄ± ve botla toplam 750 mil yol yapmÄ±ÅŸlardÄ±.

Toka Maru, ekibi Panama City'e gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Burada dÃ¼nya basÄ±nÄ± kazazedeleri bekliyordu. Nihayet 27 Temmuz 1972'de karaya ayak bastÄ±lar. Robin ve Robertson'lar saÄŸlÄ±k gÃ¶revlileri tarafÄ±ndan hemen muayene edildi. Beyaz balgam tÃ¼kÃ¼ren Sandy'ye akciÄŸer enfeksiyonu teÅŸhisi kondu ve hemen antibiyotik tedavisine baÅŸlandÄ±. Ãœstelik en fazla veren 13 kilo olmak Ã¼zere hepsi epey kilo kaybetmiÅŸti.

YENÄ°DEN DÃœZEN KURMAKTA ZORLANDILAR

Ekip Panama'da 1 ay dinlendikten sonra MV Port Auckland gemisiyle Ä°ngiltere'ye doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±. Sandy, "Liverpool'daki evimize dÃ¶nebilmek iÃ§in devletten kredi almamÄ±z gerekti" diye konuÅŸtu.

Liverpool'da Anne onlarÄ± bekliyordu. Ancak normal hayata ayak uydurma hiÃ§ kolay olmayacaktÄ±. Sandy, Ã¶zellikle sÄ±kÄ±cÄ± matematik derslerinde ve dakikasÄ± dakikasÄ±na planlanmÄ±ÅŸ Ã§ay saatlerinde, Pasifik'te olmayÄ± dilediÄŸini belirterek, "Okuldaki ilk gÃ¼nÃ¼mde sala dÃ¶nmek istedim. KorkunÃ§tu. Pasifik'in ortasÄ±ndayken ÅŸikÃ¢yet edeceÄŸim hiÃ§bir ÅŸey yoktu" ifadelerini kullandÄ±.

BugÃ¼nden geriye baktÄ±ÄŸÄ±nda, Japon gemisi gelmese bile babalarÄ±nÄ±n kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± sayesinde kurtulacaklarÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Sandy, Ä°ngiltere'ye dÃ¶ndÃ¼kten sonra dÃ¼zen kurmakta bocaladÄ±klarÄ±nÄ±, bir dÃ¶nem kuzenleriyle, ardÄ±ndan bir otelde, bir karavanda ve sonrasÄ±nda kiraladÄ±klarÄ± bir yerde kaldÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Bu durum Lyn ve Dougal'Ä±n evliliÄŸine zarar verdi. Sandy, "Babam Yunanistan'a taÅŸÄ±nÄ±p 'Survive the Savage Sea' kitabÄ±nÄ± yazdÄ±. Okul tatillerinde onun yanÄ±na gidiyorduk. Babam daha sonra Fransa'ya yerleÅŸti" dedi.

Ancak ilerleyen dÃ¶nemde Dougal Ã¶lÃ¼mcÃ¼l hastalÄ±ÄŸa yakalanÄ±nca, Lyn yeniden eÅŸinin yanÄ±na taÅŸÄ±ndÄ±. 1991'de hayatÄ±nÄ± kaybedene kadar Dougal'Ä±n yanÄ±ndan ayrÄ±lmayan Lyn de 7 yÄ±l sonra hayatÄ±nÄ± kaybetti ve eÅŸinin yanÄ±na defnedildi.



KurtarÄ±lma anlarÄ±

"HERKESÄ°N Ä°Ã‡Ä°NDE BÄ°R SAVAÅžÃ‡I VAR"

Sandy, okullarÄ±nÄ± bitirip makine mÃ¼hendisi oldu. Ä°lerleyen yÄ±llarda da yelkenliyle denize aÃ§Ä±lmaya devam eden Sandy, kendi Ã§ocuklarÄ±na da aynÄ± zevki aÅŸÄ±ladÄ±.

Erkek kardeÅŸleriyle ve Robin'le de halen yakÄ±n olduklarÄ±nÄ± ifade eden Sandy, kendilerini kurtaran geminin kaptanÄ±yla tanÄ±ÅŸmak iÃ§in Japonya'ya gittiÄŸini belirtti ve ekledi: "MÃ¼rettebatÄ±n bir kÄ±smÄ±yla da tanÄ±ÅŸtÄ±m. Ã‡ok duygusal ve tatmin edici bir yolculuktu."

YarÄ±m asÄ±r Ã¶nce yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tecrÃ¼belerin o gÃ¼nden bu yana kendisini ÅŸekillendirdiÄŸini de sÃ¶zlerine ekleyen Sandy, "Bu sayede direnÃ§ ve Ã¶z yeterlilik hissim geliÅŸti. Herkesin iÃ§inde bir savaÅŸÃ§Ä± var. Ä°nsan bir avcÄ±dÄ±r. Ä°Ã§inizde hayatta kalmak iÃ§in bir dÃ¼rtÃ¼ vardÄ±r. Åžu an benim yaklaÅŸÄ±mÄ±m yap ya da Ã¶l. Zaten karada durum ne kadar zorlaÅŸÄ±rsa zorlaÅŸsÄ±n en kÃ¶tÃ¼ ÅŸeyler hep denizde olur" ifadelerini kullandÄ±.

The Telegraph'Ä±n "I survived on turtle blood for 38 days in the Pacific Ocean after killer whales sank our boat" baÅŸlÄ±klÄ± haberinden derlenmiÅŸtir.