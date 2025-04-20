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Japon Baba Vanga temmuz ayını işaret etti: 'Büyük felaket kapıda... Okyanus kaynıyor'

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#Japonya#Baba Vanga#Tatsuki
Japon Baba Vanga temmuz ayını işaret etti: Büyük felaket kapıda... Okyanus kaynıyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2025 12:37

Japonya'da "Baba Vanga" lakaplı medyum Ryo Tatsuki, temmuz ayında ülkesinde büyük bir tsunami yaşanacağına dair kehanette bulundu. Tatsuki, okyanusun "kaynadığına" ilişkin gördüğü "imgeler" sonrasında bu öngörüde bulunduğunu öne sürdü.

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Manga (Japon çizgi romanı) sanatçısı olarak da tanınan Tatsuki, geçmişte Freddie Mercury ve Prenses Diana'nın ölümleri, 2011 Kobe depremi ve COVID-19 salgını gibi olayları doğru tahmin etmesiyle ün kazanmıştı. Tatsuki, şimdi ise Asya ülkelerini etkileyecek bir denizaltı volkanik patlaması öngördüğünü belirtti.

Jeoloji uzmanları, Tatsuki'nin iddialarının bilimsel temeli olmadığını vurgularken, Japonya'nın Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alması ve Nankai Çukuru'nun varlığı nedeniyle büyük deprem ve tsunami riski taşıdığını kabul etti. Çin Büyükelçiliği'nin de son günlerde Japonya'daki vatandaşlarını olası büyük bir depreme karşı uyarması dikkat çekti.

Japon Baba Vanga temmuz ayını işaret etti: Büyük felaket kapıda... Okyanus kaynıyor

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Tatsuki'nin kıyaslandığı ünlü kahin Baba Vanga

TATSUKİ'NİN KEHANETLERİ

Tatsuki'nin 1999'da yayınlanan "The Future I Saw" (Gördüğüm gelecek) adlı kitabında yer alan bazı kehanetlerin zaman içinde gerçekleştiği iddia edildi. Tatsuki, 1976'da gördüğü bir rüyada Freddie Mercury'nin ölümünü öngördüğünü iddia etmiş, Mercury 1991'de hayatını kaybetmişti. Prenses Diana'nın 1997'deki trajik ölümünü rüyalarında gördüğünü belirten Tatsuki, 1995 Kobe depremini 15 gün önceden tahmin ettiğini öne sürmüştü.

Tatsuki, 2011'deki büyük tsunami felaketini öngördüğünü de söylemişti. Son olarak COVID-19 salgınını 2020'de "bilinmeyen bir virüs" salgını yaşanacağını öngören Tatsuki, son yıllarda yeni bir kehanette bulunmamıştı.

Japon Baba Vanga temmuz ayını işaret etti: Büyük felaket kapıda... Okyanus kaynıyor

Japonya'da son olarak 13 Ocak'ta ülkenin güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ölen ya da yaralanan olmazken, şehrin altyapısı hasar gördü.

BABA VANGA İLE KIYASLANIYOR

Tatsuki'nin kehanetleri, Bulgar medyum Baba Vanga'nın öngörüleriyle karşılaştırılıyor. 1996'da vefat eden Vanga da 11 Eylül saldırıları, COVID-19 ve Prenses Diana'nın ölümü gibi olayları önceden bildirdiği iddia edilen bir figürdü. Son dönemde Vanga'nın 2025 için "dünya çapında ekonomik felaket" öngördüğü haberleri medyada yer almıştı.

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Japonya'nın deprem riski analizlerine göre, olası büyük bir depremin ülke ekonomisine 1.81 trilyon dolarlık zarar verebileceği tahmin ediliyor. Ülkenin deprem araştırma paneli, önümüzdeki 30 yıl içinde büyük bir deprem olma olasılığını yüzde 80'in üzerinde hesaplıyor.

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#Japonya#Baba Vanga#Tatsuki

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