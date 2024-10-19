Kalça protezi zehirledi! Binlerce kişi risk altında olabilir

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İngiltere’de yaşayan emekli spor eğitmeni Tracey O'Neill, hareket kabiliyetindeki kısıtlanma nedeniyle 46 yaşındayken protez kalça ameliyatı geçirdi.

Ancak Tracey, 2015 yılında geçirdiği ikinci operasyon ile de sağlığına kavuşamadı. İlk olarak eklem çevresinde ağrı ve şişlik hisseden Tracey, 2019 yılına gelindiğinde nefes darlığı ve yorgunluğun yanı sıra kalbiyle ilgili sorunlar da yaşamaya başladı.

Daily Mail’de yer alan habere göre, konuşurken bir sonraki kelimeyi unutacak kadar rahatsızlanan Tracey, “Öyle bir noktaya geldim ki, basit bir yoga dersinde bile yere inip kalkamıyordum” dedi.

Şu anda 56 yaşında olan Tracey, nakledilen implantları çıkarttı ve yerine başka bir malzemeden yapılmış bir implant taktırarak sağlığına yeniden kavuştu.

ZEHİRLİYOR

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Tracey’de kullanılan implant, 2017 yılında İngiliz Ulusal Sağlık Ajansı tarafından insan vücuduna nakledilmesi yasaklandı. Yapılan araştırmaların sonucunda 2020 yılında implantın, hafıza kaybı, depresyon, görme ve işitme sorunları, kalp yetmezliği ve sinir hasarıyla ilişkilendirilen kobalt zehirlenmesine sebep olduğu ortaya çıktı.

Parçaları arasında aşınma ve yıpranmadan kaynaklı olarak küçük parçaların kana karışabileceği keşfedilirken, bu implantların nakledilmiş olabilecek kişilerin acilen takip edilmesi çağrısı yapıldı.

Yenilikçi ve gerçek insan dokunusuna sahip olduğu belirtilerek piyasaya sürülen kalça implantının, 2009-2017 yılları arasında dünya genelinde 100 binden fazla insana nakledilmiş olabileceği düşünüldü.

Cerrahlar, zehirlenme korkusu nedeniyle kalça protezlerinde ya da herhangi bir implantta kobalt kullanılmaması gerektiğini savundu.