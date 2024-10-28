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Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti: Gerçeği öğrenince dehşete düştü

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#Hindistan#Hastane#Mide
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti: Gerçeği öğrenince dehşete düştü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 12:32

Hindistan'da doktorları şaşkına çeviren sağlık olayı yaşandı. Hazımsızlık şikayeti ile hastaneye giden 23 yaşındaki bir adam, hastane personelini ve kendisini dehşete düşürdü.

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Hindistan'ın Yeni Delhi şehrinde yaşayan 23 yaşındaki bir adam, midesindeki ağrılara dayanamayınca Fortis Vasant Kunj Hastanesi'ne gitti.

Yaşadığı hazımsızlığın dayanılmaz boyutlara geldiğini söyleyen adam, şişkin ve halsizlik şikayetlerinin de bulunduğunu ifade etti.

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti: Gerçeği öğrenince dehşete düştü

Sağlık sorunlarının yediği sokak yemeği sebebiyle gerçekleştiğini dile getiren adam, gerçeğin çok daha kötü olduğunu öğrenince dehşete düştü.

Hastane personeli tarafından yapılan bazı testlerde, adamın midesinin içinde 3 cm'lik bir hamamböceği gezdiği tespit edildi.

TESADÜFEN FARK EDİLDİ

Gastroenteroloji (sindirim sistemi) alanında kıdemli danışmanlık yapan Dr. Shubham Vatsya, hastane personelinin böceğin adamın midesinde canlı kalması karşısında hayrete düştüğünü söyledi.

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Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti: Gerçeği öğrenince dehşete düştü

Dr. Vatsya, “Hamamböceğinin nasıl olup da bozulmadan kalabildiğine biz bile şaşırdık. Hasta son iki üç gündür hazımsızlık ve yemekten yedikten sonra şişkinlik şikayeti yaşıyordu. Rutin kontroller sırasında tamamen tesadüfen hamamböceğini fark ettik" açıklaması yaptı.

Dr. Vatsya, hamamböceğinin hastanın midesine kadar nasıl ilerlediğinin tam olarak bilinmediği vakaya ilişkin boğazından aşağı inmiş olabileceği teorisinde bulundu.

Böceğin tespit edilmesinden sonraki süreci açıklayan Dr. Vatsya, "Hemen böceği çıkarmaya başladık. Kullandığımız vakumlu bir alet yardımıyla adamın hayatını kurtardık" dedi.

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#Hindistan#Hastane#Mide

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